정부 "석유 최고가격제로 물가 0.4%p↓…하반기 물가 3% 이내 관리"

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계란 2억개 수입·1조원 투입 총력

농축수산물 할인·현장점검 '강화'

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 정부가 하반기 소비자물가 상승률을 3% 이내로 관리하기 위해 1조원 규모의 재정을 투입하고 계란 2억개를 추가 수입하는 등 민생물가 안정 대책을 본격 추진한다.

국제유가 상승과 농축산물 가격 강세로 물가 압력이 이어지는 가운데 할인 지원과 공급 확대, 현장 점검을 병행해 체감물가를 낮추겠다는 방침이다.

이형일 재정경제부 제1차관은 2일 열린 제71차 물가관계차관회의에서 "민생물가 안정대책의 과제들을 신속하게 집행해 하반기 물가상승률을 3% 이내로 관리하는 데 전 부처가 총력을 다해달라"고 밝혔다.

정부에 따르면 6월 소비자물가 상승률은 3.2%로 전월(3.1%)보다 0.1%포인트(p) 높아졌다.

[서울=뉴스핌] 이형일 재정경제부 차관이 24일 서울 영등포구 켄싱턴 호텔에서 열린 국회 연금계획 특별위원회 범부처 지원 TF 제2차 회의에 참석, 발언을 하고 있다.[사진=재정경제부] 2026.06.24 photo@newspim.com

수산물 상승세는 5.0%에서 3.7%로 둔화됐고 가공식품도 0.9%로 비교적 안정적인 흐름을 보였지만, 채소 생육 지연과 가축전염병 영향으로 농축산물 가격이 오르고 석유류 가격 상승세가 이어지면서 전체 물가를 끌어올렸다.

정부는 지난달 발표한 '민생물가 안정 및 서민부담 경감방안'을 속도감 있게 추진한다.

우선 1조원 규모의 재정을 투입하고 세제·금융지원 등을 병행해 서민 부담을 줄일 계획이다.

7~8월에는 역대 최대 규모의 농축수산물 할인행사를 실시하고 계란과 돼지고기, 고등어 등 가격 강세 품목은 납품단가 인하와 공급 확대를 통해 가격 안정을 유도한다.

특히 계란 가격 안정을 위해 신선란 2억개를 추가 수입한다. 하반기에는 먹거리 할당관세를 확대하고 유통·물류비 지원을 통해 식품업계의 생산비 부담도 완화할 방침이다.

석유류 가격 안정 대책도 이어간다. 정부는 지난 3월부터 시행 중인 석유제품 최고가격제가 6월 소비자물가를 0.4%p 낮추는 효과를 낸 것으로 분석했다.

국제유가 하락세를 반영해 지난달 27일부터 최고가격을 리터당 150원 인하했으며, 이후 휘발유와 경유 평균 판매가격도 5일 동안 리터당 72~73원 하락했다.

정부는 가격 인하 효과가 주유소 판매가격에 신속히 반영되도록 불공정행위 단속 등 시장 점검을 강화할 계획이다.

정부는 물가 안정 대책의 효과가 실제 소비자 가격으로 이어질 수 있도록 현장 관리도 강화한다.

품목별 할인 가격과 집행 상황을 수시로 점검하고, 7월 중 농림축산식품부와 해양수산부, 관세청 등 관계기관이 합동으로 할당관세 품목의 통관과 유통 실태를 점검할 예정이다.

plum@newspim.com