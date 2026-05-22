iM증권, 울산·대구 지역 취약계층 지원 사회공헌 활동 실시

AI 핵심 요약beta
- iM증권이 20일 울산 남목노인복지관에 생필품 키트를 전달했다.
- 21일에는 대구 보은재가노인돌봄센터에 열무 김치를 기부했다.
- 취약 노인과 1인 가구 지원을 위한 상생 활동이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = iM증권이 울산·대구 지역 취약계층 지원을 위한 사회공헌 활동에 나섰다.
iM증권은 지난 20일 울산 동구 남목노인복지관에 700만원 상당의 생필품 키트를 전달했다고 22일 밝혔다. 현장에는 박태동 iM증권 사장, 황상선 남목노인복지관관장 등이 참석했다.
회사에 따르면 이번 사회공헌 활동은 iM사회공헌재단에서 진행하는 iM HAPPY DAY 활동의 일환으로, 지역 내 취약 노인 가구 등의 지원을 통해 지역 사회와의 상생을 실천하고자 마련됐다.
iM증권은 휴지 등 생필품과 제철 과일 등으로 구성된 키트를 지역 내 취약 노인 및 중장년 1인 가구 총 80세대에 전달하며, 취약계층의 건강한 일상생활을 지원할 수 있도록 했다.
21일에는 김찬곤 iM증권 대구WM센터 센터장과 이은미 보은재가노인돌봄센터 센터장 등 관계자들이 참석한 가운데 대구 중구 보은재가노인돌봄센터에 300만원 상당의 열무 김치를 전달했다.
iM증권 관계자는 "가정의 달을 맞아 지역 내 어르신과 1인 가구가 보다 건강하고 따뜻한 일상을 보낼 수 있도록 이번 활동을 마련했다"며 "앞으로도 지역 사회 이웃들에게 실질적인 도움이 될 수 있는 다양한 사회공헌 활동을 지속해 나갈 것"이라고 말했다.
rkgml925@newspim.com