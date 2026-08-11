동양, 신성장동력 '인공지능 데이터센터' 사업 속도

AI 핵심 요약beta
- 동양은 11일 부천삼정 AI 허브센터를 지난 5월 착공해 진행 중이라 밝혔다.
- 동양은 인천구월 AI 허브센터도 연내 착공을 목표로 준비 중이다.
- 동양은 수도권 5개 AIDC를 추진하며 성장동력 확보에 나섰다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 유진그룹 계열의 코스피 상장사 동양이 인공지능 데이터센터(AIDC) 사업에 속도를 내고 있다.
11일 동양은 1호 AIDC 사업인 '부천삼정 AI 허브센터'가 지난 5월에 착공해 계획대로 진행 중이라고 밝혔다. 해당 센터는 최신 액체냉각 솔루션이 적용되며 총 수전용량 9.8메가와트(MW), IT 로드(IT Load) 기준 7MW 규모로 구축된다.
동양은 2호 사업인 '인천구월 AI 허브센터'도 올해 내 착공을 목표로 준비하고 있다. 이미 모든 행정절차와 건축허가를 받아 연내 착공이 가능할 것이라는 설명이다.
한편 동양은 수도권에 추가로 3개 AIDC 사업을 추진하고 있다. AIDC 건설과 운영을 위해 가장 필요한 수전용량이 확보된 상태로 1,2호 사업 경험을 기반으로 최대한 속도를 낼 예정이다.
동양은 단순 AIDC 건설과 구축을 넘어 데이터센터의 기획, 설계, 구축, 운영 등 전 과정을 통합 관리할 수 있는 역량 확보에도 나섰다. 외부 전문인력 영입과 내부 인력 양성을 통해 AIDC 사업 성공을 위한 자체 역량을 갖출 계획이다.
예정된 AIDC 사업이 순차적으로 완공 및 운영에 들어가면 개발사업이 기존 건자재부문과 함께 회사의 주력사업으로 성장할 전망이다. 향후 3년 내 준공 예정인 AIDC의 자산가치는 약 1조원 규모에 이를 것으로 예상된다.
동양 관계자는 "건자재 사업을 기반으로 견고한 실적 창출 및 재무구조를 확보하고 있으나 시장에서 성장동력이 부족하다는 평가를 받아왔다"며 "AIDC 사업은 성장성 확보는 물론 자체 및 그룹사 보유 역량을 활용할 수 있는 최적의 개발사업"이라고 말했다.
이어 "단순 AIDC 구축을 넘어 수익 창출을 극대화할 수 있는 자체 운영 역량 확보까지 진행 중"이라며 "5개 AIDC 개발사업의 순차적 진행을 통해 성장동력 강화와 기업가치 제고에 박차를 가할 것"이라고 덧붙였다.
rkgml925@newspim.com