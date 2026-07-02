정부 압박 통했나…가공식품 물가 두 달 연속 0%대 유지

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지난해 6월 4.6%→올해 6월 0.9% 상승폭 둔화

할당관세·가격 인상 자제 효과…하반기는 '변수'

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 정부의 물가 안정 정책에 힘입어 가공식품 물가 상승세가 한풀 꺾였다. 식품업계의 가격 인상 자제와 원재료 관세 지원 등이 맞물리면서 지난달 가공식품 물가 상승률은 0.9%를 기록했다.

다만 중동발 국제유가 상승과 원재료 가격 불확실성이 여전해 하반기에도 안정세가 이어질지는 미지수라는 분석이 나온다.

국가데이터처가 2일 발표한 '6월 소비자물가동향'에 따르면, 지난달 가공식품 물가는 전년 동월 대비 0.9% 상승했다. 전달(0.8%)보다 상승폭이 0.1%포인트(p) 올랐지만, 두 달 연속 0%대를 유지했다.

6월 전체 소비자물가 상승률이 3.2%까지 오른 것과 비교하면 가공식품 물가는 상대적으로 안정적인 흐름을 보였다.

이번 물가 상승은 석유류(24.7%)와 축산물(6.2%) 가격 상승이 주도한 반면, 가공식품은 전체 물가 상승 압력을 일부 완화한 것으로 분석된다.

품목별로는 북어채(16.6%), 된장(11.6%), 젓갈(9.5%), 간장(9.2%), 양주(7.7%), 고추장(7.3%), 두유(6.2%) 등의 가격이 크게 올랐다. 반면 식용유(-8.2%), 시리얼(-6.5%), 밀가루(-4.7%), 국수(-4.3%), 설탕(-3.8%) 등은 하락하며 전체 가공식품 물가 상승폭을 낮췄다.

정부는 올해 들어 식품업계를 대상으로 가격 인상 자제를 지속적으로 요청해 왔다. 코코아와 커피 등 수입 원재료에 대한 할당관세를 연장하고 농축수산물 할인 지원과 원료 구매 부담 완화 정책도 병행했다. 최근에는 먹거리 물가 안정을 위해 할당관세 적용 품목을 확대하는 방안도 발표했다.

그 결과 가공식품 물가 상승세는 지난해 6월 4.6%를 기록한 후 하반기부터 점차 둔화했다. 올해 들어서는 2% 안팎의 안정세를 이어갔으며 지난 3월(1.6%), 4월(1.0%)에 1%대로 진입했다. 5월(0.8%), 6월(0.9%)에는 두 달 연속 0%대 상승률을 유지했다.

식품업계도 상반기 가격 인상을 대부분 마무리하면서 상승세가 다소 진정된 것으로 풀이된다. 지난해부터 이어진 원재료 가격 상승과 환율 부담이 상당 부분 제품 가격에 반영된 데다 정부의 물가 안정 기조를 고려해 추가 인상을 자제하는 분위기가 이어졌다는 분석이다.

다만 하반기에도 가공식품 물가가 안정세를 이어갈지는 불확실하다. 상반기에는 6·3 지방선거를 앞두고 정부의 물가 안정 기조를 감안해 가격 인상을 최대한 자제했지만, 중동 전쟁으로 인한 국제 원재료와 에너지 비용 부담은 여전히 큰 상황이기 때문이다.

업계에 따르면 물류비와 포장재 비용 부담이 여전히 유지되고 있고, 코코아와 커피 등 주요 수입 원재료 가격도 높은 수준을 기록하고 있다.

특히 중동전쟁으로 인해 식품 포장재에 사용되는 비닐과 플라스틱의 원료인 나프타 가격이 상승하고, 운송비와 에너지 비용도 함께 오르면서 제조원가를 끌어올리고 있다.

물가당국도 긴장을 늦추지 않고 있다. 재정경제부는 이날 물가관계차관회의에서 하반기 소비자물가를 3% 이내로 관리하겠다는 목표를 제시하고, 먹거리 할당관세 확대와 계란 2억개 추가 수입, 농축수산물 할인 지원 등을 위해 1조원을 투입하기로 했다.

민경신 재경부 물가정책과장은 "가공식품 업계에서 상승 압력이 있다는 점은 정부도 인지하고 있다"며 "6월까지는 가격 인상 영향이 크게 나타나지 않았지만 앞으로는 물가 상승 압력으로 작용할 가능성이 있다"고 밝혔다.

plum@newspim.com