[오늘날씨] 한낮 34도 폭염 계속...밤엔 열대야

AI 핵심 요약beta
- 11일 전국에 폭염특보가 이어져 무더위가 심했다.
- 중부는 맑고 남부·제주는 흐렸으며 최고 34도였다.
- 미세먼지는 전국이 좋음이었고 바다는 최고 2.5m였다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 화요일인 11일은 전국 곳곳에 발효된 폭염특보와 열대야주의보가 계속되면서 한낮 기온이 34도까지 올라 무덥겠다.
기상청에 따르면 이날 중부지방은 대체로 맑겠고 남부지방과 제주도는 대체로 흐리겠다. 전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효된 가운데 최고체감온도가 33도 안팎으로 오르면서 무덥겠다.
아침 최저기온은 19~25도로 예상된다. ▲서울 25도 ▲인천 25도 ▲수원 24도 ▲춘천 20도 ▲강릉 21도 ▲청주 23도 ▲대전 22도 ▲전주 24도 ▲광주 25도 ▲대구 22도 ▲부산 24도 ▲울산 23도 ▲제주 26도다.
낮 최고기온은 27~34도로 예상된다. ▲서울 33도 ▲인천 33도 ▲수원 33도 ▲춘천 31도 ▲강릉 28도 ▲청주 33도 ▲대전 32도 ▲전주 34도 ▲광주 34도 ▲대구 32도 ▲부산 31도 ▲울산 30도 ▲제주 30도다.
바다 물결은 서해 앞바다에서 0.5~2.0m, 남해 앞바다에서 0.5~2.5m, 동해 앞바다에서 1.0~2.5m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지 농도는 전 권역에서 오전, 오후 모두 '좋음' 수준을 보이겠다.
jason14@newspim.com