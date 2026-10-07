[종합] 노벨 화학상, 생명체 '한쪽 거울상 분자' 선택 원리 밝힌 카강·소아이

AI 핵심 요약beta
- 카강·소아이가 7일 노벨 화학상을 받았다
- 호모키랄성 기원 규명과 자기촉매를 공로로 인정했다
- 의약품·향료 등 선택 합성 기술의 기반을 닦았다
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[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 올해 노벨 화학상은 생명체가 왜 수많은 거울상 분자 가운데 한쪽만 선택해 사용하는지를 설명하는 길을 연 과학자 2명에게 돌아갔다. 의약품·향수를 비롯한 각종 기능성 물질을 원하는 형태로 합성할 수 있는 기반을 마련한 연구라는 평가다.
스웨덴 왕립과학원은 7일(현지시각) 올해 노벨 화학상 수상자로 앙리 B. 카강 프랑스 파리쉬드대 명예교수와 소아이 겐소 일본 도쿄이과대 명예교수를 선정했다고 발표했다.
선정 이유에 대해 비선형 효과(non-linear effects)와 비대칭 유기합성에서의 자기촉매(autocatalysis)를 발견한 공로라고 했다.
일본은 지난해 기타가와 스스무 교토대 특별교수가 금속유기골격체(MOF) 개발로 노벨화학상을 받은 데 이어 2년 연속 화학상 수상자를 배출했다.
노벨위원회는 "두 과학자의 발견은 화학 반응이 하나의 거울상 분자를 선택(호모키랄성)하도록 유도하는 길을 열었다"며 "의약품 개발을 비롯해 생명체와 상호작용하는 분자를 설계하는 화학에 혁명적인 변화를 가져왔다"고 평가했다.
하이너 린케 노벨 화학상위원회 위원장은 "카강과 소아이는 100년 넘게 화학자들을 괴롭혀 온 호모키랄성의 기원을 설명하는 해법을 제시했다"며 "이들이 개발한 화학 반응은 매우 놀라운 성과"라고 말했다.
두 수상자는 생명체를 구성하는 분자가 왜 하나의 거울상 구조만을 선택하는지에 대한 오랜 화학계의 난제를 푸는 데 결정적인 기여를 했다.
아미노산과 같은 분자는 왼손과 오른손처럼 서로 겹칠 수 없는 두 가지 거울상(키랄성)을 갖는데 생명체는 거의 예외 없이 한쪽 형태만 사용한다.
화학자들은 오랫동안 시험관에서도 이러한 선택성을 구현하려 했지만 두 거울상 분자가 항상 같은 비율로 생성되는 한계를 넘지 못했다.
카강은 1986년 화학 반응에서 특정 거울상 분자가 예상보다 훨씬 많이 생성될 수 있다는 '비선형 효과'를 발견해 비대칭 합성 연구의 새로운 전기를 마련했다.
소아이는 한 발 더 전진했다. 1995년 한쪽 거울상 분자가 스스로 자신의 생성을 증폭시키는 자기촉매 반응을 제안했고, 2003년에는 가능한 두 거울상 가운데 하나만 생성되는 반응을 실험적으로 구현하는 데 성공했다.
노벨위원회는 "생명체를 제외하면 이 같은 성과를 이룬 것은 소아이가 처음"이라고 했다.
이들의 연구는 오늘날 의약품과 향료, 향수, 기능성 소재 등에서 원하는 거울상 분자만을 효율적으로 생산하는 기술의 토대가 됐다.
약물은 거울상 구조에 따라 약효가 완전히 달라지거나 부작용을 일으킬 수 있어 하나의 거울상만 선택적으로 합성하는 기술이 현대 화학과 제약산업의 핵심 기술로 꼽힌다.
프랑스 출신인 카강은 1930년생으로 프랑스 콜레주 드 프랑스에서 박사학위를 받았으며, 일본 히로시마 출신인 소아이는 1950년생으로 도쿄대에서 박사학위를 취득했다.
노벨위원회는 생리의학상과 물리학상에 이어 이날 화학상을 발표했으며 9일 문학상, 10일 평화상, 13일 경제학상 수상자를 차례로 발표한다.
올해 노벨상 상금은 1200만 스웨덴크로나로 두 수상자가 절반씩 나눠 받는다. 시상식은 알프레드 노벨의 기일인 오는 12월 10일 스웨덴 스톡홀름과 노르웨이 오슬로에서 열린다.