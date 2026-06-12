LG전자 "에어컨 사용 시점 빨라졌다"…5월 중순부터 급증

스마트폰 앱 이용 데이터 분석…여름 시작 시점 매년 빨라지는 추세

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LG전자가 스마트폰 앱 '씽큐(ThinQ)'의 이용 데이터를 분석한 결과, 국내 소비자들의 에어컨 사용 시점이 매년 빨라지고 있는 것으로 나타났다.

12일 LG전자에 따르면, 씽큐 앱을 통한 에어컨 제어 기능 이용자 수가 하루 10만 명 이상으로 증가하는 시점이 2024년 6월 6일에서 2025년 5월 20일, 올해는 5월 15일로 점차 앞당겨졌다. 이는 국내에서 체감하는 여름의 시작이 갈수록 일러지고 있음을 보여준다.

월별 이용자 수도 증가 추세를 보였다. 지난 3월 대비 4월 에어컨 원격 제어 이용자 수는 1.9배 증가했으며, 3월부터 에어컨을 사용한 고객 수는 2024년 대비 올해 1.8배 늘었다. 씽큐 앱에 등록된 에어컨 수가 2024년 12월 154만 대에서 올해 5월 기준 272만 대로 약 77% 증가한 것도 영향을 미쳤다.

LG전자 직원들이 경남 창원의 LG전자 에어컨 생산라인에서 스탠드 에어컨을 생산하고 있다. [사진=LG전자]

씽큐 앱의 에어컨 원격제어 기능은 2016년부터 탑재됐으나, 2018년부터 와이파이가 탑재된 LG 에어컨 모델이 본격 출시되기 시작했다. 2022년부터는 와이파이 모뎀 장착 모델이 대폭 확대되면서 교체 수요가 꾸준히 증가했다.

5월 기준 가장 많이 사용된 기능은 전원 제어로 이용자 비중이 79%를 차지했다. 그 다음으로는 희망온도 설정(62%), 바람세기 조절(54%) 순이었다. 특히 스마트루틴으로 자동 작동하도록 설정한 고객들 사이에서는 켜짐 예약이 오전 7시, 꺼짐 예약이 오전 8시에 가장 많이 설정돼 있었다.

스마트루틴은 사용자가 외출, 귀가, 실내활동 등 생활 패턴에 따라 LG 가전들이 자동으로 작동되도록 설정하는 기능이다. 에어컨의 경우 특정 시간대 켜짐·꺼짐 설정뿐 아니라 특정 온도 도달 시 자동 작동 설정, 집 반경 500m 이내 접근 시 가동하는 위치기반 루틴 설정도 가능하다.

LG전자는 지난해 10월 AI 홈 허브 '씽큐 온(ThinQ ON)'을 출시했다. 이 디바이스를 통해 음성으로 가전을 제어하거나 스마트루틴을 설정할 수 있으며, 필터 잔여량이나 제품 이상 유무 등 주요 상태 정보도 확인할 수 있다.

kji01@newspim.com