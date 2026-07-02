동국제약, 전립선비대증 복합제 '유레스코' 중남미 기술수출

AI 핵심 요약beta
- 동국제약은 2일 스페인 파에스와 유레스코정 중남미 13개국 라이선스·공급 계약을 체결했다
- 계약기간은 10년이며 규모는 390억원, 최대 200만유로 마일스톤과 수익 공유 조항을 포함했다
- 동국제약은 이번 계약을 계기로 브라질 등 해외 진출을 확대하고 DDS 기반 파이프라인 해외 진출도 추진한다
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동국제약은 스페인 제약사 파에스 파르마(FAES FARMA)와 전립선비대증 치료 개량신약 복합제 '유레스코정'의 라이선스 및 공급 계약을 체결했다고 2일 밝혔다.
이번 계약은 멕시코와 콜롬비아, 에콰도르, 페루, 칠레 등 중남미 13개국을 대상으로 하며, 계약 기간은 10년이다. 계약 규모는 총 390억원으로, 계약금과 함께 최대 200만유로(약 35억원)의 개발·판매 마일스톤이 포함됐다. 제품의 상업적 성과에 따른 수익 공유 조항도 담겼다.
파에스 파르마는 스페인 제약사로 유럽과 중남미 지역에서 사업을 운영하고 있으며, 계약 대상 국가에서 허가 절차를 거쳐 제품을 순차적으로 출시할 계획이다.
동국제약은 이번 계약을 계기로 브라질 등 다른 국가에서도 추가 계약을 추진해 해외 시장 진출을 확대한다는 방침이다.
유레스코정은 국내 19개 병원에서 실시한 임상을 통해 유효성과 안전성을 확인한 전립선비대증 치료 개량신약 복합제다.
이 제품은 타다라필 5㎎과 두타스테리드 0.5㎎을 하나의 정제에 담은 복합제로, 전립선 크기 감소와 배뇨장애 증상 개선을 동시에 목표로 한다.
동국제약 관계자는 "이번 계약을 계기로 유레스코의 해외 시장 진출을 확대하고 전립선비대증 치료제 시장에서 사업 기반을 강화해 나갈 계획"이라며 "약물전달시스템(DDS) 플랫폼 기술을 적용한 파이프라인의 해외 진출도 지속 추진할 예정"이라고 말했다.
sykim@newspim.com