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삼성·LG·두산, 엔비디아 '피지컬 AI 동맹' 합류…AI칩 넘어 로봇 플랫폼으로

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AI 핵심 요약

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  • 엔비디아가 1일 GTC 타이베이에서 피지컬 AI 플랫폼 '코스모스3'를 공개했다.
  • 코스모스3는 로봇·자율주행차 등이 현실 세계를 지각·추론·행동하도록 돕는 오픈 월드 파운데이션 모델이다.
  • 삼성전자·LG전자·두산로보틱스가 생태계에 참여하며 협력 범위가 반도체에서 로봇 AI 플랫폼으로 확대됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

엔비디아, '로봇용 챗GPT' 코스모스3 공개
가상 학습으로 현실 행동 구현…피지컬 AI 시대 개막
삼성·LG·두산로보틱스, 엔비디아 생태계 참여 기업 명단 올라
AI칩 넘어 로봇·자율주행 플랫폼 경쟁 본격화

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 엔비디아가 인공지능(AI) 반도체를 넘어 로봇과 자율주행차를 위한 차세대 플랫폼 시장 공략에 나섰다. 엔비디아가 공개한 피지컬 AI 플랫폼 '코스모스3(Cosmos 3)' 생태계에 삼성전자와 LG전자, 두산로보틱스가 주요 참여 기업으로 이름을 올리면서 반도체 공급망 중심이던 협력 관계도 로봇 AI 플랫폼 영역으로 확대되는 모습이다. 생성형 AI 이후 차세대 성장축으로 꼽히는 피지컬 AI 시장 선점을 위한 글로벌 경쟁도 한층 치열해질 전망이다.

엔비디아 GTC 타이베이(NVIDIA GTC Taipei)에서 젠슨 황 CEO가 기조연설을 하고 있다. [사진=엔비디아]

◆피지컬 AI 시대 여는 '코스모스3'
2일 엔비디아와 관련 업계에 따르면 엔비디아는 지난 1일(현지시간) 대만에서 열린 'GTC 타이베이 2026'에서 피지컬 AI용 오픈 월드 파운데이션 모델인 코스모스3를 공개했다. 엔비디아는 코스모스 플랫폼 기반 개발 기업 명단에 삼성전자와 LG전자, 두산로보틱스를 포함시키며 로보틱스 생태계 확대 전략을 제시했다. 엔비디아는 "현재 다양한 산업 분야의 피지컬 AI 개발사들이 코스모스 플랫폼을 기반으로 개발을 진행하고 있다"며 "로보틱스 분야에서 삼성전자와 LG전자, 두산로보틱스가 참여하고 있다"고 밝혔다. 

코스모스3는 로봇과 자율주행차, 스마트공장 시스템 등이 현실 세계를 이해하고 추론하며 행동할 수 있도록 설계된 AI 플랫폼이다. 생성형 AI가 언어와 이미지 생성에 집중됐다면 코스모스3는 물리적 공간과 움직임, 사물 간 상호작용을 이해하고 미래 상황을 예측하는 데 초점을 맞췄다. 업계에서 '로봇용 챗GPT'로 불리는 이유다.

예를 들어 물류창고 로봇은 처음 보는 물체 배치와 장애물을 스스로 인식해 최적의 이동 경로를 찾을 수 있고, 자율주행차는 주차된 차량 사이에서 갑자기 나타나는 보행자나 돌발 상황을 예측해 대응할 수 있다. 공장 내 안전 시스템 역시 단순 감지를 넘어 작업자와 장비의 이동 경로를 분석해 사고 위험을 사전에 판단하는 수준까지 발전할 수 있다.

[사진=엔비디아]

◆현실 세계 이해하는 AI 플랫폼
엔비디아는 이번 GTC 타이베이에서 AI 산업이 언어와 이미지 중심의 생성형 AI를 넘어 '피지컬 AI' 시대로 진입하고 있다고 강조했다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 기조연설에서 "AI가 제조공장과 차량, 병원 등 현실 세계의 물리적 시스템으로 확장되고 있다"며 "이제 AI 에이전트는 정보를 읽고 쓰는 단계를 넘어 현실 세계를 지각하고 추론하며 행동하는 단계에 진입했다"고 말했다.

코스모스3는 이러한 비전을 구현하기 위한 핵심 플랫폼이다. 텍스트와 이미지뿐 아니라 비디오, 음성, 행동 데이터를 함께 학습한 오픈 월드 파운데이션 모델로, 실제 로봇 개발 과정에서 가장 큰 난제로 꼽히는 데이터 부족 문제 해결에 초점을 맞췄다.

황 CEO는 "언어 모델은 인간이 작성한 텍스트로 학습할 수 있지만 로봇은 자신의 관점에서 수집한 데이터가 필요하다"며 "피지컬 AI는 컴퓨팅 분야에서 가장 어려운 데이터 문제 중 하나"라고 설명했다.

코스모스3는 원격 제어 데이터와 시뮬레이션, 3인칭 영상을 로봇 시점으로 변환한 데이터 등을 활용해 이러한 한계를 극복하도록 설계됐다. 이를 통해 로봇이 현실에서 수년간 경험해야 할 다양한 상황을 가상 환경에서 반복 학습할 수 있으며, 피지컬 AI 개발 기간도 기존 수개월에서 수일 수준으로 단축할 수 있다는 것이 엔비디아의 설명이다.

엔비디아는 코스모스3를 단일 모델에 그치지 않고 데이터 생성과 시뮬레이션, 학습, 검증을 아우르는 피지컬 AI 개발 플랫폼으로 육성한다는 전략이다. AI 반도체에 이어 로봇과 자율주행차 시장의 핵심 인프라를 선점하겠다는 구상으로 풀이된다.

[사진=엔비디아]

◆삼성·LG·두산도 올라탄 피지컬 AI
이번 발표가 주목받는 이유는 국내 대표 제조기업들이 엔비디아의 차세대 AI 생태계에 공식적으로 이름을 올렸기 때문이다. 그동안 삼성전자와 LG전자는 고대역폭메모리(HBM)를 비롯한 반도체와 같은 핵심 부품 공급망을 중심으로 엔비디아와 협력해 왔다. 그러나 이번에는 엔비디아가 구축하는 피지컬 AI 플랫폼 생태계의 참여 기업으로 직접 언급되면서 협력 범위가 소프트웨어와 AI 플랫폼 영역으로 확대되고 있다.

삼성전자와 LG전자는 최근 휴머노이드와 서비스 로봇 사업을 미래 성장동력으로 육성하고 있다. 삼성전자는 미래 로봇 사업 확대를 추진하고 있으며, LG전자는 로봇과 스마트홈 AI를 결합한 신사업 발굴에 속도를 내고 있다. 엔비디아가 공개한 코스모스 플랫폼은 이들 기업이 실제 로봇을 제작하기 전 가상 환경에서 대규모 학습과 검증을 수행할 수 있는 기반 기술로 활용될 가능성이 크다.

두산로보틱스 역시 협동로봇 분야에서 수혜가 기대된다. 산업용 로봇이 공장 환경과 작업 조건을 가상 공간에서 먼저 학습한 뒤 실제 현장에 적용할 수 있어 개발 비용과 시간을 크게 줄일 수 있기 때문이다. 향후 협동로봇의 자율성과 작업 효율성을 높이는 핵심 도구로 자리 잡을 수 있다는 전망도 나온다.

젠슨 황 CEO는 "멀티모달 추론 언어와 비전, 월드 모델의 발전으로 피지컬 AI의 빅뱅이 곧 도래할 것"이라며 "코스모스3는 개발자들이 물리적 세계를 인식하고 추론하며 행동하는 로봇과 자율주행차, 비전 AI를 개발할 수 있도록 지원하는 핵심 플랫폼"이라고 강조했다.

업계 관계자는 "엔비디아가 AI 반도체 기업을 넘어 로봇과 자율주행차를 위한 플랫폼 사업자로 영역을 넓히고 있다"며 "삼성전자와 LG전자, 두산로보틱스가 관련 생태계 참여 기업으로 언급된 만큼 향후 협력 범위도 하드웨어를 넘어 소프트웨어와 AI 플랫폼으로 확대될 가능성이 크다"고 말했다.

syu@newspim.com

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삼성전자, 車 메모리 첫 '세계 1위' [서울=뉴스핌] 이나영 기자= 삼성전자가 세계 차량용 메모리 반도체 시장에서 미국 마이크론을 제치고 사상 처음으로 세계 1위에 올랐다. 31일 시장 조사업체 스탠더드앤드푸어스(S&P) 글로벌 모빌리티에 따르면 삼성전자의 지난해 차량용 메모리 시장 점유율은 40%로 전년(35%) 대비 5%포인트(P) 올라 1위를 차지했다. 기존 1위였던 마이크론은 같은 기간 점유율이 40%에서 36%로 하락하며 2위로 밀려났다. 서울 서초구 삼성전자 사옥 전경 [사진=뉴스핌DB] 차량용 메모리 시장은 자동차의 전장화와 소프트웨어 중심 차량(SDV) 확산에 힘입어 빠르게 성장하고 있다. 자율주행 기능과 고사양 인포테인먼트 시스템 탑재가 늘면서 대용량 데이터 처리와 높은 안정성을 갖춘 메모리 반도체 수요도 증가하는 추세다. 삼성전자는 지난 2015년 저전력 D램(LPDDR)과 유니버설 플래시스토리지(UFS)를 앞세워 차량용 반도체 시장에 본격 진출했다. 이후 차량용 SSD와 그래픽 D램(GDDR) 등으로 제품군을 확대하며 사업 영역을 넓혀왔다. 제품 포트폴리오 확장을 바탕으로 삼성전자는 2020년부터 지난해까지 차량용 메모리 사업에서 연평균 40% 이상의 매출 성장률을 기록한 것으로 알려졌다. 한편 S&P 글로벌 모빌리티는 글로벌 차량용 반도체 시장 규모가 2025년 약 900억달러(약 136조원)에서 2031년 1390억달러(약 209조원)로 성장할 것으로 전망했다. nylee54@newspim.com 2026-05-31 12:46
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외환 거래 '24시간'으로 확대 [서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 오는 7월 6일부터 서울 외환시장의 외환 거래시간이 평일 24시간 무중단 방식으로 연장된다. 이에 따라 주말과 새해 첫날을 제외하면 국내 공휴일에도 거래가 가능해진다. 서울외환시장운영협의회(외시협)는 29일 총회를 개최하고 이 같은 내용의 '서울 외환시장 행동규범' 개정안을 의결했다. 이번 개정으로 중개회사를 통한 원·달러 외환거래 시간은 기존 '오전 9시~익일 오전 2시'에서 주중 내내 24시간 문을 여는 방식으로 바뀐다. 뉴욕 서머타임(DST) 기간에는 월요일 오전 6시부터 토요일 오전 6시까지, 그 외 기간에는 월요일 오전 7시부터 토요일 오전 7시까지 시장이 상시 가동된다. 다만 원화와 이종통화 간 거래시간은 현행대로 오전 9시부터 오후 3시 30분까지 유지된다. 한국은행 현판. [사진=뉴스핌DB] 외환시장 개방 확대로 시차가 다른 외국인 투자자는 물론, 미국 주식 등에 투자하는 국내 투자자와 수출입 기업들의 환전 편의가 높아지고 거래 비용도 줄어들 것으로 전망된다. 매년 첫 영업일은 오전 9시에 개장하며 마지막 영업일은 24시에 폐장한다. 공휴일이나 야간 거래는 허용되지만 실제 거래 대금이 오가는 결제 업무는 기존처럼 은행 영업일에 처리된다. 글로벌 시장 관행에 따라 은행 비영업일에는 자금 이체가 불가능해 가장 가까운 다음 은행 영업일로 결제가 순연된다. 24시간 개장에 맞춰 환율 공시 체계도 일부 조정된다. 현물환중개회사는 오전 6시부터 익일 오전 6시까지 매시 정각마다 시간가중평균환율(TWAP)을 산출해 시장에 제공할 예정이다. ▲시가 ▲고가 ▲저가 ▲환율 역시 같은 기준에 따라 공표된다. 다만 시장의 혼선을 최소화하기 위해 기업 재무제표나 세무 기준 등에 활용되는 '서울 오후 3시 30분 종가 환율'과 매매기준율(MAR)은 당분간 현행 기준을 따르기로 했다. 외환당국도 공식 통계와 보도자료 작성 시 기존 종가 환율을 계속 활용할 방침이다. 외시협은 향후 매매기준율 산정 방식도 글로벌 관행에 맞춰 거래량 가중평균 방식(MAR)에서 시간가중평균환율(TWAP) 방식으로 변경하는 방안을 논의했다. 시장 참가자들의 적응 기간을 고려해 외국환거래규정 개정 이후 1년의 유예기간을 두는 방안도 검토됐다. 외환당국은 이번 총회에서 수렴된 시장 참가자 의견을 바탕으로 오는 6월 중 매매기준율 변경 등을 포함한 외국환거래규정 개정을 추진할 계획이다. eoyn2@newspim.com 2026-05-31 12:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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