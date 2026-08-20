라메디텍, 브라질 거점 중남미 공략…'퓨라셀 MX' 인증·유통망 확대

AI 핵심 요약beta
- 라메디텍이 20일 브라질 의료진 대상 퓨라셀 MX 교육을 진행했다
- 교육은 시술 실습과 본사 방문, 제품 체험까지 1박2일로 운영했다
- 브라질·파라과이 인증과 현지 네트워크로 중남미 진출을 넓힌다
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 레이저 헬스케어 전문기업 라메디텍은 이달 중순 방한하는 브라질 의료진을 대상으로 1박2일간 '퓨라셀 MX(Puraxel MX)' 전문 트레이닝 프로그램을 진행한다. 이를 시작으로 현지 핵심 의료진 네트워크 구축과 국가별 제품 인증, 유통망 확대를 연계한 단계적 중남미 시장 진입을 추진한다.
라메디텍은 20일 브라질 의료진이 국내 성형외과·피부과 의료진을 통해 퓨라셀 MX의 탈모 및 메디컬 에스테틱 분야 임상 사례와 시술 프로토콜을 교육받고 직접 시술 실습에도 참여할 예정이라고 밝혔다.
교육 이후에는 라메디텍 본사를 방문해 퓨라셀 MX에 적용된 기술과 회사의 글로벌 사업 전략을 살펴본다. 체험형 사후면세점 '퓨라셀 뷰티 라운지'에서 제품을 직접 체험하는 일정도 진행한다.
퓨라셀 MX는 라메디텍의 레이저 소형화 기술을 기반으로 개발한 에스테틱용 복합 레이저 미용기기다. 피부관리와 탈모관리 등 메디컬 에스테틱 분야에 사용할 수 있으며 시술 목적과 적용 부위에 따라 시술 프로토콜을 구성할 수 있다.
라메디텍은 이번 프로그램을 제품 교육과 임상 지원, 현지 의료진 네트워크 구축을 연결하는 중남미 시장 진입 과정으로 활용할 계획이다. 회사는 국가별 제품 인증 이후 의료기관 도입과 시장 확산 과정에서 현지 의료진 네트워크를 활용한다는 방침이다.
라메디텍은 브라질과 파라과이에서 퓨라셀 MX의 제품 인증도 추진하고 있다. 국가별 인증 일정에 맞춰 현지 유통 파트너와 의료진 네트워크를 확보하고 인증이 완료되면 의료기관과 전문 에스테틱 시장을 중심으로 제품 공급을 확대할 예정이다.
브라질을 중남미 사업의 주요 거점으로 삼아 인접 국가로 사업 범위를 확대하는 방안도 추진한다.
라메디텍 관계자는 "중남미는 메디컬 에스테틱 수요가 빠르게 확대되고 있는 성장 잠재력이 높은 시장"이라며 "이번 트레이닝을 시작으로 현지 키닥터 확보와 제품 인증, 유통망 구축을 연계해 제품 도입과 매출 확대로 이어지는 사업 기반을 구축하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com