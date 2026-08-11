[민주 당권주자 일정] 송영길·정청래·김민석 후보 - 8월 11일

AI 핵심 요약beta
- 송영길 후보가 8일 전남서 라디오·토론회·결의대회 일정을 소화했다.
- 정청래 후보가 8일 광주서 간담회·방송 출연·시장 방문에 나섰다.
- 김민석 후보가 8일 전주·서울서 출근 인사와 방송·전진대회를 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆송영길 후보
11:30 전남 CBS 라이브 인터뷰
14:00 이순신과 홍양수군 기획전시 개막식 / 분청문화박물관
16:00 전남광주 필승 결의대회 / 조선대 해오름관
17:00 광주 KBS 라디오 시사플랫폼 출연
18:20 광주 MBC 라디오 라이브 출연
19:00 CBS 박재홍의 한판승부 전화 인터뷰
◆정청래 후보
07:30 뉴스공장 출연
08:30 광주 KBS라디오 <출발! 무등의 아침> 출연 / 광주KBS
09:30 한국어린이집총연합회 정책간담회 / 광주교대 교육매체관
11:00 보훈단체 정책간담회 / 광주보훈회관
14:00 광양 당원 토크 콘서트 / 성황스포츠센터
16:05 광주CBS 라디오 전화 인터뷰
16:40 여수 진남시장 방문
17:00 여수 학동상가 방문
◆김민석 후보
06:10 현대자동차 전주공장 출근 인사 / 현대차 전주공장 정문
12:00 백운기의 정어리TV 출연
14:00 송파 가락몰 방문 / 송파구 가락몰
16:15 한겨레TV 뉴스다이브 출연
19:30 서울서남포럼 김민석·김용 후보 초청 전진대회 / 구로구 송해아트홀
kimsh@newspim.com