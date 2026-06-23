라메디텍, 웅진프리드라이프와 뷰티·헬스케어 기기 공급

AI 핵심 요약beta
- 라메디텍이 23일 웅진프리드라이프와 퓨라셀미인·핸디레이 글루 공급 계약을 체결했다
- 이번 계약으로 웅진프리드라이프 회원 기반을 활용해 가정용 뷰티·헬스케어 기기 공급을 확대할 기반을 확보했다
- 라메디텍은 이번 계약을 계기로 판매 채널을 다변화하고 만성질환·맞춤헬스케어·홈뷰티 사업을 확대할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 레이저 의료·미용기기 전문기업 라메디텍이 웅진그룹 계열 라이프케어 서비스 기업 웅진프리드라이프와 홈뷰티 디바이스 '퓨라셀미인'과 레이저 채혈 기반 혈당측정기 '핸디레이 글루' 공급 계약을 체결했다고 23일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 계약을 통해 웅진프리드라이프의 대규모 회원 기반과 고객 접점을 활용해 가정용 뷰티·헬스케어 기기 공급을 확대할 수 있는 기반을 확보했다. 웅진프리드라이프는 상조업계 선도 사업자로 최근 상조 서비스를 넘어 건강, 생활, 돌봄, 웰니스 등 생애주기 전반을 아우르는 라이프케어 서비스로 사업을 확장하고 있다.
퓨라셀미인은 라메디텍의 레이저 기술을 기반으로 개인이 가정에서 피부 관리를 할 수 있도록 개발된 제품이다. 핸디레이 글루는 레이저 채혈 기술과 혈당측정 기능을 결합한 제품으로 기존 바늘 채혈 방식의 부담을 줄이고 사용자 편의성을 높였다.
라메디텍 관계자는 "웅진프리드라이프는 상조업계 선도 기업으로서 대규모 회원 기반과 라이프케어 서비스 확장성을 갖춘 전략적 기업"이라며 "이번 계약을 통해 라메디텍의 레이저 기반 뷰티·헬스케어 기기가 새로운 고객 접점으로 확대될 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.
한편 라메디텍은 이번 공급 계약을 계기로 병·의원, 의료기기, 약국 등 기존 전문 채널뿐 아니라 라이프케어, 홈케어, 디지털 헬스케어 채널로 판매 기반을 다변화하고 있다. 회사는 퓨라셀미인과 핸디레이 글루를 중심으로 가정용 기기 시장 진입을 강화하는 한편 향후 만성질환 관리, 개인맞춤형 헬스케어, 홈뷰티 솔루션 등으로 사업 영역을 넓혀갈 방침이다.
nylee54@newspim.com