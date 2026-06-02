라메디텍, 레이저 채혈 혈당측정기 '핸디레이 글루' 6월 판매 개시

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의료기기 유통채널·약국·의원 중심 공급

유럽 CE·인도네시아 등 해외 인허가 병행

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 레이저 전문 의료기기 기업 라메디텍은 레이저 채혈 혈당측정기 '핸디레이 글루(HandyRay Glu)'의 판매 준비를 마치고 6월 중 본격 판매를 개시한다고 2일 밝혔다.

핸디레이 글루는 레이저 채혈 기능과 혈당측정 기능, 혈당관리 애플리케이션을 결합한 올인원 디지털 헬스케어 솔루션이다. 기존 바늘형 란셋 채혈 방식 대신 라메디텍의 초소형 고출력 레이저 플랫폼 기술을 적용했다.

라메디텍은 의료기기 전문 유통망과 약국·병의원 네트워크 등 오프라인 채널을 중심으로 공급을 확대하고, 당뇨 전문 온라인몰 등 온라인 채널과도 연계할 계획이다. 최근 개최된 당뇨병 개원의 학회에 핸디레이 글루를 출품했으며, 수백 명의 당뇨병 관련 개원의가 참석한 이번 학회를 계기로 의원급 의료기관 중심의 판매 채널 확장에 나선다.

라메디텍 로고. [사진=라메디텍]

해외 시장 진출도 병행한다. 현재 유럽 CE 인증과 인도네시아 등 주요 국가의 인허가 절차를 진행 중이며, 인증 획득 후 현지 유통 파트너와 협력해 해외 공급을 확대할 계획이다.

라메디텍은 올해 1분기 매출 감소가 기존 유통망 재정비 및 판매 채널 전환 과정에서 발생한 일시적 영향이라고 밝혔다. 핸디레이 글루 판매 개시를 계기로 의료기기 유통채널·약국·의원 등을 중심으로 공급을 확대해 매출 회복과 신규 성장 동력 확보를 동시에 추진할 계획이다.

최종석 라메디텍 대표이사는 "6월 국내 판매 개시를 시작으로 입점 채널을 통해 실제 판매와 매출 발생이 본격화될 것으로 기대한다"며 "국내 채널 확대와 해외 인증 기반의 글로벌 진출을 병행해 핸디레이 글루를 회사의 핵심 매출 성장 동력으로 육성해 나가겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com