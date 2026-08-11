한화투자증권, 서울세계불꽃축제 티켓 쏜다…한화이글스 굿즈도 증정

AI 핵심 요약beta
- 한화투자증권이 11일 MTS 고객 대상 불꽃축제 이벤트를 시작했다.
- 오는 28일까지 신청받아 30명에 서울세계불꽃축제 티켓을 준다.
- 한화이글스 유니폼 등 경품도 제공하고 31일 이후 당첨자를 발표한다.
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신규 고객·주식 거래 고객 당첨 확률 2배
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 한화투자증권이 '서울세계불꽃축제 2026' 관람 티켓을 받을 수 있는 고객 이벤트를 진행한다. MTS 이용 고객을 대상으로 불꽃축제 티켓은 물론 한화이글스 유니폼과 점퍼, 기프티콘 등 다양한 경품도 제공한다.
한화투자증권은 오는 28일까지 모바일트레이딩시스템(MTS) 이용 고객을 대상으로 '한화와 함께하는 서울세계불꽃축제 2026' 불꽃 티켓 이벤트를 진행한다고 11일 밝혔다.
서울세계불꽃축제는 매년 100만명 이상이 찾는 국내 대표 가을 축제로, 올해는 9월 5일 서울 여의도 한강공원에서 열린다.
이벤트는 한화투자증권 계좌를 보유한 개인 고객이라면 MTS 로그인 후 누구나 신청할 수 있다. 추첨을 통해 총 30명에게 서울세계불꽃축제 관람 티켓(1인 2매)을 증정한다.
티켓 외에도 ▲한화이글스 점퍼(20명) ▲한화이글스 유니폼(50명) ▲다이소 모바일 상품권 3만원권(70명) ▲투썸플레이스 1만원권(100명) 등 다양한 경품을 준비했다.
생애 최초 계좌를 개설하거나 국내주식을 100만원 이상 순매수 또는 순입금한 고객에게는 당첨 확률을 두 배로 높여준다. 당첨자는 8월 31일 이후 MTS 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.
최근 증권사들은 단순 경품 제공을 넘어 스포츠와 문화 콘텐츠를 활용한 체험형 이벤트를 확대하고 있다. 특히 서울세계불꽃축제는 한화그룹의 대표 사회공헌 행사로 자리 잡으면서 매년 티켓 이벤트 경쟁도 치열한 편이다.
임주혁 한화투자증권 자산관리본부 상무는 "한화투자증권 MTS를 이용하는 고객들에게 불꽃축제의 감동을 직접 경험할 수 있는 특별한 기회를 제공하고자 이벤트를 마련했다"며 "앞으로도 고객이 체감할 수 있는 다양한 혜택과 이벤트를 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.
plum@newspim.com