밸로프, '라스트오리진'과 컬래버…'이터니티' 용병 합류

AI 핵심 요약beta
- 밸로프가 20일 아틀란티카 온라인에 이터니티를 추가했다.
- 이터니티는 헌신·분노를 오가며 아군 보호와 반격을 한다.
- 전용 장비·스킨과 이벤트로 컬래버 콘텐츠를 강화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 글로벌 게임 퍼블리싱 플랫폼 기업 밸로프가 개발·서비스하는 전략형 턴제 다중접속역할수행게임(MMORPG) '아틀란티카 온라인'이 서브컬처 역할수행게임(RPG) '라스트오리진'과의 컬래버레이션 업데이트를 통해 신규 용병 '이터니티'를 선보인다.
밸로프는 20일 이번 업데이트에서 라스트오리진에 등장하는 메이드 바이오로이드 캐릭터 이터니티를 아틀란티카 온라인의 전투 시스템에 맞춰 신규 용병으로 추가한다고 밝혔다.
이터니티는 아군을 보호하면서 전투 상황에 따라 '헌신'과 '분노' 상태를 오가는 방식으로 설계됐다. 상태에 따라 서로 다른 전투 방식을 사용할 수 있으며 아군 보호와 반격, 광역 공격 기능을 갖췄다. 이용자는 이용자 대 환경(PvE)과 이용자 간 대전(PvP) 콘텐츠에서 이터니티를 활용할 수 있다.
이번 업데이트에는 라스트오리진의 캐릭터 설정을 반영한 전용 장비와 전용 스킨도 추가된다. 원작을 기반으로 한 스킬 연출과 컬래버레이션 콘텐츠도 함께 적용한다.
밸로프는 컬래버레이션 기간 동안 신규 용병 이터니티의 성장을 지원하는 이벤트를 진행한다. 이용자는 이벤트 미션을 수행해 컬래버레이션 한정 아이템과 특별 보상 등을 획득할 수 있다.
회사 측은 라스트오리진의 캐릭터와 아틀란티카 온라인의 전략형 전투 시스템을 결합해 양 게임 이용자를 대상으로 새로운 콘텐츠를 제공한다는 계획이다.
밸로프 관계자는 "이번 컬래버레이션은 '라스트오리진'의 인기 캐릭터를 아틀란티카 온라인만의 전략성과 결합해 색다른 재미를 선사하기 위해 준비했다"며 "원작 팬들과 아틀란티카 온라인 이용자 모두 만족할 수 있는 콘텐츠를 지속적으로 선보일 예정"이라고 말했다.
업데이트와 이벤트에 대한 자세한 내용은 아틀란티카 온라인 공식 커뮤니티 'ORVVIT'에서 확인할 수 있다.
dconnect@newspim.com