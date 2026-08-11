[오늘의 국회일정] 상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 8월 11일

AI 핵심 요약beta
- 10일 국회에서는 상임위 전체회의와 법안심사가 잇따라 열렸다.
- 여야는 전작권 환수, 선거제도 등 현안 기자회견을 예고했다.
- 민주당·국민의힘·조국혁신당도 회의와 간담회를 소화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆상임위원회
10:00 농림축산식품해양수산위원회 농림축산식품법안심사소위원회 / 본관 501호
10:00 기후에너지환경노동위원회 전체회의 / 본관 622호
14:00 외교통일위원회 전체회의 / 본관 401호
14:00 국토교통위원회 전체회의 / 본관 529호
◆의원실 세미나
08:30 남인순 의원실, 남인순 국회부의장의 모닝 딥러닝: 일하는 국회 어떻게 만들 것인가? 주요국 의회 운영 비교와 시사점 / 본관 316호
10:00 염태영 의원실 등, 산업안전 패러다임 전환과 안전보건공시제 시대의 개막 / 의원회관 제2소회의실
10:00 백선희 의원실 등, 제2회 진정한 복지국가 실현을 위한 입법·정책 아이디어 공모전 시상식 및 수상작 발표회 / 의원회관 제9간담회의실
10:30 김태년 의원실, 경제는 민주당 제54강 / 주성엔지니어링 용인 R&D센터
14:00 신정훈 의원실 등, 2026 K-기후 에너지환경&수소환원제철 세미나 / 의원회관 제7간담회의실
◆소통관 기자회견
09:40 김종훈 진보당 대표, [메가특구 주 52시간 예외 추진 즉각 중단 촉구 기자회견]
10:00 정혜경 의원, [올바르고 즉각적인 전시작전권 환수를 위한 시민사회-국회 기자회견]
10:20 김준형 의원, [전시작전권 환수 관련 기자회견]
10:40 이달희 의원, [형사소송법 관련 기자회견]
11:00 정혜경 의원, [한일 815공동선언문 발표 기자회견]
11:40 조배숙 의원, [선관위 투표용지 부족사태 진상규명 및 선거제도 개혁 촉구 기자회견]
14:00 김선민 의원, [청소년을 대상으로 한 기업의 SNS 과의존 방지 청원 기자회견]
14:20 최혁진 의원, [사회연대경제기본법 8월 본회의 통과 촉구 기자회견]
15:00 윤준병 의원, [해양 쓰레기 관련 기자회견]
15:20 김태규 의원, [육·해·공군 사관학교 통합 반대 국민의힘 원외당협위원장 기자회견]
16:00 김태규 의원, [이재명 정부 종교탄압 반대 기자회견]
◆더불어민주당
*한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표
09:00 중앙위원회의 / 국회 본관 당대표회의실
09:30 원내대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실
14:00 (풀단 취재) 3대 메가프로젝트 지원 특별위원회 현장 간담회
◆국민의힘
*장동혁 당 대표
통상업무
*정점식 원내대표>
09:00 원내대책회의 / 국회 본관 245호
13:30 국민의힘 부산시당 주최 <'2차 공공기관 이전, 왜 부산이 답인가' 토론회> / 국회 의원회관 제2소회의실
14:00 국회 외교통일위원회 전체회의 / 국회 본관 401호
◆조국혁신당
*신장식 당대표
09:30 의원총회 / 본관 224호
10:00 농해수위 법안소위 / 농해수위 소회의실
*김준형 원내대표
09:30 의원총회 / 본관 224호
10:00 올바르고 즉각적인 전시작전권 환수를 위한 국회-시민사회 기자회견 / 소통관 기자회견장
14:00 외교통일위원회 전체회의 / 본관401호
16:50 유튜브 매불쇼 출연
◆개혁신당
*이준석 당대표
통상 업무
*천하람 원내대표
14:00 여의도너머-Y <다깐다플러스> 출연
18:20 여수MBC 라디오전망대 전화인터뷰
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