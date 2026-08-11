하나머니 트래블로그, 7월 환전액 4167억원 '역대 최대'

AI 핵심 요약beta
- 하나머니 트래블로그가 11일 7월 환전 4167억원을 기록했다
- 환전 회원 49만5000명으로 월간 기준 역대 최대를 썼다
- 엔화·달러 환율 하락에 자동환전 수요가 몰렸다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
엔화 환전 2075억원, 전월 대비 171% 증가
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 하나머니 트래블로그의 7월 환전금액이 4167억원으로 월간 기준 역대 최대를 기록했다. 여름 휴가철 해외여행 수요가 늘어난 데다 엔화와 달러 환율 하락기에 미리 환전하려는 수요가 몰린 영향이다.
하나머니 트래블로그는 7월 환전금액이 4167억원, 환전 회원 수는 49만5000명으로 집계됐다고 11일 밝혔다. 두 수치 모두 서비스 출시 이후 월간 기준 최고치다.
통화별로는 엔화 환전 증가세가 두드러졌다. 7월 엔화 환전금액은 2075억원으로 전월 764억원보다 171% 증가했다. 전체 환전금액의 절반 가량을 차지했다.
달러 환전금액도 같은 기간 192억원에서 394억원으로 105% 늘었다. 위안화는 171억원에서 193억원으로 13% 증가했다.
하나머니 트래블로그는 7월 엔화와 달러 환율이 하락하는 과정에서 고객들이 '목표환율 자동환전'과 '환율알림' 서비스를 적극 활용한 결과로 분석했다. 목표환율 자동환전은 고객이 원하는 환율을 설정하면 해당 수준에 도달했을 때 자동으로 환전해주는 서비스다.
환율이 낮을 때 미리 환전한 외화를 보유했다가 해외여행 때 사용할 수 있다는 점도 이용 증가에 영향을 미쳤다는 설명이다. 여행 후 남은 외화는 다음 여행에서 다시 사용하거나 해외주식 투자, 가족·지인 선물 등에 활용할 수 있다.
하나머니 트래블로그는 해외 결제 과정에서 현지 통화가 아닌 다른 통화로 승인돼 추가 비용이 발생하는 것을 방지하는 '이중환전 안심케어' 서비스도 제공하고 있다.
하나머니 트래블로그 관계자는 "환율 변동성이 커지는 상황에서 고객들이 유리한 환율에 환전할 수 있도록 편의 기능을 강화한 것이 이용 증가로 이어졌다"며 "앞으로도 해외여행 준비 과정에서 환전 편의성을 높일 수 있도록 서비스를 고도화하겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com