iM증권, 주식대여서비스 가입 고객에 백화점 상품권

국내 주식 평가금액 100만원 이상 시 추첨 통해 경품 지급

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = iM증권은 오는 8월 31일까지 주식대여서비스 신규 가입 고객 대상 이벤트를 실시한다고 1일 밝혔다.

iM증권은 이벤트 기간 내 자사 주식대여서비스를 처음 가입하는 고객을 대상으로 추첨을 통해 국내 주식 평가 금액별 경품을 지급할 예정이다. 이벤트는 주식대여서비스를 신규로 가입 후 이벤트 종료일까지 국내 주식 평가금액 잔고 100만원 이상 유지 시 참여 가능하다.

[사진=iM증권]

국내 주식 평가금액이 100만원 이상 5000만원 미만이면 메가커피 1만원권(100명), 5000만원 이상 1억원 미만은 메가커피 2만원권(100명), 1억원 이상 3억원 미만은 메가커피 3만원권(50명), 3억원 이상은 신세계백화점 5만원권(50명)을 지급한다.

주식대여 서비스는 고객이 보유한 주식을 증권사를 통해 기관투자자 등 차입자에게 빌려주고 대여 수수료를 받을 수 있는 서비스로, 거래소와 코스닥 시장의 상장종목 및 신주인수권 증서를 대여할 수 있다. 대여 기간에도 자유로운 주식 매매가 가능하며 배당 및 유·무상 증자 등의 주주의 권리도 그대로 유지된다.

iM증권은 장기 투자자의 자산을 효율적으로 운영하고, 시세 차익 외 추가적인 수익을 확보할 수 있는 재테크 수단을 제공하기 위해 주식대여서비스를 운영하고 있다. 서비스 가입 후 시장 상황에 따라 투자자의 보유 주식에 대한 수요가 있는 경우 주식 대여가 진행되며, 종목별 수급상황에 따라 0.01%~4% 의 수수료를 지급한다.

rkgml925@newspim.com