동국제약, 특허 균주 적용 '마이핏 B 구강 유산균' 출시

AI 핵심 요약beta
- 동국제약이 12일 특허 구강 유산균 '마이핏 B'를 출시했다.
- 한국인 치은 유래 G7과 GSPE05 균주를 혼합해 생유산균 36억 투입했다.
- 자일리톨 함유 츄어블로 실온 보관하며 구강 건강 관리를 돕는다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동국제약은 특허받은 구강 유래 유산균 제품 '마이핏 B 구강 유산균'을 출시했다고 밝혔다.
'마이핏 B 구강 유산균'은 건강한 한국 성인의 치은(잇몸)에서 분리한 특허 균주를 사용한 것이 특징이다. 스트렙토코커스 살리바리우스 G7(Streptococcus salivarius G7)과 락토바실러스 플란타럼 GSPE05(Lactobacillus plantarum GSPE05) 등 두 가지 균주를 혼합했다.
신제품은 생유산균 36억 CFU를 투입해 보장균수 1억 CFU를 유지하도록 설계됐다. 당류는 0%이며 자일리톨 400mg을 함유해 양치 후나 취침 전에도 부담 없이 섭취할 수 있도록 했다. 물 없이 씹거나 녹여 먹을 수 있는 츄어블 정제 형태를 적용했으며, 민트향을 더해 상쾌한 청량감을 느낄 수 있다.
동국제약은 유산균 전용 용기를 적용해 외부 습기와 산소, 빛을 차단하고 특수 설계를 통해 유산균이 실온에서도 생존할 수 있도록 했다고 밝혔다. 제품은 식품의약품안전처 식품안전관리인증기준(HACCP) 인증 시설에서 생산된다.
동국제약 관계자는 "우리 몸에서 장 다음으로 미생물이 많이 서식하는 곳이 구강인 만큼 유익균이 잘 서식할 수 있는 구강 환경 관리에 착안해 제품을 출시했다"며 "하루 1정 섭취를 통해 구강 관리가 필요한 순간이나 취침 전, 아침에 상쾌한 구강 상태를 원하는 소비자들이 구강 건강을 챙기길 바란다"고 말했다.
sykim@newspim.com