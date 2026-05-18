라메디텍, 중기부 K-뷰티 국책과제 선정

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AI 피부 분석과 레이저 기술 결합한 약물전달 시스템 개발

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 레이저 미용·의료기기 전문기업 라메디텍이 중소벤처기업부의 '중소기업 유망 기술개발 K-뷰티' 사업에 최종 선정됐다고 18일 밝혔다. 이번 과제는 개인맞춤형 피부 분석 딥러닝을 지원하는 스마트 피부 평가 디바이스와 소형화 레이저 미용기기 개발을 목표로 한다.

회사에 따르면 라메디텍은 AI 피부 분석 기술과 초소형 프락셀 Er:YAG 레이저 기술을 결합한 레이저 약물전달 시스템(LADD, Laser-Assisted Drug Delivery) 개발을 추진한다. LADD는 단일 레이저 기기에 국한하지 않고 다양한 바이오 소재와 스킨부스터를 탑재할 수 있는 개방형 약물전달 플랫폼으로 확장된다.

특히 라메디텍이 추진 중인 동종 세포외기질(ECM) 사업과의 연계가 주목된다. 동종 ECM은 콜라겐, 엘라스틴 등 인체 조직의 구조적 기반을 이루는 성분으로, 재생 및 메디컬 에스테틱 분야에서 차세대 바이오 소재로 활용된다.

라메디텍 로고. [사진=라메디텍]

라메디텍은 동종 ECM을 LADD 플랫폼에 탑재 가능한 재생 바이오 소재로 육성하고, 히알루론산, 성장인자, 펩타이드 등 다양한 스킨부스터 소재와의 연계를 통해 레이저 디바이스와 바이오 소재가 결합된 메디컬 에스테틱 솔루션을 구축할 계획이다.

기존 레이저 미용기기는 업그레이드를 통해 의료기기 인증을 완료할 예정이며, 2026년 하반기부터 피부 의료·미용 시장 진입을 가속화한다. 동시에 LADD 플랫폼 상용화와 바이오 소재 연계 사업 확대를 위한 기반을 마련한다.

라메디텍 관계자는 "이번 과제 선정은 라메디텍이 단순 레이저 의료·미용기기 기업을 넘어 AI 기반 레이저 약물전달 플랫폼 기업으로 도약하는 중요한 계기가 될 것"이라고 했다.

회사는 2026년 하반기 의료피부미용 시장 진입, 2027년 레이저 약물전달 플랫폼의 상용화, 2028년까지의 기술 고도화를 통해 LADD 플랫폼 사업화를 확대해 나갈 방침이다.

nylee54@newspim.com