[오늘의 정치일정] 8월 11일(화)

AI 핵심 요약beta
- 10일 대통령과 국무위원들이 국무회의를 열었다
- 정당들은 회의와 현장간담회로 당무를 이어갔다
- 국회 상임위와 방송 출연 일정도 잇따랐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
통상업무
<외교부>
-장관
10:00 국무회의
-1차관
통상업무
-2차관
통상업무
<통일부>
-장관
10:00 국무회의
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
10:00 국무회의
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
10:00 국무회의
16:00 유튜브 콘텐츠 촬영 (서울시 강남구)
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표
09:00 중앙위원회의 / 국회 본관 당대표회의실
09:30 원내대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실
14:00 (풀단 취재) 3대 메가프로젝트 지원 특별위원회 현장 간담회
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
통상업무
-정점식 원내대표
09:00 원내대책회의(국회 본관 245호)
13:30 국민의힘 부산시당 주최 <'2차 공공기관 이전, 왜 부산이 답인가' 토론회>(국회 의원회관 제2소회의실)
14:00 국회 외교통일위원회 전체회의(국회 본관 401호)
-정희용 사무총장
09:00 원내대책회의(국회 본관 245호)
14:00 국토교통위원회 전체회의(국회 본관 529호)
<개혁신당>
-이준석 당대표
통상 업무
-천하람 원내대표
14:00 여의도너머-Y <다깐다플러스> 출연
18:20 여수MBC 라디오전망대 전화인터뷰
-이주영 정책위의장
통상 업무
<조국혁신당>
-신장식 당대표
09:30 의원총회(본관 224호)
10:00 농해수위 법안소위(농해수위 소회의실)
-김준형 원내대표
09:30 의원총회(본관 224호)
10:00 올바르고 즉각적인 전시작전권 환수를 위한 국회-시민사회 기자회견(소통관 기자회견장)
14:00 외교통일위원회 전체회의(본관401호)
16:50 유튜브 매불쇼 출연