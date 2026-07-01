라메디텍, 한포진 치료 증례 국제학술지 게재

308nm 엑시머 광조사 피부치료기 활용

만성 재발성 환자 2명 대상 경과 분석

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 레이저 의료·미용기기 전문기업 라메디텍은 자사의 308nm 엑시머 광조사 피부치료기를 활용한 한포진 치료 증례논문이 국제학술지 Perspectives on Integrative Medicine에 게재됐다고 1일 밝혔다.

이번 연구는 자연으로한의원 이병철 원장과 연세대학교 보건대학원 이재경 연구원이 공동으로 수행했다. 연구진은 만성 재발성 한포진 환자 2명을 대상으로 한의통합치료와 라메디텍의 308nm 엑시머 광조사 피부치료기를 병행 적용하고 치료 경과를 분석했다.

한포진은 손과 발에 작은 수포가 반복적으로 발생하고 심한 가려움증을 동반하는 만성 피부질환이다. 재발이 잦아 장기간 치료가 필요한 경우가 많다. 일반적으로 스테로이드 연고 등이 사용되지만, 장기 사용 시 피부 위축 등 부작용 우려가 있어 다른 치료 접근법에 대한 연구가 이어지고 있다.

라메디텍 로고. [사진=라메디텍]

연구에서는 기존 치료와 함께 라메디텍의 308nm 엑시머 광조사 피부치료기를 활용한 광치료가 병행됐다. 해당 의료기기는 병변 부위에만 308nm 엑시머 광을 선택적으로 조사해 정상 피부 노출을 줄이고 환부를 집중적으로 치료할 수 있도록 설계된 장비다.

치료 결과 두 환자 모두 심한 가려움이 사라졌고, 반복적으로 발생하던 수포도 호전되는 양상을 보였다. 치료 과정에서 일시적인 재발은 있었지만 추가 치료 후 최종 추적관찰에서는 증상이 다시 개선된 상태를 유지했다. 치료와 관련된 특별한 이상반응은 보고되지 않았다.

연구진은 308nm 엑시머 광조사 피부치료기를 포함한 통합치료가 만성 재발성 한포진 환자의 증상 개선에 도움이 될 가능성을 확인했다고 설명했다. 다만 향후 더 많은 환자를 대상으로 한 임상연구를 통해 치료 근거를 확대할 필요가 있다고 봤다.

이번 논문은 폴리데옥시리보뉴클레오타이드(PDRN) 약침과 엑시머 광치료를 병행한 한포진 증례를 국제학술지에 보고한 사례다. 논문 제목은 'Korean Medicine with Polydeoxyribonucleotide Pharmacopuncture and Excimer Light Therapy for Foot Dyshidrotic Eczema: Two Case Reports'이며, Perspectives on Integrative Medicine 2026년 제5권 제2호에 게재됐다.

라메디텍 관계자는 "이번 국제학술지 게재는 자사 308nm 엑시머 광조사 피부치료기의 임상 활용 사례가 해외 학술지에 소개됐다는 점에서 의미가 있다"며 "앞으로도 다양한 의료기관과의 임상연구를 통해 피부질환 치료 분야에서 의료기기의 활용 근거를 확보해 나갈 계획"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com