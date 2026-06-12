iM증권, 대구서 우수고객 투자 세미나 개최

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iM증권·iM뱅크 고객 130여명 참석

국내 증시·AI·반도체 전망 주제 강연

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = iM증권은 지난 11일 iM뱅크 1본점(대구 수성구) 아카데미아에서 그룹 우수고객 대상 '주식시장 전망 및 투자전략 세미나'를 개최했다고 12일 밝혔다.

이번 세미나에는 iM증권과 iM뱅크 우수고객 130여명이 참석했다. 세미나는 하반기 시장 전망과 주요 투자 분야에 대한 정보를 제공하기 위해 마련됐다.

세미나는 2개 세션으로 진행됐다. 첫 번째 세션에서는 고태봉 iM증권 리서치본부장이 'KOSPI 7천 시대 및 AI 시대의 투자전략'을 주제로 강연했다. 고 본부장은 하반기 국내 증시 전망과 인공지능(AI) 설비 투자 사이클 변화에 따른 투자 환경을 설명하고, 피지컬 AI와 로보틱스 산업을 중심으로 투자전략을 제시했다.

우수고객 초청 투자 세미나 진행 모습. [사진=iM증권]

두 번째 세션에서는 송명섭 수석연구위원이 '반도체 섹터 투자 전망'을 주제로 강연했다. 송 연구위원은 메모리 업황 개선 흐름과 고대역폭메모리(HBM)를 포함한 차세대 반도체 산업 동향을 설명했다. 글로벌 빅테크 기업들의 데이터센터 투자 구조도 반도체 산업 전망과 관련한 주요 요인으로 다뤘다.

iM증권 관계자는 "시장 환경 변화 속에서 그룹 우수고객에게 투자 정보를 제공하기 위해 이번 세미나를 마련했다"며 "앞으로도 고객 대상 콘텐츠 제공을 통해 접점을 확대할 계획"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com