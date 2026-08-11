[윤동열의 시대유감 특별판 ②] 환율 방어보다 경제 구조 바꿔야…"원화의 힘은 생산성에서 나와"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

고환율 충격 중소기업·저소득층·청년에 집중

주형환 "정부는 목표환율 아닌 쏠림·급변동만 관리해야"

"AI 전환 최대 위기이자 기회…산업·노동·교육 동시 개혁해야"

[세종=뉴스핌] 정성훈 기자 = 대한민국은 달러를 벌고도 원화가 강해지지 않고 있다. 수출과 경상수지는 호조를 보이고 있지만 기업은 해외에 투자하고 국민은 미국 주식을 사며 글로벌 자금은 인공지능(AI)과 첨단산업을 중심으로 미국에 집중되고 있다.

달러는 벌지만 국내에 충분히 머물지 않는다.

정부가 외환시장에 개입하고 국민연금의 환헤지를 확대하거나 기업에 해외 외화자금의 국내 환류를 요청할 수 있다. 모두 필요한 조치지만 이것만으로 원화에 대한 신뢰를 회복할 수 있느냐는 또 다른 문제다.

세계는 이제 상품만을 놓고 경쟁하지 않는다. 자본과 기술, 인재와 생산시설이 어느 나라에 머물 것인지를 놓고 국가 간 경쟁을 벌이고 있다.

윤동열 교수는 <뉴스핌TV> '윤동열의 시대유감' 특별판 두 번째 시간에서 주형환 전 산업통상자원부 장관과 고환율의 피해가 어디에 집중되는지, 정부와 국민연금은 어디까지 환율 안정에 개입해야 하는지, 기업의 해외자금을 어떻게 국내 투자로 돌릴지, 그리고 AI 시대 한국 경제의 구조개혁 방향은 무엇인지 집중적으로 짚었다.

[윤동열의 시대유감] 진행을 맡은 윤동열 경영학과 교수와 패널로 나온 주형환 전 산업통상자원부 장관이 토론을 이어가고 있다. jsh@newspim.com

◆ 고환율 피해 누가 가장 크게 받나…"중소기업·저소득층·청년"

윤동열 교수

환율은 한국 경제의 종합성적표라는 생각이 듭니다. 원·달러 환율이 1550원까지 갔다가 내려왔다고 하지만 여전히 높은 수준입니다. 고환율이 장기화되면 누가 가장 큰 피해를 보게 됩니까.

주형환 전 장관

가장 큰 부담을 지는 계층을 꼽는다면 중소 제조업체, 저소득 가계, 그리고 취업 문이 좁아지는 청년이라고 생각합니다.

먼저 기업 규모별로 대기업과 중소기업의 처지가 완전히 다릅니다.

대기업은 환헤지 수단이 있고 납품 가격을 조정할 협상력도 있습니다. 일부 수출 대기업은 환율 상승으로 원화 환산 실적이 좋아지는 효과도 얻습니다.

하지만 중소기업은 원자재와 부품을 해외에서 수입하는 비중이 높은 데다 환율이 오르면서 수입가격이 상승해도 이를 그대로 떠안을 수밖에 없는 경우가 많습니다. 환헤지 수단도 부족합니다.

같은 고환율이 대기업에는 실적 개선 요인이 될 수 있지만 중소기업에는 원가 폭탄이 될 수 있습니다.

계층별로 보면 저소득층이 훨씬 아픕니다.

저소득층은 소득 가운데 식료품과 에너지가 차지하는 비중, 즉 엥겔계수가 상대적으로 높습니다.

여기에 물가를 잡기 위해 금리를 올리면 가계부채가 GDP의 90% 가까운 우리나라에서는 부채가 많은 저소득 가구가 고물가와 고금리라는 이중 부담을 받게 됩니다.

기업의 비용 부담이 채용과 투자 위축으로 이어질 경우 결국 청년 일자리에도 영향을 줍니다.

따라서 정부는 거시적으로 금리를 점진적으로 정상화하는 동시에 확장적 재정정책도 어느 정도 자제하면서 과잉 유동성을 줄일 필요가 있습니다.

2026년 예산의 총지출 규모가 상당히 증가했고 관리재정수지도 적자 상태입니다. 돈을 계속 풀면서 동시에 물가를 잡겠다고 하는 것은 정책적으로 엇박자가 날 수 있습니다.

미시적으로는 저소득층이 많이 사용하는 에너지와 식료품 가격을 관리하면서 표적 지원을 해야 합니다. 중소기업에는 환변동보험과 원자재 관련 금융 지원을 확대할 필요가 있습니다.

주형환 전 산업통상자원부 장관이 [윤동열의 시대유감]에 패널로 출연해 최근의 고환율 원인을 설명하고 있다. jsh@newspim.com

◆ 정부 환율 방어 어디까지…"특정 숫자 정해놓고 지키려 해선 안 돼"

윤동열 교수

환율이 급등하면 정부가 시장 안정 의지를 밝히고 외환시장에도 개입합니다. 하지만 지금 같은 구조적 고환율 상황에서는 계속 시장에 개입한다고 문제가 해결되는 것은 아닐 것 같습니다. 정부가 환율에 어느 정도 영향을 줄 수 있다고 봅니까.

주형환 전 장관

정부는 환율 '수준' 자체를 관리해서는 안 됩니다.

특정 숫자를 정해놓고 환율을 거기까지 끌어내리겠다는 식의 정책은 정부가 할 수 있는 것도 아니고 바람직하지도 않습니다.

정부가 해야 할 역할은 과도한 쏠림이나 급격한 변동이 발생할 때 이를 완화하는 이른바 '스무딩 오퍼레이션'입니다.

현재 외환시장의 하루 거래량은 수백억달러에 달하고 파생상품까지 포함하면 규모가 몇 배로 커집니다. 국가 간 자금 이동도 순식간에 일어납니다.

이런 상황에서 정부가 특정 환율을 목표로 정하고 방어선을 치면 오히려 투기세력에게 공격 지점을 알려주는 결과가 될 수 있습니다.

과거 태국이 바트화의 특정 환율 수준을 방어하기 위해 외환보유액을 소진하면서 외환위기로 이어진 사례도 있습니다.

정부가 지켜야 할 원칙은 세 가지라고 봅니다.

첫째, 목표환율을 정해놓고 방어하지 말아야 합니다.

둘째, 시장의 큰 흐름 자체와 싸우기보다는 과도한 쏠림과 급격한 변동만 완화해야 합니다.

셋째, 정부가 개입하더라도 일관된 원칙을 유지해 시장이 정부의 정책 방향을 어느 정도 예측할 수 있도록 해야 합니다.

환율에 영향을 주는 단기적·장기적·구조적 요인을 외환당국 혼자 해결할 수는 없습니다. 결국 여러 정책이 함께 움직여야 합니다.

◆ 국민연금 환율방어 동원?…"1차 책임은 국민 노후자금 수익성"

윤동열 교수

국민연금이 세계적인 대형 연기금으로 성장하면서 환율 안정에 중요한 파트너가 됐습니다. 하지만 국민연금을 환율 안정을 위해 지나치게 활용하면 오히려 문제가 생기는 것 아닙니까.

주형환 전 장관

당연합니다.

국민연금의 첫 번째 주인은 어디까지나 가입자인 국민이지 외환당국이 아닙니다.

국민연금의 1차 책임은 막대한 규모의 국민 노후자금을 장기간 안정적으로 운용해 적정한 수익을 내는 것입니다.

환율을 방어하기 위해 수익성이 높은 해외자산을 팔게 하거나 환헤지 비용을 과도하게 부담시키면 결국 그 손실은 미래 연금 수익과 미래 세대의 부담으로 돌아갑니다.

다만 국민연금 규모가 커지고 해외투자 비중도 60% 가까이 되면서 투자 결정이 외환시장에 미치는 영향이 커진 것은 사실입니다.

따라서 국민연금이 해외자산을 살 때마다 외환시장에서 직접 달러를 사는 대신 한국은행과의 외환스와프를 활용할 수 있습니다.

또 환율이 급격하게 오를 때 전략적 환헤지를 제한적으로 활용하거나 투자 시기를 분산함으로써 시장에 미치는 충격을 줄일 수 있습니다.

그 정도 선에서 역할을 해야 합니다.

국민연금의 해외투자 기조 자체를 바꾸기는 어렵습니다. 장기적이고 안정적인 수익률을 확보하기 위해 해외투자는 필요하기 때문입니다.

해외투자를 못하게 할 것이 아니라 그 과정에서 외환시장에 미치는 영향의 방향과 크기를 완화하는 방식으로 접근해야 합니다.

주형환 전 산업통상자원부 장관이 [윤동열의 시대유감]에 패널로 출연해 최근의 고환율 원인을 설명하고 있다. jsh@newspim.com

◆ 기업이 해외에서 번 달러, 국내로 돌아오게 할 수 있나

윤동열 교수

기업이 해외에서 번 달러를 다시 국내 투자로 돌릴 방법이 있습니까. 각국이 세제혜택과 투자 인센티브를 제공하면서 자국 투자를 유도하고 있습니다. 반면 한국은 노동시장 경직성이나 규제 부담 등이 지적됩니다. 국내로 다시 투자할 유인이 충분합니까.

주형환 전 장관

국내로 자금이 환류하도록 세제와 규제, 금융지원을 과감하게 묶어 제공할 필요가 있습니다.

중요한 것은 '과감하게' 해야 한다는 점입니다.

제가 산업부 장관을 맡았을 때도 유턴기업 지원대책을 추진해봤지만 지원을 조금씩 늘리는 정도로는 기업이 돌아오지 않습니다.

보다 근본적으로는 기업이 국내에 투자하고 싶어 하는 환경 자체를 만들어야 합니다.

노동시장은 지금보다 유연해져야 합니다.

규제도 과감하게 풀어야 합니다.

규제의 적용 방식과 정책 방향에 대한 예측 가능성도 높여야 합니다.

그리고 시장에 의해서든 정책적 지원을 통해서든 기업 구조조정을 과감하고 신속하게 추진해 옥석을 가릴 필요가 있습니다.

새로운 성장기업이 성장할 공간을 만들고 경쟁력을 잃은 좀비기업은 퇴출돼야 합니다.

여기에 AI를 활용해 기존 산업의 상품과 생산공정, 비즈니스 모델을 근본적으로 바꿀 수 있도록 지원해야 합니다.

이런 변화가 함께 이뤄져야 기업이 해외에서 번 달러를 다시 국내 투자로 돌릴 유인이 생깁니다.

◆ 미·중 AI 패권 경쟁…"한국, AI 발명국 아닌 산업 적용 최강국 노려야"

윤동열 교수

AI 패권 경쟁에서 미국과 중국은 반도체와 에너지, 데이터센터 등에 막대한 투자를 하고 있습니다. 한국이 투자 규모 자체로 미국이나 중국을 따라가기는 쉽지 않습니다. 앞으로 5년간 미·중 기술 경쟁이 한국에 어떤 영향을 줄까요.

주형환 전 장관

냉정하게 보면 한국은 AI 하드웨어 일부에서는 세계적인 경쟁력을 갖고 있습니다.

고대역폭메모리(HBM)를 비롯한 메모리반도체가 대표적입니다.

하지만 소프트웨어 분야는 상대적으로 약합니다.

메모리반도체도 중요하지만 장기적으로 높은 부가가치를 만들어내는 분야는 그 반도체 위에서 작동하는 AI 소프트웨어와 플랫폼, 데이터센터 등입니다.

미·중 기술패권 경쟁이 심해지면서 미국은 미국 쪽에 서라고 하고 중국도 자국 공급망을 강화하고 있습니다. 한국에는 상당한 압박입니다.

우선 우리가 경쟁력을 갖춘 메모리반도체의 우위를 최대한 유지하면서 이를 지렛대로 다른 AI 분야로 진출해야 합니다.

추론용 AI 반도체를 비롯한 국내 AI 칩 설계기업을 집중 지원해 하드웨어 경쟁력을 넓힐 필요가 있습니다.

두 번째는 제조업입니다.

한국은 미국·중국을 제외하면 일본·독일과 함께 세계적으로 폭넓은 제조업 기반을 보유한 국가입니다. 특히 제조업과 정보통신기술(ICT)을 동시에 갖춘 강점이 있습니다.

이 제조기반과 제조 과정에서 생성되는 데이터를 활용해 에이전트 AI와 피지컬 AI 분야를 집중 육성해야 합니다.

자율주행차와 휴머노이드 로봇, 지능형 의료기기 등이 대표적입니다.

이를 토대로 기존 산업의 상품과 생산과정, 비즈니스 모델을 AI 중심으로 전환해야 합니다.

연구개발(R&D) 투자도 지속적으로 늘려야 하고 인재를 대규모로 육성해야 합니다.

전력 문제도 중요합니다. AI 시대에는 데이터센터와 첨단 제조시설에 막대한 전력이 필요합니다. 원전을 비롯해 안정적인 전력을 어떻게 확보할지 정책 방향을 분명하게 해야 합니다.

미국이 AI를 발명하는 나라라면 한국은 발명된 AI를 산업 현장에 가장 잘 적용해 산업 전체를 혁신하는 나라를 목표로 삼을 수 있습니다.

주형환 전 산업통상자원부 장관이 [윤동열의 시대유감]에 패널로 출연해 최근의 고환율 원인을 설명하고 있다. jsh@newspim.com

◆ "하드웨어 강하고 소프트웨어 약한 구조 반드시 넘어야"

윤동열 교수

한국 제조업의 AI 전환에서 특히 조심해야 할 부분이 있을까요.

주형환 전 장관

우리가 하드웨어는 강한데 소프트웨어가 약하다는 문제가 있습니다.

자동차도 마찬가지입니다.

미래 자동차는 소프트웨어 정의 차량(SDV), 자율주행차로 가고 있습니다. 자동차의 부가가치 상당 부분이 소프트웨어에서 발생하게 됩니다.

피지컬 AI에서도 마찬가지입니다.

우리가 로봇이나 자동차 같은 하드웨어를 잘 만든다고 해도 이를 움직이는 운영체제와 소프트웨어 플랫폼을 다른 나라 기업에 전적으로 의존한다면 높은 부가가치를 확보하기 어렵습니다.

AI 산업 전략에서도 하드웨어만이 아니라 운영체제와 소프트웨어 분야에 대한 연구개발과 투자가 함께 이뤄져야 합니다.

◆ 원화 국제화 가능할까…"10년 내 달러·엔 수준은 과욕, 아시아 통화는 가능"

윤동열 교수

위안화와 엔화도 국제화를 시도해왔습니다. 한국 원화도 무역과 금융거래에서 사용을 늘리고 해외 투자자가 자유롭게 원화를 보유하고 거래하게 만들 수 있는 조건을 갖추고 있다고 봅니까.

주형환 전 장관

정부가 원화 국제화 로드맵을 추진하는 방향 자체는 맞다고 봅니다.

다만 10년 안에 달러화나 엔화와 비슷한 수준으로 국제화하겠다는 것은 현실적으로 쉽지 않습니다. 과욕일 수 있습니다.

반면 아시아 역내에서 실제로 많이 사용하는 통화로 원화를 키우는 것은 가능성이 있다고 봅니다.

원화를 규제된 통화에서 보다 자유롭게 거래할 수 있는 통화로 바꾸고, 해외 금융기관이 국내 계좌가 없어도 원화를 보유·결제할 수 있도록 하는 방향은 필요합니다.

원화로 무역대금을 결제하는 기업에 정책금융이나 무역보험 혜택을 제공하는 방안도 의미가 있습니다.

외환시장을 24시간 운영하고 원화 결제시스템을 개선하는 것도 필요한 조치입니다.

다만 정책이나 제도 개선만으로는 부족합니다.

한국의 경제규모는 세계 10위권으로 원화 국제화를 추진할 기본적인 자격은 충분합니다.

하지만 자본시장의 깊이와 개방성, 무엇보다 정책의 예측 가능성과 신뢰가 뒷받침되지 않으면 해외 투자자가 원화자산을 장기간 보유하지 않습니다.

외환시장 개방과 자본시장 신뢰 회복, 잠재성장률을 높이기 위한 구조개혁이 동시에 진행돼야 합니다.

그래야 해외 투자자에게 '원화자산을 장기간 보유해도 안전하다'는 믿음이 생길 수 있습니다.

주형환 전 산업통상자원부 장관이 [윤동열의 시대유감]에 패널로 출연해 최근의 고환율 원인을 설명하고 있다. jsh@newspim.com

◆ 환율 문제의 본질은 자본시장인가…"더 깊은 뿌리는 실물경제 경쟁력"

윤동열 교수

말씀을 듣다 보면 환율 문제의 본질이 결국 자본시장 경쟁력에 있다는 생각도 듭니다. 코리아 디스카운트를 해소하기 위해 주주환원, 지배구조와 이사회 책임, 소수주주 보호, 규제 예측 가능성을 개선해야 한다고 하셨는데 가장 시급한 것은 무엇입니까.

주형환 전 장관

환율 문제의 본질이 자본시장 경쟁력이라는 데는 절반만 동의합니다.

환율이 하나의 증상인 것은 맞습니다.

하지만 그 뿌리를 자본시장 경쟁력만으로 보는 것은 순서가 조금 바뀐 것 같습니다.

더 근본적인 뿌리는 실물경제, 즉 우리 산업의 경쟁력과 생산성입니다.

자본시장이 아무리 좋은 지배구조와 주주환원 제도를 갖추고 있어도 그 안에 있는 기업들의 경쟁력이 떨어지고 성장성이 없다면 투자자가 장기간 머물 이유가 없습니다.

반대로 산업의 생산성과 경쟁력이 높다면 자본시장 제도가 다소 미흡하더라도 자본은 결국 높은 성과를 따라 들어옵니다.

자본시장 경쟁력은 실물경제가 만들어낸 성과를 투자자에게 얼마나 온전하게 돌려줄 수 있느냐의 문제입니다.

그 자체가 경제 성장의 시작점은 아닙니다.

한국의 잠재성장률이 여전히 1%대에 머물고 있습니다.

우리 산업구조를 보면 지난 수십 년 동안 큰 틀에서 크게 바뀌지 않은 부분도 많습니다. 과거 중화학공업 육성 시기에 성장한 주요 산업과 대기업들이 여전히 경제의 상당 부분을 차지하고 있습니다.

소수 대기업 중심의 산업·기업 구조가 유지되고 있고 낡은 업종에 자원이 묶여 있습니다. 신산업으로 자원이 재배치되는 속도도 충분하지 않습니다.

이것이 생산성을 떨어뜨립니다.

실물경제의 정체가 국내 투자수익률을 낮추고, 낮은 투자수익률 때문에 기업과 연금, 개인이 해외로 눈을 돌리는 것입니다.

따라서 자본시장 개혁만으로 이 흐름을 돌릴 수 없습니다.

그렇다고 자본시장 개혁이 중요하지 않다는 뜻은 아닙니다.

기업지배구조가 불투명하고 주주환원이 제대로 이뤄지지 않으며 소수주주 보호가 부족하면 실물경제에서 만들어낸 성과조차 투자자에게 온전히 전달되지 않습니다.

결국 산업 구조조정과 생산성 향상을 통해 실물경제 경쟁력을 끌어올리고, 그 위에 자본시장 개혁을 통해 그 성과가 투자자에게 정당하게 돌아가도록 만들어야 합니다.

지금은 두 개혁을 동시에 추진할 수밖에 없습니다.

◆ 저출산·고령화가 환율에도 영향…"성장률·재정·해외투자 세 경로"

윤동열 교수

저출산고령사회위원회 부위원장을 맡으셨습니다. 저출산·고령화도 장기적으로 원화 가치에 영향을 줍니까.

주형환 전 장관

분명히 영향을 줍니다. 아주 깊고 장기적으로 영향을 줍니다.

첫 번째는 생산가능인구 감소입니다.

노동투입이 줄면 경제성장률이 낮아집니다. 외국인 투자자는 한국 경제의 장기 성장 전망을 낮게 평가할 수 있습니다.

두 번째는 재정입니다.

고령화가 심해지면 연금과 의료, 요양, 돌봄 지출이 늘어나고 정부부채도 증가합니다.

성장 전망이 악화되고 재정 건전성이나 국가 신용에 대한 우려까지 커지면 원화 가치에도 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.

세 번째는 연기금입니다.

고령화 사회에서는 연금이 장기적으로 적정한 수익률을 확보해야 하기 때문에 국내 자산에만 투자할 수 없습니다. 안정적인 수익을 찾아 해외투자를 확대합니다.

그 과정에서도 달러 수요가 생깁니다.

저출산 대책과 고령화 대책을 과감하게 함께 추진해야 합니다.

지금 출생한 아이가 실제 산업현장에 투입되려면 20년 이상 걸립니다.

따라서 당장은 경제활동 참여 여력이 있는 여성과 고령자, 불완전 취업 상태에 있는 청년이 노동시장에 더 많이 참여할 수 있는 여건을 만들어야 합니다.

동시에 AI를 활용해 생산성을 높여 노동력 부족을 보완해야 합니다.

그래도 부족하다면 해외의 우수 인력을 적극적으로 유치할 필요가 있습니다.

이런 노력을 통해 잠재성장률을 유지하는 것이 저출산·고령화 시대의 경제정책이 돼야 합니다.

[윤동열의 시대유감] 진행을 맡은 윤동열 경영학과 교수와 패널로 나온 주형환 전 산업통상자원부 장관이 토론을 이어가고 있다. jsh@newspim.com

◆ 앞으로 5~10년 최대 충격…"AI 전환에 올라타느냐가 국가 운명 가를 것"

윤동열 교수

인구는 줄고 재정부담은 늘며 기업은 해외로 나가고 AI 첨단산업 경쟁은 더 치열해지고 있습니다. 향후 5년, 길게 10년간 한국 경제에 가장 큰 위험은 무엇이고 반대로 가장 큰 기회는 무엇이라고 봅니까.

주형환 전 장관

저출산·고령화, AI 전환, 미·중 패권 경쟁에 따른 공급망 재편과 보호무역주의가 동시에 오고 있습니다.

하나씩 오는 것이 아니라 여러 충격이 겹치는 복합위기 상황입니다.

이 가운데 가장 큰 변수는 AI 전환이라고 생각합니다.

AI 전환의 물결을 빠르게 타고 우리 산업과 국가 시스템을 근본적으로 바꾸면 엄청난 이익을 얻을 수 있습니다.

그러나 기회의 창, 이른바 '윈도 오브 오퍼튜니티'는 굉장히 제한돼 있습니다.

빨리 움직이지 않으면 안 됩니다.

현재 산업구조를 과감하게 조정하고 모든 산업의 상품, 생산과정, 비즈니스 모델을 AI 중심으로 전면 전환해야 합니다.

AI 전환이 실업을 유발할 가능성도 있습니다.

따라서 사회안전망을 지금보다 강화하고 이를 전제로 노동시장 유연성을 확보해야 합니다.

젊은 세대뿐 아니라 중장년층과 고령층까지 계속 재교육받을 수 있도록 교육체제도 전면적으로 바뀌어야 합니다.

금융과 규제 역시 AI 시대에 맞게 개혁돼야 합니다.

공공부문도 혁신해야 합니다.

포스트 AI 사회에 맞는 산업 재편, 사회안전망 보강, 노동시장 개혁, 교육개혁, 금융·규제개혁, 공공부문 혁신을 동시에 추진해야 합니다.

AI는 전기나 인터넷과 같은 범용기술입니다.

산업과 생산성을 한 단계 '스텝 체인지'할 수 있는 기회입니다.

이 시기에 개혁하는 국가와 그렇지 않은 국가의 차이는 앞으로 기하급수적으로 벌어질 수 있습니다.

한국은 메모리반도체와 HBM 같은 분야에서 이미 AI 전환의 혜택을 받고 있습니다.

이 경쟁력을 산업 전반과 사회 전반으로 확산시키는 것이 중요합니다.

◆ 원화 신뢰 어떻게 되찾나…"국내 투자수익률 높이는 생산성 개혁부터"

윤동열 교수

마지막으로 국내외 투자자에게 원화에 대한 신뢰를 다시 심어주려면 대한민국이 어떤 개혁을 추진해야 합니까.

주형환 전 장관

가장 중요한 것은 국내 투자수익률을 끌어올릴 수 있는 생산성 중심의 구조개혁입니다.

생산성이 올라가면 국내 투자수익률도 올라갑니다.

그러면 기업과 연금, 개인이 굳이 해외로만 갈 필요가 줄어듭니다.

외국인 투자자 역시 한국에 투자할 이유가 생깁니다.

자본시장에 돈이 모이면 자본시장 개혁과 연계해 기업가치가 제대로 평가받을 수 있고 코리아 디스카운트도 줄어듭니다.

자본시장에 모인 자금이 다시 국내 기업의 투자로 이어지면 양질의 일자리도 늘어납니다.

그 출발점이 생산성 중심의 구조개혁입니다.

마침 생산성을 획기적으로 높일 수 있는 AI라는 기술이 등장했습니다.

AI를 적극 활용하고 이를 뒷받침할 연구개발 투자를 늘리고 인재와 교육 시스템을 혁신해야 합니다.

그렇게 하면 세계의 자본과 인재가 한국으로 모일 수 있습니다.

동시에 단기적으로는 거시경제 측면에서 과도하게 풀린 유동성을 적절하게 조절하는 것도 필요합니다.

[윤동열의 시대유감] 진행을 맡은 윤동열 경영학과 교수가 발언하고 있다. jsh@newspim.com

◆ 윤동열 교수 마무리

오늘은 고환율의 해법을 이야기했습니다.

정부가 외환시장에 개입할 수 있습니다. 국민연금이 환헤지를 확대하고 기업의 해외 자금을 국내로 유도할 수 있습니다.

모두가 필요한 조치입니다.

하지만 그것만으로 원화의 신뢰가 돌아오지는 않을 것입니다.

세계의 자본이 한국에 투자할 이유가 있어야 합니다.

기업이 국내에 공장과 연구소를 세울 수 있는 이유가 있어야 합니다.

인재가 한국에서 일하고 머물 이유가 있어야 합니다.

자본시장은 투자자의 권리를 보호해야 하며 산업정책은 미래의 성장동력을 만들어야 합니다.

청년은 이 나라에서 자신의 미래를 계획할 수 있어야 합니다.

환율은 숫자입니다.

하지만 그 숫자를 움직이는 것은 결국 신뢰입니다.

한국 경제가 성장할 수 있을 것이라고 믿는 믿음, 정책이 일관되게 작동할 것이라는 믿음, 투자와 혁신의 성과가 정당하게 보상받을 것이라는 믿음입니다.

대한민국은 높은 환율에 적응하는 나라가 될 것인지, 경제의 구조를 바꾸어 원화의 신뢰를 회복하는 나라가 될 것인지 선택해야 합니다.

그 선택이 앞으로 10년의 산업 경쟁력과 자본시장, 국민의 삶을 결정할 것입니다.

지금까지 윤동열의 시대유감이었습니다. 감사합니다.

jsh@newspim.com