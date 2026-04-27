동국제약 센텔리안24, 말레이시아 '왓슨스 K-뷰티 페스타' 참가

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- 동국제약의 더마코스메틱 브랜드 센텔리안24가 23일부터 26일까지 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 왓슨스 K-뷰티 페스타에 참가했다.
- 센텔리안24는 단독 부스를 운영하며 대표 제품 마데카 크림을 중심으로 스킨케어 라인을 선보이며 현지 방문객들의 관심을 받았다.
- 회사 관계자는 말레이시아 시장에서 K-더마에 대한 높은 관심을 확인했으며 글로벌 시장 내 입지를 강화할 계획이라고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동국제약의 더마코스메틱 브랜드 '센텔리안24'가 지난 23일부터 26일까지 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 '왓슨스 K-뷰티 페스타 2026(Watsons K-Beauty Festa 2026)'에 참가했다고 27일 밝혔다.
이번 행사에는 센텔리안24를 비롯한 다수의 뷰티 브랜드가 참여했다.
왓슨스는 말레이시아 전역에서 약 750개의 온·오프라인 매장을 운영하는 헬스앤뷰티(H&B) 리테일 체인으로, 현지 소비자 접점을 확대할 수 있는 주요 유통 채널로 꼽힌다.
센텔리안24는 행사 기간 단독 부스를 운영하며 제품 체험과 다양한 이벤트를 진행했다. 특히 대표 제품인 '마데카 크림'을 중심으로 한 스킨케어 라인을 선보이며 피부 고민별 맞춤형 케어 솔루션을 소개했다.
'마데카 크림'은 동국제약의 핵심 성분인 TECA(센텔라아시아티카 정량추출물)를 기반으로 피부 진정과 탄력 케어에 도움을 주는 제품으로, 현지 방문객들의 관심을 받았다.
센텔리안24 관계자는 "이번 행사를 통해 말레이시아 시장에서 K-더마에 대한 높은 관심과 성장 가능성을 확인했다"며 "차별화된 제품 경쟁력을 기반으로 글로벌 시장 내 입지를 더욱 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.
한편 센텔리안24는 지난 3월 세계 최대 뷰티 전시회인 '코스모프로프 볼로냐(Cosmoprof Bologna)'에도 단독 부스로 참가하는 등 아시아를 넘어 북미 시장에서도 K-더마뷰티 브랜드 입지 확대에 나서고 있다.
sykim@newspim.com