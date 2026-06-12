라메디텍, 레이저 혈당측정기 국내 판매 본격화

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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 레이저 헬스케어 전문기업 라메디텍이 최근 개최된 서울헬스쇼에서 자사 제품 '핸디레이 글루'의 체험 행사를 진행했다고 12일 밝혔다.

지난 9일부터 11일까지 서울광장에서 열린 '2026 서울헬스쇼'에서 한국당뇨협회 부스를 통해 진행된 이번 행사에는 약 300명의 시민이 참여했다. 체험자의 95% 이상이 기존 바늘 채혈 방식 대비 통증 부담이 적고 사용이 편리하다고 응답했다.

회사에 따르면 핸디레이 글루는 라메디텍의 초소형 레이저 기술을 기반으로 개발된 제품으로, 레이저 채혈과 혈당 측정 기능을 하나의 기기에 구현한 올인원 혈당측정기다. 기존 채혈침 사용 시 발생할 수 있는 반복적인 통증과 심리적 부담을 줄여 편리한 혈당 관리를 지원한다.

핸디레이 글루 AI 연출컷. [사진=라메디텍]

핸디레이 글루는 고려대학교 안산병원에서 진행한 임상시험을 통해 국제 혈당측정 정확도 기준인 ISO 15197:2013을 충족했으며, 정확도 97.8%를 기록했다. 해당 연구 결과는 국제 학술지 'Diagnostics'에 게재됐다.

라메디텍 관계자는 "혈당관리는 꾸준한 측정이 무엇보다 중요한 만큼 사용자가 느끼는 채혈 부담을 줄이는 것이 중요하다"며 "이번 서울헬스쇼를 통해 실제 사용자들이 레이저 채혈 방식의 편의성을 직접 경험하고 높은 만족도를 확인했다는 점에서 의미가 크다"고 말했다.

회사는 최근 국내 판매를 시작해 의료기기 전문 유통망, 약국, 의원 및 당뇨 관리 채널을 중심으로 공급을 확대하고 있다. 유럽 CE 인증과 해외 인허가도 추진 중인 만큼 향후 해외 시장 진출을 계획하고 있다.

nylee54@newspim.com