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글로벌 채권 투매에 '옥석 가리기'…프랑스 팔고 독일로, 日은 채권 대신 주식

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  • 글로벌 채권 매도세 속 프랑스 국채가 급락했다
  • 독일·네덜란드·스위스 국채로 안전자산 자금이 이동했다
  • 일본 투자자들은 해외채권을 줄이고 주식 투자를 늘렸다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

재정 불안 프랑스 10년물 금리 2002년 이후 최고…獨 국채로 '안전자산 도피'
日 투자자 해외채권 순매도 5개월래 최대
글로벌 실적·AI 기대에 해외주식 1.3조엔 매수

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 글로벌 채권시장에 거센 매도세가 이어지면서 투자자들의 '옥석 가리기'가 본격화하고 있다. 재정 건전성에 대한 우려가 큰 국가의 국채는 내다 파는 반면 상대적으로 안전하다고 평가되는 독일 등으로 자금이 이동하고 있다. 일본 투자자들도 해외 채권 보유를 줄이는 대신 글로벌 주식 투자를 확대하는 등 고금리 환경에 맞춰 포트폴리오를 재편하고 있다.

특히 유럽에서는 국가별 재정 상황에 따라 국채시장 희비가 뚜렷하게 엇갈리고 있다. 한때 안전자산 선호의 수혜를 받았던 프랑스가 대규모 매도세에 시달리는 반면 독일과 네덜란드, 스위스 국채에는 자금이 몰리고 있다. 과거 투자자들의 외면을 받았던 이탈리아와 영국은 상대적으로 충격을 덜 받고 있지만 여전히 취약한 상황이다.

맨그룹의 크리스티나 후퍼 수석 시장전략가는 "채권 자경단(bond vigilantes)이 대거 등장하는 것을 목격했다"며 "이들은 재정 규율을 지키지 않는다고 판단되는 국가들을 응징하고 있으며 지난 한 주 동안 유럽 전역의 국채 수익률에서 이를 확인할 수 있다"고 말했다.

미 달러화와 유로화.[사진=로이터 뉴스핌]

◆ 재정 불안 프랑스 10년물 금리 2002년 이후 최고…獨 국채로 '안전자산 도피'

최근 글로벌 채권시장은 인플레이션 우려와 각국 정부의 대규모 차입, 통화정책 추가 긴축 가능성이 겹치면서 장기물 중심의 매도세에 시달리고 있다. 그러나 이번 매도세는 모든 국가에 똑같이 나타나기보다 재정 상황에 따라 차별화되는 모습이다.

그 중심에는 프랑스가 있다. 프랑스 10년 만기 국채 수익률은 9월 한 달 동안 70bp(1bp=0.01%포인트) 급등해 2002년 이후 최고 수준으로 올라섰다. 국채 수익률 상승은 정부의 차입 비용을 높여 가뜩이나 어려운 재정 운용에 추가 부담을 주고 있다.

프랑스 정부는 지난달 재정적자가 정부 목표치인 국내총생산(GDP)의 5%를 넘어설 것이라고 밝혔다. 정부가 시장을 진정시키기 위해 긴축 조치를 발표했지만 투자자들은 실제로 이를 이행할 수 있을지 의문을 제기하고 있다.

여기에 프랑스는 정부 지출을 충당하고 코로나19 당시 발생한 부채를 차환하기 위해 2027년 사상 최대인 3400억유로(약 3810억달러) 규모의 국채를 발행할 계획이다. 대규모 국채 공급이 예고되면서 프랑스의 차입 비용이 더 높아질 수 있다는 우려도 커지고 있다.

프랑스의 위험 프리미엄을 보여주는 독일과 프랑스의 10년 만기 국채 수익률 격차는 지난주 거의 160bp까지 벌어져 2012년 이후 최고치를 기록했다. 이번 주 초 잠시 축소됐던 스프레드는 다시 확대되고 있다. 프랑스 국채 매도세는 유로화에도 부담을 주면서 시장에서는 유로화가 달러당 1.10달러까지 약세를 보일 수 있다는 전망도 나온다.

다만 현재 상황은 유럽 재정위기 당시와는 아직 상당한 차이가 있다. 2012년 위기 당시 이탈리아 10년물 국채의 독일 대비 스프레드는 500bp를 넘어섰고 그리스는 3000bp를 웃돌았다.

시장에서는 프랑스발 불안이 재정 취약국으로 번질 가능성도 주시하고 있다.

이탈리아 10년 만기 국채와 독일 국채의 수익률 격차는 한 달 전 80bp에서 지난주 130bp로 확대됐다. 이탈리아 정부는 최근 재정적자가 유럽연합(EU)이 정한 GDP 대비 3% 상한선을 크게 넘어설 것으로 예상했으며 막대한 공공부채도 2028년에야 감소하기 시작할 것으로 내다봤다.

현재 이탈리아의 GDP 대비 국가부채 비율은 138.6%로, 올해 그리스를 넘어 EU에서 가장 높은 수준에 이를 것으로 예상된다. 내년 예정된 선거에 따른 정치적 불확실성도 시장의 경계 요인이다.

그리스와 독일의 국채 수익률 격차 역시 2년 만에 최고 수준으로 확대됐고 벨기에 10년 만기 국채 수익률은 9월 49bp 올라 프랑스를 제외한 대부분의 유럽 국가보다 큰 상승폭을 기록했다.

반면 과거 채권시장의 약한 고리로 꼽혔던 영국과 스페인은 이번 매도 국면에서 상대적으로 선방하고 있다.

영국은 2022년 리즈 트러스 당시 총리의 '미니 예산(mini-budget)'으로 국채시장이 극심한 혼란에 빠진 이후 글로벌 채권 매도 때마다 상대적으로 취약한 모습을 보여왔다. 하지만 영국 10년 만기 국채 수익률은 9월 36bp 상승한 약 5.43%로, 상승폭이 프랑스의 절반 정도에 그쳤다.

스페인의 변화는 더욱 두드러진다. 한때 유로존에서 투자자들의 선호도가 가장 낮은 국가 가운데 하나였지만 최근 수년간의 강한 경제성장을 바탕으로 국채 가격이 상승했다. 현재 스페인 10년 만기 국채 수익률은 프랑스보다 75bp 낮다. 2012년 유로존 재정위기 당시에는 오히려 프랑스보다 500bp 높았다.

모간스탠리 인베스트먼트 매니지먼트의 제프 뮬러 채권 공동대표는 "전면적인 전염(full-on contagion)이 발생한다면 스페인과 포르투갈처럼 펀더멘털이 더 강한 국가를 포함해 다른 유럽 국가들의 국채 스프레드도 훨씬 더 크게 확대될 것"이라고 말했다.

반대로 독일은 유럽의 대표적인 안전자산 지위를 다시 확인하고 있다. 인프라와 국방 지출 확대가 독일의 재정 건전성을 훼손할 수 있다는 우려가 제기됐지만 현재까지 안전자산 지위에는 큰 영향을 미치지 않고 있다.

투자자들이 안전자산으로 몰리면서 독일 10년 만기 국채인 분트(Bund) 수익률은 지난주 17bp 하락했다. 같은 기간 프랑스 10년물 수익률은 13bp 상승했다. 네덜란드 국채 수익률도 11bp 내렸고 스위스와 스웨덴 국채 수익률은 각각 12bp, 14bp 떨어졌다.

◆ 日 투자자 해외채권 순매도 5개월래 최대

일본 스미토모미쓰이 DS자산운용은 최근 프랑스 국채 일부를 팔고 독일과 일본 국채를 매수했다. 회사 측은 독일 국채 매수를 "우량자산으로의 도피(flight-to-quality move)"라고 설명했다.

글로벌 채권시장의 이 같은 변화는 일본 투자자들의 포트폴리오에서도 나타나고 있다.

일본 재무성에 따르면 일본 투자자들은 지난 8월 해외 주식을 1조3000억엔(84억5000만달러)어치 순매수했다. 지난 3월 2조2200억엔 이후 5개월 만에 최대 규모다.

반면 같은 기간 해외 단기채는 1조200억엔, 장기채는 1430억엔 각각 순매도했다. 해외 채권의 월간 순매도 규모 역시 5개월 만에 최대였다.

일본 투자자들이 해외 채권 비중을 줄인 데는 글로벌 장기금리 상승뿐 아니라 일본 국채 금리 상승도 영향을 미친 것으로 분석된다. 일본의 벤치마크인 10년 만기 국채 수익률은 30년 만에 처음으로 3%에 도달했다. 자국 국채 수익률이 높아지면서 일본 투자자 입장에서는 환율 변동과 헤지 비용을 감수하면서 해외 채권에 투자할 유인이 상대적으로 줄어든 셈이다.

다만 일본 투자자들이 해외시장 전체에서 자금을 회수하고 있는 것은 아니다. 채권 비중을 낮추는 대신 해외 주식 투자는 오히려 확대하고 있다.

글로벌 기업들의 강한 실적이 위험자산 선호를 뒷받침하고 있기 때문이다. LSEG에 따르면 MSCI 전세계지수(MSCI All Country World Index)에 포함된 기업 가운데 약 94%의 실적을 집계한 결과 평균 순이익은 전년 동기 대비 43.6% 증가했으며 애널리스트 예상치를 약 9.1% 웃돌았다.

 글로벌 실적·AI 기대에 해외주식 1.3조엔 매수

인공지능(AI) 투자에 대한 낙관론도 주식시장으로의 자금 이동을 뒷받침했다. AI 대표주 엔비디아(NVDA)는 지난달 말 다음 회계연도 매출이 약 70% 증가할 것으로 전망하며 AI 컴퓨팅 수요가 여전히 강하다는 점을 확인했다.

투자 주체별로는 일본 투자신탁 운용사들이 8월 해외 주식을 1조3500억엔어치 순매수해 가장 적극적으로 주식을 사들였다. 생명보험사도 해외 주식을 249억엔어치 순매수했다. 반면 투자신탁은 해외 장기채를 301억엔, 생명보험사는 1373억엔 각각 순매도했다.

연기금은 다른 움직임을 보였다. 해외 채권을 2조3300억엔어치 순매수하는 동시에 해외 주식도 5671억엔어치 사들였다.

일본은행(BOJ)의 별도 자료에 따르면 일본 투자자들은 7월 말까지 미국 주식을 1조2200억엔, 유럽 주식을 1조1000억엔 각각 순매수했다. 영국 주식에는 2845억엔, 프랑스 주식에는 230억6000만엔이 순유입된 반면 독일 주식에서는 3223억엔의 순매도가 나타났다.

최근 자금 흐름은 글로벌 채권시장 급락이 단순한 '채권 탈출'을 넘어 국가와 자산별 차별화로 이어지고 있음을 보여준다. 유럽에서는 재정 건전성이 국채 투자 판단의 핵심 기준으로 부상하면서 프랑스 등 재정 우려가 큰 국가에서 독일 등 상대적으로 안전한 국가로 자금이 이동하고 있다. 일본 투자자들은 해외 채권 비중을 낮추는 대신 실적과 AI 성장 기대가 뒷받침되는 글로벌 주식에 대한 투자를 확대하고 있다.

koinwon@newspim.com

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누리호, 5차 발사 성공...군집위성 5기 궤도 안착 [세종=뉴스핌] 이경태 기자 = 한국형 발사체 누리호가 5차 비행을 마치고 위성 15기를 모두 성공적으로 사출했다. 같은 임무를 수행하는 초소형군집위성(네온샛) 5기를 한 번의 발사로 순차 투입하며 국내 첫 군집위성 발사를 해냈다. 우주항공청과 한국항공우주연구원에 따르면 누리호는 7일 낮 12시25분 전남 고흥 나로우주센터 제2발사대에서 이륙해 낮 12시45분 비행을 마쳤다. 우주청은 초소형군집위성 5기와 큐브위성 10기가 성공적으로 사출됐다고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 누리호가 7일 전남 나로우주센터 제2발사대에서 우주를 향해 날아 오르고 있다. [사진=한국항공우주연구원] 2026.10.07 photo@newspim.com 누리호는 이륙 뒤 1단과 페어링, 2단을 차례로 분리하고 3단 엔진으로 고도 약 575km에 올랐다. 이어 네온샛 2호를 시작으로 5기를 35~40초 간격으로 서로 다른 방향으로 내보냈고, 부탑재위성인 큐브위성 10기를 10초 간격으로 2기씩 사출했다. 오태석 우주항공청장은 이날 오후 1시께 나로우주센터 임무지휘센터(MDC)에서 "오늘 누리호는 예정된 발사 시각 12시 25분에 정상적으로 발사되었으며, 이는 그간 발사 이력상 최초로 예정 시간에 발사가 이루어진 사례"라고 말했다. 오 청장은 현재까지 확인된 비행 정보와 영상을 종합하면 누리호가 예정된 비행 절차에 따라 목표 궤도에 도달한 것으로 확인되고 있으며, 초소형군집위성 5기도 계획된 순서에 따라 모두 분리된 것으로 확인되고 있다고 설명했다. 그는 "현재까지 확인된 위성 분리 과정과 비행 상황을 종합하면 위성 분리는 당초 계획에 따라 정상적으로 수행된 것으로 추정된다"고 말했다. 오 청장은 이번 발사의 가장 중요한 임무가 군집위성 5기를 우주공간에서 안전하게 분리하는 것이었다며, 이를 위해 발사체 3단이 설정된 각도와 시간 간격에 따라 자세를 바꿔가며 위성을 순차적으로 분리하는 새로운 기동 방식을 적용했다고 밝혔다. 항우연은 나로우주센터와 제주추적소, 필리핀 동쪽의 팔라우추적소에서 받은 발사체의 작동 상태와 위치·속도·자세 정보를 바탕으로 누리호가 목표 궤도에 정확히 도달했는지, 각 위성이 계획된 시점과 조건에 따라 정상적으로 분리됐는지를 정밀 분석하고 있다. 임무를 마친 누리호 3단은 분리된 위성과의 충돌과 궤도상 자발적 폭발을 막기 위해 남은 산화제와 헬륨 등 잔여가스를 배출하는 후속 조치도 마쳤다. ◆ 국내 첫 군집위성 발사…위성 5기 '다방향' 분리 이번 발사는 같은 임무를 수행하는 위성 여러 기를 한 번의 발사로 순차 투입한 국내 첫 군집위성 발사다. 누리호 상단은 위성끼리 부딪히지 않도록 자세를 제어하며 네온샛을 서로 다른 방향으로 내보냈다. 우주청에 따르면 2호와 3호, 5호와 6호 사이에는 60도, 3호와 4호, 4호와 5호 사이에는 30도씩 기울기를 바꿔가며 분리하도록 설계됐다. 큐브위성까지 모두 분리한 뒤에는 누리호 상단과 위성 간 충돌을 막기 위한 회피 기동을 수행한다. 누리호 5호기 3단에 장착이 완료된 초소형군집위성(네온샛) 2~6호 5기. [사진=우주항공청] 여러 위성을 연달아 내보내기 위해 탑재부 설계도 바꿨다. 기존 누리호의 소형 위성분리장치를 바탕으로 일체형 클램프 밴드 방식의 저충격 위성분리장치를 새로 개발해 처음 적용했고, 큐브위성을 싣기 위한 하부링도 새로 달았다. 위성부 무게는 네온샛 5기 약 500kg, 큐브위성 10기 약 96kg, 위성사출장치와 어댑터 약 475kg을 합쳐 약 1071kg이다. 차세대중형위성 3호를 실었던 4차 발사(약 960kg)보다 무거워졌다. 목표 고도는 4차 600km에서 이번에 570km로 낮아졌다. 네온샛은 한국과학기술원(KAIST) 인공위성연구소가 개발을 총괄한 100kg 미만 초소형 지구관측위성이다. 항우연이 지상·검보정·활용 시스템을, 쎄트렉아이가 위성 본체와 탑재체를 함께 개발했다. 흑백 1m급·컬러 4m급 해상도의 전자광학카메라로 촬영한 영상은 국가안보와 산불·홍수 등 재난·재해 대응에 쓰인다. 이번에 올린 5기는 1차 양산기다. 2027년 6차 발사에서 2차 양산기 5기(7~11호)가 더해지면 10기가 두 개의 궤도면에서 군집을 이룬다. 군집이 갖춰지면 한반도를 하루 3회 이상 촬영하고 같은 지점을 24시간 안에 다시 촬영할 수 있다. 10기를 운영하면 하루 약 70만㎢의 영상을 얻을 수 있다. 과학커뮤니케이터인 강성주 전 한국천문연구원 선임연구원은 한국과학기술미디어센터에 "이제 누리호의 성공 기준도 단순히 끝까지 비행에 성공해 위성을 궤도에 올려놓을 수 있는가에서, 실제 배치나 요구 조건이 더 까다로워진 위성 임무를 얼마나 정확하게 수행했는가로 넓어지고 있다고 본다"고 말했다. ◆ 민간 인력이 콘솔 잡았다…한화에어로 42명 투입 체계종합기업 한화에어로스페이스의 역할도 커졌다. 누리호 1~3호기는 항우연이 제작을 주관했지만, 4호기부터는 한화에어로스페이스가 제작을 주관하고 있다. 이번 5호기도 한화에어로스페이스가 제작을 총괄 주관했다. 발사운용 참여 범위도 넓어졌다. 이번 발사에서 한화에어로스페이스는 발사통제센터(LCC) 콘솔 22개 중 20개에 23명이 참여해 18명이 콘솔을 직접 운용했다. 임무지휘센터(MDC) 6명, 발사대(LP) 10명, 발사체 이송 안전 3명을 더하면 모두 42명이다. 4차 발사 때는 콘솔 조작을 항우연이 맡았고 한화에어로스페이스는 참여에 그쳤다. 이번에는 상당수 콘솔을 한화에어로스페이스 인력이 조작하고 항우연은 관리·감독을 맡았다. 발사운용 주관은 1~4차와 마찬가지로 항우연이 맡았다. 민간의 역할은 6차부터 더 커진다. 누리호 6호기부터는 한화에어로스페이스 단조립 공장에서 단 조립을 마친 뒤 바닷길로 나로우주센터에 옮겨 전체 조립을 한다. 6차 발사에서는 기술이전 대상인 발사통제센터 콘솔 거의 전부를 한화에어로스페이스가 운영할 예정이다. 한화에어로스페이스는 4~7차 발사운용에 참여하며, 고도화사업이 끝난 뒤 누리호 후속 발사를 민간 주도로 이어가기 위한 기술을 익히고 있다. ◆ 1차 실패 딛고 2~4차 성공…5차 위성 15기 사출 누리호는 2021년 10월 1차 발사에서 1.5톤급 위성모사체를 궤도에 올리지 못했다. 이듬해 6월 2차 발사에서는 성능검증위성과 1.3톤급 위성모사체를 궤도에 올리며 개발에 성공했다. 2023년 5월 3차 발사에서는 차세대소형위성 2호와 큐브위성 7기를, 2025년 11월 4차 발사에서는 차세대중형위성 3호와 큐브위성 12기를 실어 날랐다. 3차 발사부터는 반복 발사로 신뢰성을 높이고 기술을 민간에 이전하는 한국형발사체 고도화사업(2022~2028년, 사업비 7968억8000만원)으로 진행되고 있다. 2027년 6차 발사에는 네온샛 7~11호가, 2028년 7차 발사에는 차세대중형위성 5호가 주탑재위성으로 실릴 예정이다. 위성이 궤도에서 제대로 작동하는지는 지상국 교신으로 확인한다. 네온샛은 초기 운영 기간 대전 항우연 지상국이 주관제소를 맡고, 노르웨이 스발바르 지상국이 위성당 100회가량 관제를 지원한다. 남극 세종기지 지상국도 초기 운영에 활용된다. 정상 운영에 들어가면 제주 국가위성운영센터가 주관제소가 된다. 구체적인 비행 결과와 위성의 궤도 투입 결과는 정밀 분석이 끝나는 오후 2시께 프레스센터 상세 브리핑에서 발표된다. 네온샛 초기 교신 결과는 오후 4시30분께 공개할 예정이다. 큐브위성 10기의 교신 종합 결과는 13일께 발표한다. biggerthanseoul@newspim.com 2026-10-07 13:48
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새 주인 찾는 홈플러스, 희망퇴직 카드 꺼냈다 [서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 홈플러스가 경영 정상화를 위한 인력 구조조정에 나섰다.  7일 유통업계에 따르면 홈플러스는 이날 마트노조 홈플러스지부와 홈플러스 일반노조에 희망퇴직 시행 관련 공문을 발송했다. 신청 기간은 이날부터 오는 22일까지다. 퇴직일은 이달 31일이며, 회사는 퇴직금을 다음달 14일까지 지급하겠다고 밝혔다. 홈플러스. [사진 = 뉴스핌DB] 홈플러스는 앞서 지난달 15일 각 노조와 만나 경영 상황을 설명하고 정상화 방안의 하나로 희망퇴직을 언급했다. 이번 희망퇴직은 매출 부진과 대형마트 사업 매각의 어려움이 이어지는 가운데 추진됐다. 홈플러스는 최근 매출이 당초 예상에 미치지 못하고, 대형마트 부문 매각 의향자 확보에도 난항을 겪는 것으로 알려졌다. 홈플러스 관계자는 "회생계획안 인가 이후 경영 정상화에 힘쓰고 있으며, 구조혁신을 통해 전반적인 영업환경을 안정시키는 데 집중하겠다"고 말했다.  nrd@newspim.com 2026-10-07 13:39

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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