삼성전자, 인도 초프리미엄 주거단지 공조시장 뚫었다

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 22일 인도 초프리미엄 주거단지에 HVAC 솔루션을 공급했다
- 구루그람 디 오차드 단지 300세대에 시스템에어컨 3000대를 설치한다
- DVM S2·무풍 1Way 등 AI·스마트싱스 기반 공조로 인도 프리미엄 주거 시장 공략을 강화한다
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AI 기반 HVAC 솔루션 앞세워 인도 주거시장 공략 확대
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 인도 초프리미엄 주거단지에 고효율 냉난방공조(HVAC) 솔루션을 공급하며 현지 공조 시장 공략을 강화한다.
삼성전자는 인도 부동산 개발사인 센트럴파크와 협력해 구루그람 지역에 조성 중인 '디 오차드(The Orchard)' 단지에 공조 솔루션을 공급한다고 22일 밝혔다.
이번 사업은 300세대 규모 단지에 약 3000대의 가정용 시스템에어컨을 설치하는 프로젝트로, 내년 초부터 입주가 시작될 예정이다.
구루그람은 뉴델리 남쪽 약 30㎞에 위치한 인도 대표 IT·산업 중심지로, 고소득층 인구가 밀집해 있고 여름철 기온이 45도를 웃도는 지역이다.
삼성전자는 이번 공급을 계기로 상업용 건물 중심의 HVAC 사업을 프리미엄 주거 시장으로 확대한다는 계획이다.
프로젝트에는 대형 시스템에어컨 실외기 'DVM S2'와 '무풍 1Way 천장형 카세트'가 적용된다.
DVM S2는 실외기 1대로 최대 64대의 실내기를 연결할 수 있으며, 고강도 프레임과 저진동 설계를 적용해 내구성과 안정성을 높였다.
또 AI 쾌속냉방, AI 에너지 세이빙, AI 실시간 냉매 누설 검지 등 인공지능 기반 기능을 탑재해 에너지 효율과 유지관리 편의성을 강화했다.
실내에는 무풍 냉방과 공기청정 기능을 갖춘 무풍 1Way 천장형 카세트가 설치되며, 스마트싱스와 연동해 온·습도와 공기질, 전력 사용량 등을 통합 관리할 수 있다.
삼성전자는 인도를 글로벌 HVAC 시장의 핵심 전략 지역으로 보고 있다. 고온 기후와 도시화, 소득 수준 향상으로 프리미엄 공조 수요가 빠르게 증가하고 있기 때문이다.
임성택 삼성전자 생활가전(DA)사업부 부사장은 "현지 라이프스타일에 최적화된 HVAC 솔루션을 통해 글로벌 프리미엄 주거 시장 리더십을 강화해 나가겠다"고 말했다.
syu@newspim.com