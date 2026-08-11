평택 위험물 보관창고서 화재…국가소방동원령 발령

AI 핵심 요약beta
- 11일 0시 3분 경기 평택 위험물 창고에서 불이 났다.
- 소방당국은 대응 2단계와 국가소방동원령을 발령했다.
- 인명피해는 없었고 원인과 피해 규모를 조사할 방침이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
장비 95대·인력 238명 투입…인명피해 없어
대응 1단계로 하향…국가소방동원령은 유지
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 11일 오전 0시 3분쯤 경기 평택시 청북읍 토진리의 한 위험물 보관창고에서 불이 나 소방 당국이 국가소방동원령을 발령하고 진화 작업을 벌이고 있다. 현재까지 확인된 인명피해는 없다.
소방당국은 불이 주변으로 번질 가능성이 있다고 판단해 오전 1시 32분 대응 1단계를 발령한 데 이어 오전 2시 40분 대응 수위를 2단계로 높였다. 이후 오전 3시 39분 국가소방동원령을 발령했다.
이에 충남과 세종, 충북, 대전에서 물탱크차와 화학차 각 11대, 회복지원차 4대 등 장비 26대가 추가로 동원됐다. 현재 현장에는 다른 지역에서 지원된 장비를 포함해 소방차 등 95대와 인력 238명이 투입됐다.
국가소방동원령은 특정 시도의 소방력만으로 재난에 대응하기 어렵거나 국가 차원의 소방력 동원이 필요하다고 판단될 때 소방청장이 발령한다.
이후 오전 5시 20분 경 국가소방동원령은 유지한 채 대응단계를 1단계로 하향했다.
윤호중 행정안전부 장관은 "소방청, 지방정부, 경찰청 등 관계기관은 가용 인력과 장비를 총동원해 화재진압 및 인명검색에 최선을 다해 줄 것"을 지시했다.
불이 난 곳은 연면적 937㎡ 규모 1층짜리 창고로 인화성 물질 약 191만ℓ(리터)를 보관하고 있는 것으로 파악됐다.
평택시는 재난문자를 통해 인근 주민들에게 창문을 닫고 외출을 자제해 달라고 당부했다. 화재 현장 주변을 지나는 차량에는 우회 운행을 안내했다.
소방당국은 불길을 완전히 잡는 대로 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사할 방침이다.
y2kid@newspim.com