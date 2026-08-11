LG전자, 유럽 사이버보안 인증시험 직접 한다…출시 기간 단축

AI 핵심 요약beta
- LG전자가 11일 유럽 사이버보안 인증시험 자격을 확보했다.
- 유럽 무선기기지침 RED 규제에 자체 대응할 수 있게 됐다.
- 인증 기간과 비용을 줄이고 보안 위험도 낮출 전망이다.
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2027년 시행 EU 사이버복원력법 공인시험기관 자격도 추진
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG전자가 유럽 사이버보안 규제에 대응하는 인증시험을 자체 수행하며 제품 개발부터 출시까지 걸리는 시간과 비용을 줄인다.
LG전자 최고기술책임자(CTO) 산하 SW공인시험소는 글로벌 인증기관 TÜV 라인란드로부터 유럽 무선기기지침(RED)의 사이버보안 규제에 대한 지정시험기관 자격을 획득했다고 11일 밝혔다.
이에 따라 LG전자는 유럽에서 판매하는 무선통신 적용 제품의 사이버보안 인증시험을 자체적으로 진행할 수 있게 됐다. TÜV 라인란드는 LG전자가 수행한 시험 결과를 검토한 뒤 별도 시험 없이 인증서를 발급한다.
LG전자는 시제품을 해외 인증기관으로 보내는 절차가 사라져 인증에 필요한 시간과 비용을 줄이고 제품 정보 유출 위험도 낮출 수 있을 것으로 기대하고 있다. 전장과 공조 등 기업간거래(B2B) 사업에서도 고객사 요구에 보다 빠르게 대응할 수 있게 됐다.
LG전자는 내년 유럽에서 시행 예정인 사이버복원력법(CRA)에 대한 공인시험기관 자격 확보도 추진하고 있다. CRA는 무선통신 여부와 관계없이 디지털 요소가 포함된 모든 제품에 적용되는 사이버보안 규제다.
김동욱 LG전자 SW센터장 전무는 "세계적으로 입증된 SW 경쟁력을 바탕으로 고객에게 보다 안전하고 신뢰할 수 있는 제품과 서비스를 신속하게 제공하겠다"고 말했다.
syu@newspim.com