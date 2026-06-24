[로펌이슈] 율촌-LG AI연구원, AI 학습데이터 법적 리스크 관리 협력

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'엑사원 넥서스' 기반 AI 학습데이터 출처·라이선스 검증 체계 구축

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 법무법인 율촌과 LG AI연구원이 인공지능(AI) 학습데이터의 법적 리스크 관리와 컴플라이언스 체계 구축을 위해 손을 맞잡았다.

율촌과 LG AI연구원은 지난 23일 서울 강남구 섬유센터(Tex+Fa Hall)에서 AI 학습데이터 출처·라이선스 검증 서비스인 '엑사원 넥서스(EXAONE Nexus)' 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

율촌과 LG AI연구원 관계자들이 업무협약 체결식에서 기념사진 촬영을 진행하고 있다. [사진=율촌]

양 기관은 이번 협약을 통해 AI 학습데이터의 출처와 라이선스 적법성 검증, 법률 자문, 컴플라이언스 관리 분야에서 협력 체계를 구축하기로 했다. 협약 체결에 이어 'AI 학습데이터의 보이지 않는 법적 리스크: 라이선스·저작권·분쟁 대응 전략'을 주제로 공동 세미나도 개최했다.

이번 협력은 생성형 AI 확산과 함께 학습데이터의 저작권 및 라이선스 문제가 기업의 핵심 리스크로 부상한 데 따른 것이다. 최근 국내외에서 AI 학습데이터를 둘러싼 저작권 분쟁이 증가하고 있으며, AI 기본법과 EU AI Act, AI-BOM 등 관련 규제도 강화되고 있다.

LG AI연구원은 AI 에이전트 기반 모델의 학습데이터 출처와 라이선스 적법성을 검증·관리하는 서비스인 엑사원 넥서스를 구축해 운영하고 있다. 율촌은 해당 서비스와 연계해 AI 학습데이터 전반의 법적 검토와 컴플라이언스 체계 마련을 지원할 계획이다.

세미나는 최준영 율촌 수석전문위원의 사회로 진행됐으며, 임우형 LG AI연구원 원장과 강석훈 율촌 대표변호사, 이진수 과학기술정보통신부 인공지능정책기획관이 각각 개회사와 환영사, 축사를 맡았다.

첫 번째 세션에서는 이화영 LG AI연구원 상무가 '생성형 AI의 보이지 않는 법적 맹점: 학습데이터 라이선스 컴플라이언스 관리 전략'을 주제로 AI 개발 현장의 데이터 관리 체계를 소개했다.

이어 미국 펜실베이니아주립대학교 대릴 림(Daryl Lim) 교수가 'AI 학습에서의 숨겨진 저작권 리스크'를 주제로 미국 저작권법상 공정이용과 AI 학습 과정에서 발생할 수 있는 저작권 이슈를 설명했다.

마지막 발표에서는 임형주 율촌 변호사가 국내외 AI 학습데이터 관련 분쟁 동향과 기업의 대응 방안을 제시했다.

종합토론에서는 손승우 율촌 고문이 좌장을 맡고, 백영준 한국산업안보학회 회장, 김도승 개인정보보호법학회 회장, 박성호 율촌 고문과 발표자들이 참여해 AI 학습데이터를 둘러싼 법적·제도적 과제를 논의했다.

강석훈 율촌 대표변호사는 "AI 시대에 학습데이터의 적법성 관리는 기업 경쟁력의 핵심 요소가 됐다"며 "율촌은 LG AI연구원과 엑사원 넥서스 기술력을 기반으로 AI 학습데이터 전반의 법적 리스크에 대한 실질적 해법을 제시하겠다"고 말했다.

임우형 LG AI연구원 원장은 "AI 학습데이터의 출처와 라이선스를 투명하게 관리하는 것은 신뢰할 수 있는 AI의 출발점"이라며 "엑사원 넥서스를 중심으로 한 율촌과의 협력을 통해 기술과 법률 전문성이 결합된 AI 거버넌스 체계를 산업 전반에 확산시켜 나가겠다"고 밝혔다.

abc123@newspim.com