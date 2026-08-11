삼성자산운용, '미국CPU반도체TOP10' 상장 일주일 수익률 10.35% 기록

AI 핵심 요약beta
- 삼성자산운용은 11일 KODEX 미국CPU반도체TOP10 ETF가 상장 일주일 만에 10.35% 올랐다고 밝혔다.
- 이 ETF는 ARM·인텔·AMD에 75% 이상 투자하며 CPU 밸류체인 기업도 담았다.
- 인텔·ARM·AMD 실적 호조로 CPU 산업 성장성과 수요 확대 기대가 커졌다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 삼성자산운용은 11일 자사 'KODEX 미국CPU반도체TOP10' 상장지수펀드(ETF)가 상장 후 일주일 만에 수익률 10.35%를 기록했다고 밝혔다.
삼성자산운용에 따르면 해당 ETF는 글로벌 인공지능(AI) 산업의 핵심으로 떠오르고 있는 중앙처리장치(CPU) 기업에 집중 투자하는 상품이다. 글로벌 CPU 공급난에 주목해 CPU 선두기업과 관련 밸류체인 기업들에 투자하도록 설계됐다.
이 ETF는 현재 글로벌 CPU 선두 기업인 ARM(27.09%), 인텔(26.91%), AMD(23.77%)에 75% 이상 집중 투자하고 있다. 국내 상장 CPU ETF 가운데 이들 미국 반도체 3사의 편입 비중이 가장 크다. 그 외 마벨테크놀로지, 퀄컴, 나비스타반도체, 케이던스디자인시스템즈 등 CPU 밸류체인에 있는 기업들을 편입하고 있다.
최근 CPU 3사의 실적 발표를 통해 CPU 산업의 성장성이 확인되고 있다. 인텔은 데이터센터·AI 부문 매출이 63억달러로 전년 동기 대비 59% 늘었고, 영업이익률은 1년 만에 16.1%에서 39.5%로 두 배 이상 뛰었다.
ARM은 데이터센터 로열티가 1년 만에 두 배 이상 늘며 분기 사상 최대 매출(12억9000만달러)을 기록했다.
지난 4일(현지시간) 실적을 내놓은 AMD는 EPYC 서버 프로세서와 AI 가속기의 판매 호조에 힘입어 데이터센터 매출이 67억달러로 107% 급증하며 전체 매출의 58%를 차지했다.
KODEX 미국CPU반도체TOP10의 기초지수는 Indxx US CPU Semiconductor TOP10 지수다. 미국 상장 보통주 또는 ADR 중 시가총액 100억달러 이상, 3개월 평균 일 거래대금 1000만달러 이상인 종목을 대상으로 총 10개 종목을 편입한다.
김천흥 삼성자산운용 매니저는 "AI 에이전트 시대에는 전체 시스템을 조율하고 데이터 및 작업 흐름을 통제하는 CPU의 비중이 한층 커질 것"이라며 "이를 선점하기 위한 수요는 앞으로도 계속 늘어날 전망"이라고 말했다.
rkgml925@newspim.com