iM증권, 올 9월까지 절세계좌 ETF 이벤트 진행

AI 핵심 요약beta
- iM증권은 2일 절세계좌·퇴직연금 ETF 거래 이벤트를 9월30일까지 진행한다고 밝혔다.
- 고객이 4개 운용사 전략 ETF를 ISA·연금·퇴직연금 계좌로 매수하거나 적립식 자동매수·디폴트옵션 지정 시 선착순으로 사은품을 지급한다.
- 순매수·적립 조건 충족 시 커피쿠폰·문화상품권 등 사은품을 중복으로 받을 수 있으며 퇴직연금 관련 사은은 3만원 한도로 제한된다.
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전략 ETF 매수·디폴트옵션 지정 시 사은품 지급
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = iM증권은 오는 9월 30일까지 절세계좌 및 퇴직연금 상장지수펀드(ETF) 거래 이벤트를 진행한다고 2일 밝혔다.
이번 이벤트는 iM증권의 개인종합자산관리계좌(ISA) 등 절세계좌와 퇴직연금 계좌를 보유한 고객을 대상으로 진행된다. 고객이 KODEX(삼성자산운용), TIGER(미래에셋자산운용), RISE(KB자산운용), ACE(한국투자신탁운용) 전략 ETF를 매수하면 조건에 따라 선착순으로 사은품을 지급한다.
전략 ETF는 KODEX AI전력핵심설비, TIGER 코리아테크액티브, RISE 200, ACE K반도체TOP2+ 등 총 21개다. 대상 ETF 목록은 iM증권 모바일트레이딩시스템(MTS)과 홈페이지 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.
ISA와 연금저축 계좌를 통한 적립식 자동 매수 이벤트도 진행된다. 각 운용사의 전략 ETF를 1회 10만원, 기간 1년 이상 조건으로 적립식 자동 매수 신청한 뒤 1회 이상 매수한 고객에게 모바일 문화상품권 1만원권을 지급한다. 지급 대상은 운용사별 각 200명, 총 1600명이다.
전략 ETF를 ISA, 연금저축, 퇴직연금 계좌로 매수한 고객에게는 운용사별 순매수 금액에 따라 사은품을 제공한다. 순매수 금액 100만원 이상 500만원 미만 고객에게는 투썸플레이스 아메리카노 1잔을 운용사별 각 100명, 총 400명에게 지급한다. 500만원 이상 1000만원 미만 고객에게는 모바일 문화상품권 1만원권을 운용사별 각 100명, 총 400명에게 지급한다. 1000만원 이상 고객에게는 모바일 문화상품권 3만원권을 운용사별 각 100명, 총 400명에게 제공한다.
퇴직연금 계좌 보유 고객을 대상으로 한 디폴트옵션 이벤트도 함께 진행된다. iM증권 퇴직연금 계좌를 보유한 고객이 삼성자산운용, 미래에셋자산운용, 한국투자신탁운용 상품을 편입한 디폴트옵션을 신규 지정하거나 기존 디폴트옵션을 변경하면 선착순 각 100명, 총 300명에게 투썸플레이스 아메리카노 커피 쿠폰 1매를 지급한다.
사은품은 세부 조건을 충족하면 중복 지급이 가능하다. 다만 퇴직연금 계좌 관련 사은품은 관련 규정에 따라 3만원 한도 내에서 지급된다.
이벤트 관련 자세한 내용은 iM증권 영업점 또는 고객만족센터를 통해 확인할 수 있다.
dconnect@newspim.com