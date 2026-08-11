이랜드월드 스파오키즈, 신세계百 김해점 오픈

AI 핵심 요약beta
- 스파오키즈가 10일 신세계백화점 김해점에 매장을 열었다.
- 김해 첫 단독 매장으로 패밀리 고객 겨냥했다.
- 경남 기후 맞춰 여름용 키즈 상품 비중을 높였다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 이랜드월드에서 운영하는 키즈 SPA 브랜드 스파오키즈(SPAO KIDS)가 신세계백화점 김해점에 신규 매장을 10일 오픈했다.
신세계백화점 김해점 매장은 경남 권역 패밀리 고객을 대상으로 하며, 다채로운 유아동 패션을 실속 있는 가격으로 선보인다. 매장에서는 티셔츠, 실내복, 파자마, 상하 세트, 생필품 등 성인 브랜드 스파오와 함께 패밀리룩으로 입기 좋은 다양한 키즈 상품을 만나볼 수 있다.
이번 매장은 김해 지역 내 첫 번째 스파오키즈 단독 매장으로, 콜라보 상품과 베이직 상품을 아우르는 다양한 콘텐츠를 패밀리 상권에 선보인다는 점에서 의미가 크다. 경남 권역의 기후를 고려해 무더위에 입기 좋은 아이템 비중을 수도권 매장보다 높여 구성했다.
이랜드 스파오키즈 관계자는 "신세계백화점 김해점 매장은 경남 권역 온 가족 고객을 위한 실속형 키즈 쇼핑 공간"이라며 "앞으로도 지역과 고객 특성을 반영한 오프라인 접점을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.
fineview@newspim.com