北김여정, 李대통령에 "안팎이 다른 이중 언행" 비난

AI 핵심 요약beta
- 김여정이 20일 담화로 이재명 대통령을 비난했다.
- UFS 축소를 거론하며 이중언행이라 몰아세웠다.
- 북한은 대남 비방과 갈등 유도 공세를 폈다.
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"훈련 축소 빌미로 갈등 유도 나서"
[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 김여정 북한 노동당 부장이 20일 담화를 통해 "안팎이 다른 이중 언행을 한다"며 이재명 대통령을 비난하고 나섰다.
국무위원장 김정은의 여동생인 김여정은 이날 관영 조선중앙통신으로 발표한 담화에서 '을지프리덤쉴드(UFS)' 한미 합동 군사연습이 상당 수준 축소된 점을 거론한 뒤"트럼프의 말 한마디에 서울은 제일 즐겨하던 전쟁놀이판을 거두어야 하는 가긍한 처지에 놓이게 됐다"며 대남비방 공세를 펼쳤다.
김여정은 "앞에서는 트럼프의 연습 축소 결단에 경의를 표한다느니, 고심이 담긴 큰 결정이라느니 하는 낯간지러운 소리로 아첨하고 뒤에 돌아앉아서는 최악의 시나리오에 대비한 자주국방과 독자적인 군사력 확보를 운운한 이재명의 안팎이 다른 이중적 언행은 한국의 불안 초조한 모순심리를 그대로 보여주고 있다"고 주장했다.
또 "차라리 이 기회에 철두철미 예속적인 자기의 처지나 제대로 학습하고 생존의 답을 찾는 것이 어떻겠는지 하는 생각이 든다"며 비아냥거린 뒤 "올 데 갈 데없는 괴뢰의 숙명적 처지를 이제는 스스로 알 때도 됐다"고 강조했다.
대북정보 관계자는 "북한이 김여정을 내세워 트럼프 대통령의 한미 합동 군사연습 축소 지시에 따른 국면을 대남 비방과 갈등 유도 쪽으로 몰아가는 상황"이라며 "이 대통령을 이례적으로 거명 비난하고, '괴뢰' 운운하는 표현까지 동원해 비난 공세를 펼친 점이 주목된다"고 말했다.
yjlee@newspim.com