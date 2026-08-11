안철수 "전술핵 반입·보유에 대한 논의 필요…'핵 없는 핵 상대'는 허상"

AI 핵심 요약beta
- 안철수 의원이 11일 전술핵 반입·보유 논의 필요성을 말했다.
- 북한 핵 위협과 러시아 파병, DMZ 전력 강화 등을 근거로 들었다.
- 이재명 정부 대응을 비판하며 전술핵 논의가 적기라고 주장했다.
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"북한 핵 사용하면 우리도 핵 보복한다는 공포 심어야"
[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 안철수 국민의힘 의원은 11일 "전술핵 반입과 보유에 대한 전향적인 논의가 필요하다"고 주장했다.
안 의원은 이날 페이스북을 통해 "북한 김정은의 핵 버튼을 핵 보복의 공포로 봉인해야 한다"며 이같이 밝혔다.
안 의원은 "한반도를 둘러싼 안보환경이 근본적으로 바뀌고 있다"며 "무엇보다 북한의 위협이 과거와는 차원이 다르다"고 말했다.
그는 "북한은 러시아 파병으로 드론 등 현대전 실전 경험을 쌓았다"며 "파병 대가로 경제적인 지원은 물론 러시아의 첨단 군사기술을 이전받는 것으로 추정되고 있다"고 설명했다.
이어 "북한은 비무장지대(DMZ)에 지뢰·철책·전술도로를 늘리며 국지전 태세를 갖추고 있다"고 덧붙였다.
안 의원은 미국의 군사적 상황도 거론했다. 그는 "미국은 중동전에서 패트리엇·사드 등 핵심 요격 전력을 대량 소모했다"며 "급기야 한반도 배치 패트리엇의 중동 이전까지 논의됐다"고 말했다.
또 "오키나와 제31 해병 원정대까지 중동에 전개하면서 주한미군 전력 공백 우려도 커지고 있다"고 주장했다.
그러면서 "유일한 피폭국인 일본조차 비핵 3원칙 중 '핵 반입 금지' 재검토를 논의하고 있다"며 "동북아의 핵 질서가 새로운 국면을 맞이하고 있는 것"이라고 했다.
안 의원은 "우리도 금기를 깨야 할 때가 왔다"며 "북한의 비핵화는 요원해졌다"고 강조했다.
특히 자신의 기존 입장에서 변화가 있었음을 직접 언급했다.
안 의원은 "저 또한 과거에는 전술핵 보유에 부정적이었다"면서도 "그러나 북핵 위협에 대응하는 현재 이재명 정부의 작전 계획은 유약하고, 부실하며, 유통기한이 지났다"고 비판했다.
이어 "핵 없이 핵을 상대하는 것은 허상"이라며 "북한이 핵을 사용한다면 우리도 핵으로 보복할 수 있다는 공포를 김정은의 머릿속에 심어야 한다"고 주장했다.
그는 "그래야 현 정부에서 주장하는 대화도 가능하다"며 "지금이야말로 전술핵 논의의 적기"라고 강조했다.
oneway@newspim.com