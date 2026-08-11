사조푸디스트, 하남에 급식 브랜드 '푸디플러스' 1호점 오픈

AI 핵심 요약beta
- 사조푸디스트가 11일 하남에 급식 브랜드 푸디플러스 1호점을 열었다.
- 푸디플러스는 요일별 콘셉트 메뉴와 라이브 조리로 차별화했다.
- 사조푸디스트는 고객 반응을 반영해 서비스 개선과 전국 확장을 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 사조그룹 계열의 식자재 전문기업 사조푸디스트가 신규 급식 브랜드 '푸디플러스' 1호점을 경기도 하남에 오픈했다고 11일 밝혔다.
푸디플러스는 Foodie(미식가)와 Plus(더하다)의 합성어로, 회사의 단체급식 사업을 확장해 소비자들의 접근성과 편의성을 한층 강화한 영업 급식 모델이다. 미식가 수준의 기호를 만족시키기 위해 엄선된 맛과 품질에 다양한 선택의 즐거움을 더한다는 의미를 담고 있다.
1호점은 경기도 하남시 미사대로 현대지식산업센터 2차 1층에 위치해 있으며, 하남풍산역에서 도보로 약 10분 거리다. 약 100평 규모로 170석의 좌석을 갖추고 있다. 운영 시간은 평일 오전 11시부터 오후 2시까지로, 주말과 공휴일에는 휴무한다.
푸디플러스는 요일별로 다양한 컨셉 메뉴를 구성해 고객들에게 매일 새로운 미식 경험을 선사한다는 입장이다. 월요일과 수요일에는 다채로운 반찬으로 구성된 '푸디뷔페'를, 화요일에는 세계 각국의 요리를 체험할 수 있는 '글로벌푸디'를 운영한다. 목요일에는 계절에 맞춰 브랜드 콜라보를 활용한 '테마푸드'를, 금요일에는 일품식 상차림 '푸디 원플레이트'를 선보인다. 또한 주 2~3회 라이브 조리(실시간 푸드쇼)를 통해 신선한 음식을 제공하며, 테이크아웃 '푸디샐러드' 코너도 운영해 건강한 한 끼를 원하는 고객들의 니즈까지 충족시킨다.
사조푸디스트는 운영 초기부터 고객 반응을 적극적으로 수렴해 메뉴와 서비스를 개선하고, SNS를 활용해 주간 메뉴를 제공할 예정이다. 월간 이벤트를 진행하고 QR 결제 시스템을 도입하는 등 고객 만족도를 높여나갈 계획이다.
배현준 사조푸디스트 컨세션운영팀장은 "푸디플러스는 기존 한식뷔페의 고정 관념을 탈피하고, 요일별 컨셉 메뉴와 라이브 조리를 통해 고객들에게 매일 색다른 미식 경험을 제공할 예정"이라며, "1호점을 시작으로 당사의 오랜 단체급식 노하우를 바탕으로 전국적으로 확장해나갈 계획"이라고 밝혔다.
flurry327@newspim.com