李대통령 "물가 안정이 곧 국정 안정…석유류 최고가격제 조정 포함 과감한 대책 추진"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 25일 물가대책 신속 추진을 지시했다.
- 석유류 가격이 물가를 주도해 민생 부담이 커졌다고 밝혔다.
- 장바구니 물가 완화와 특단의 대책 수립을 주문했다.
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[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 25일 석유류 최고가격제 조정을 포함한 과감한 물가 대책을 신속히 추진해야 한다고 지시했다.
이 대통령은 이날 청와대 여민관에서 열린 39차 수석보좌관회의에서 "물가 상승 때문에 민생의 어려움이 가중되고 있다. 석유류 가격이 물가 상승을 주도하고 있다"며 이같이 말했다.
이어 "농축수산물, 가공식품, 외식 등 먹거리 전반으로 물가 불안이 이어지고 있다"며 "각별한 경각심과 위기의식을 가지고 물가 안정에 모든 역량을 쏟아부어야 한다"고 지적했다.
이 대통령은 "청와대와 정부는 장바구니 물가 부담의 실질적 완화와 함께 민생에 가해지는 전반적인 물가 압력을 낮출 특단의 대책도 하루빨리 수립해야 한다"고 주문했다.
이 대통령은 "물가 안정이 곧 민생 안정이고, 물가 안정이 곧 국정 안정이라는 핵심 토대를 확고하게 만들어 가야 한다"며 "필요한 모든 정책을 적극적이고 선제적이며 속도감 있게 집행해 달라"고 당부했다.
한국은행이 최근 발표한 '물가안정목표 운영상황 점검' 보고서를 살펴보면 올해 하반기 소비자물가 상승률은 3% 안팎을 기록할 것으로 전망됐다. 식료품·에너지를 제외한 근원물가도 2% 중후반을 보일 것으로 예상됐다. 한국은행의 물가 안정 목표치인 2%를 크게 웃도는 수준이다.
the13ook@newspim.com