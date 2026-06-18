동국제약, 전국 200개 약국에 '파마시뷰티솔루션' 구축

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더마코스메틱·기능성 샴푸·압박스타킹 한곳에

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동국제약은 전국 약 200개 약국에 뷰티 카테고리 특화 공간인 '파마시뷰티솔루션(Pharmacy Beauty Solution)'을 신설했다고 18일 밝혔다.

최근 제품 구매 전 성분과 효능, 가격 등을 꼼꼼히 확인하는 이른바 '체크슈머(Check-sumer)'가 늘어나면서 약국에서 판매하는 뷰티 제품에 대한 소비자 관심도 높아지고 있다. 이에 동국제약은 제약회사 및 피부과 기반 브랜드 제품을 중심으로 구성한 고기능성 스킨케어 특화 공간을 약국 내에 마련했다.

동국제약 파마시뷰티솔루션 [사진=동국제약]

파마시뷰티솔루션은 검증된 더마코스메틱 제품을 소비자들이 약국에서 손쉽게 접하고 선택할 수 있도록 기획됐다.

해당 공간에는 동국제약의 더마코스메틱 브랜드 '루온셀'을 비롯해 약국 전용 더마 리페어 브랜드 '마데카파마시아', 탈모 증상 완화 기능성 샴푸 브랜드 '판페신', 의료기기 등급 압박스타킹 '센시슬림' 등이 입점했다.

마데카파마시아는 센텔라아시아티카 정량추출물(TECA)과 덱스판테놀을 조합한 '테카플러스포뮬러(TECA plus Formula)'를 적용한 브랜드다.

최근 선보인 루온셀은 피부 세포부터 관리해 피부 본연의 컨디션 회복을 돕는 세포 케어 더마코스메틱 브랜드다. 핵심 성분인 '해피 셀 콤플렉스(Happycell Complex)'는 알파인 황금, 감마아미노낙산(GABA), 스페인 감초뿌리 추출물 등을 함유해 자극받은 피부 보호에 도움을 준다.

또 다른 핵심 성분인 '테카 바이오힐 콤플렉스(TECA-bioheal Complex)'는 병풀 유래 TECA와 PDRN 등 6가지 바이오 복합 성분으로 구성돼 피부 노화 초기 단계 관리에 효과적이라는 설명이다.

이와 함께 30년 경력의 피부과 전문의 임이석 대표가 개발한 프리미엄 더마코스메틱 브랜드 '케어놀로지(Carenology95)' 제품도 만나볼 수 있다.

동국제약 관계자는 "파마시뷰티솔루션은 제약회사와 피부과 기반 브랜드의 고기능성 뷰티 제품을 한 곳에서 만나볼 수 있는 약국 내 뷰티 카테고리 존"이라며 "드럭스토어나 온라인을 통한 뷰티 제품 구매가 상대적으로 활발하지 않은 50~60대 소비자들에게 주요 구매 접점이 될 것으로 기대한다"고 말했다.

sykim@newspim.com