北, 평양서 동해로 단거리탄도미사일 십여 발 발사… 300여㎞ 비행[종합]

AI 핵심 요약beta
- 북한이 20일 오후 평양서 SRBM 십여 발을 쐈다.
- 미사일은 동해상으로 약 300㎞를 비행했다.
- 한·미·일은 정보를 공유하며 추가 발사를 주시했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
발사 초기부터 한·미 추적… 일본과도 탄도미사일 정보 공유
군 "한미 연합방위태세 바탕으로 압도적 대응 능력 유지"
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 북한이 20일 오후 평양 일대에서 동해상으로 단거리탄도미사일(SRBM) 십여 발을 발사했다. 이들 미사일은 약 300㎞를 비행한 것으로 파악됐다.
합동참모본부는 이날 "우리 군은 오후 5시쯤 북한 평양 일대에서 동해상으로 발사된 단거리탄도미사일 십여 발을 포착했다"고 밝혔다. 합참은 "포착된 북한 미사일은 300여㎞를 비행했으며, 정확한 제원은 한·미가 정밀 분석 중"이라고 했다.
한·미 정보당국은 발사 초기부터 관련 동향을 추적·공유해 왔으며, 일본과도 북한 탄도미사일 관련 정보를 공유했다고 합참은 밝혔다. 군은 추가 발사 가능성 등을 포함한 북한의 동향을 예의주시하고 있다.
합참은 "굳건한 한·미 연합방위태세 아래 북한의 다양한 동향을 면밀히 주시하고 있다"며 "어떠한 도발에도 압도적으로 대응할 수 있는 능력과 태세를 유지하고 있다"고 밝혔다.
gomsi@newspim.com