한인 2세 프란체스카 홍, 내일 美위스콘신 주지사 민주당 경선 출격

AI 핵심 요약beta
- 프란체스카 홍 위스콘신 의원이 11일 주지사 경선에 나섰다.
- 여론조사 선두를 달리며 한국계 첫 주지사 도전에 나섰다.
- 무상보육·증세 공약 앞세워 본선행 여부가 주목받았다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 미국 정치권의 대표적 경합주인 위스콘신에서 한인 2세 정치인이 역사적인 도전에 나선다. 11일(현지시간) 치러지는 민주당 주지사 예비선거(프라이머리)에 출마한 프란체스카 홍(37·한국명 홍윤정) 주 하원의원이 유력 경쟁자들을 제치고 본선행 티켓을 거머쥘지 현지 정가의 이목이 쏠리고 있다.
미국 민주사회주의자(DSA) 소속인 홍 의원은 최근 여론조사에서 줄곧 선두를 지키며 강력한 바람을 일으키고 있다. 그가 이번 경선에서 승리할 경우 미 역사상 첫 한국계 주지사이자, 위스콘신 최초의 아시아계 여성 주지사 탄생에 한 걸음 더 다가서게 된다. 동시에 미국 역사상 최초의 민주사회주의자 주지사라는 타이틀에도 도전한다.
위스콘신주 매디슨에서 이민자 부모 밑에서 자란 홍 의원은 이색 경력의 소유자다. 현직 정치인이 되기 전 전문 셰프로 일했던 그는 2020년 주 하원에 진출하며 위스콘신 의회 사상 첫 아시아계 의원으로 이름을 알렸다. 스스로를 '이민자의 딸, 세입자이자 싱글맘, 임금 근로자'로 소개해 온 그는 무상 보육, 공공 식료품점 설립, 대기업 및 고소득층 과세 강화 등 선명한 진보성 공약을 앞세워 표심을 자극하고 있다. 최근에는 전력 소모와 환경 영향을 이유로 인공지능(AI) 데이터센터 신설 유예를 주장하기도 했다.
이번 경선은 현직 토니 에버스 주지사의 3선 불출마에 따른 것으로, 홍 의원과 민주당 주류의 지원을 받는 데이비드 크롤리 밀워키 카운티 행정관 간의 2강 구도로 치러지고 있다.
홍 의원의 급부상에 보수 진영의 견제도 거세다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 과거 그의 경찰 예산 삭감 관련 발언을 문제 삼아 '공산주의자'라고 비난하자, 홍 의원은 법 집행 기관의 책임성을 강화하자는 취지였다며 즉각 해명에 나서기도 했다.
민주당 경선 승자는 오는 11월 본선에서 트럼프 대통령의 지지를 받는 공화당의 톰 티파니 연방 하원의원과 맞붙는다. 위스콘신이 대선마다 초박빙 승부가 펼쳐지는 핵심 요충지인 만큼, 선명한 진보 노선을 걸어온 홍 의원이 본선에서 중도층 표심까지 끌어안을 수 있을지가 최대 관전 포인트다.
wonjc6@newspim.com