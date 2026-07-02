[로펌이슈] 바른, 한국전력전우회와 맞손…전우회·출자회사 법률 지원 강화

AI 핵심 요약beta
- 법무법인 바른이 2일 한국전력전우회와 법률지원 업무협약을 체결했다.
- 양측은 출자회사의 법적 리스크 관리와 분쟁대응, 준법경영·개인정보보호 등 다양한 분야에서 협력하기로 했다.
- 바른은 전력산업 특화 자문팀을 구성해 맞춤형 법률서비스를 제공하며 전우회 건전한 운영과 회원 권익 보호를 지원한다.
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 법무법인 바른이 한국전력전우회와 업무협약(MOU)을 맺고 전우회와 출자회사의 안정적인 사업 추진과 회원 권익 보호를 위한 법률 지원에 나선다.
바른은 한국전력전우회와 전우회 및 출자회사에 대한 법률 지원 협력체계 구축을 위한 업무협약을 체결했다고 2일 밝혔다.
이번 협약은 양 기관이 긴밀한 협력체계를 구축해 전우회와 출자회사의 건전한 운영과 안정적인 사업 추진을 지원하고, 회원 권익 보호를 위한 전문 법률서비스를 제공하기 위해 마련됐다.
협약에 따라 양측은 ▲전우회 출자회사의 사업 추진 과정에서 발생할 수 있는 법적 리스크 관리 및 법률 자문 ▲계약 체결·검토와 분쟁·소송 지원 ▲지배구조·내부통제·이해상충 방지 등 준법경영 체계 구축 ▲회원 복지사업 관련 개인정보보호 및 소비자보호 법률 자문 ▲임직원과 회원 대상 무료 법률상담·교육·세미나 운영 등 다양한 분야에서 협력할 예정이다.
특히 바른은 퇴직 전력인으로 구성된 전우회의 특성을 고려해 별도의 전문 자문팀을 구성하고, 전력산업 전문성과 법률 전문성을 결합한 맞춤형 법률서비스를 제공할 계획이다.
이동훈 바른 대표변호사는 "전력산업 현장을 누구보다 잘 아는 전우회와 손잡고, 출자회사의 사업 추진과 회원의 권익 보호에 실질적인 도움이 될 수 있는 맞춤형 법률서비스를 제공하겠다"며 "전우회의 건실한 운영과 안정적인 사업 추진을 가장 가까운 곳에서 든든하게 지원하겠다"고 말했다.
이인교 한국전력전우회 회장은 회장은 "이번 협약을 통해 전우회와 출자회사가 직면한 다양한 법적 과제에 보다 체계적으로 대응할 수 있게 됐다"며 "회원들의 권익이 한층 두텁게 보호받는 계기가 될 것"고 밝혔다.
abc123@newspim.com