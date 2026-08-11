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미일 공조에도 엔화 강세 반납…"개입 효과 벌써 소진"

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  • 미일 공동개입 후 10일 엔화가 다시 159엔대로 밀렸다.
  • BOJ 7월 회의서 물가 위험을 언급하며 9월 인상론이 부상했다.
  • 시장선 재개입과 2024년 8월식 변동성 재연을 경계했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

164엔서 155엔까지 회복했다 다시 159엔대로…낙폭 5개월 만에 최대
ECB 배제로 '단일 목소리' 실패…시장 시선은 BOJ 9월 인상으로

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국과 일본이 엔화 가치를 방어하기 위해 단행한 공동 시장개입의 약발이 열흘 만에 빠졌다. 엔화는 개입으로 되찾은 강세분의 절반가량을 반납했다.

엔화 가치는 10일(현지시간) 달러당 159엔대로 장중 최대 0.8% 떨어졌다. 주요 10개국(G10) 통화 가운데 낙폭이 가장 컸다. 이날 낙폭은 약 5개월 만의 최대다.

미국과 일본은 지난달 말 엔화가 40년 만의 최저 수준인 달러당 164엔 부근까지 밀리자 공동으로 엔화 매수 개입에 나섰다. 두 나라가 엔화를 사들이는 방향으로 손잡은 것은 1998년 이후 28년 만이다.

투입 규모는 역대급이었다. 블룸버그가 중앙은행 계정을 분석한 결과 일본 당국은 지난달 31일 약 340억 달러(약 47조 8000억 원)를 쏟아부은 것으로 추정된다. 하루 전에는 약 530억 달러를 쓴 것으로 보이는데, 확인될 경우 역대 최대 규모의 단일 개입이 된다. 이에 엔화는 155엔 안팎까지 회복했지만 이후 상승분을 빠르게 되돌리고 있다.

시장에서는 개입이 오래가지 못한 이유로 국제 공조의 부재를 꼽는다. 파이낸셜타임스(FT)는 앞서 미국이 엔화를 떠받치기 위해 유로화를 매도하는 이례적 조치에 나서면서 유럽중앙은행(ECB)과 사전 협의를 거치지 않았다고 보도했다.

취리히보험그룹의 가이 밀러 수석 시장전략가는 "ECB가 참여하지 않은 것은 도움이 되지 않는다"며 중앙은행 간 조율이 "시장에 단일한 목소리가 존재한다는 신호를 준다"고 지적했다. 2011년 동일본대지진 직후 주요 7개국(G7)이 급등한 엔화를 끌어내리기 위해 공조에 나섰던 것과 대비된다는 설명이다.

러셀인베스트먼트의 반 루 솔루션전략 글로벌책임자는 "개입 효과가 옅어지고 있다"며 "엔화의 지속적인 반등을 만들어내려면 더 많은 것이 필요하다"고 말했다.

골드만삭스의 전략가들은 개입에 대한 시장 반응이 비교적 미미했던 것 자체가 엔화 약세의 근본 원인을 보여준다고 진단했다. 이들은 글로벌 여건 변화나 정책 서프라이즈가 없다면 시간이 지나면서 엔화 절하 압력이 다시 나타날 것으로 전망했다.

미국 달러와 일본 엔화 지폐 [사진=블룸버그]

◆ 공은 BOJ로…9월 인상 가능성 부상

관심은 일본은행(BOJ)이 금리를 올릴지에 쏠린다. 개입만으로는 한계가 뚜렷하다는 인식 때문이다. BOJ가 이날 공개한 7월 회의 주요 의견 요약본에는 물가 상승 위험이 커지고 있다는 진단이 담겼다. 한 정책위원은 "기조적 소비자물가 상승률이 2%에 근접하고 있고 이전보다 물가 상방 위험을 더 고려해야 한다는 점을 감안하면, 정책금리 인상 속도가 시장 예상보다 빠를 수 있다고 볼 수 있다"고 밝혔다. BOJ는 지난달 회의에서 금리를 1%로 동결했다.

도쿄 소재 골드만삭스 애널리스트들은 이 요약본이 조기 인상 쪽으로 위험의 균형이 분명히 기울어 있음을 보여준다고 해석했다. 씨티 애널리스트들은 "BOJ 정책의 국면 전환"을 전망하며 9월부터 더 공격적인 인상이 시작돼 내년 말 기준금리가 2%에 이를 것으로 내다봤다. 스왑시장은 9월 인상 확률을 약 63%로 반영하고 있으며, 10월 인상은 사실상 확실시하고 있다.

다만 금리 인상만으로 충분하겠느냐는 회의론도 있다. 파레시 우파디아야 파이오니어인베스트먼트 전략가는 "더 강한 정책 조치가 뒤따르지 않으면 엔화가 크게 강해지기는 어렵다고 본다"며 "9월 금리 인상 한 번으로는 부족하다"고 말했다.

◆ 재개입 경계 속 '2024년 8월' 재연 우려도

미일 공동개입은 투기 세력의 포지션을 흔들어 놨다. 미 상품선물거래위원회(CFTC)에 따르면 지난 4일까지 한 주간 엔화 순매도 포지션은 88억6500만 달러 줄어든 36억400만 달러로 집계됐다. 절대 규모로는 2014년 3월 이후 가장 큰 감소폭이다. 같은 기간 달러 순매수 포지션은 2022년 12월 이후 최고 수준으로 늘었다.

당분간 변동성은 이어질 전망이다. 일본 금융시장이 오는 11일 '산의 날' 공휴일로 휴장하면서 유동성이 얇아지는 구간에 추가 개입이 나올 수 있다는 경계감이 남아 있다.

고토 유지로 노무라증권 전략가 등은 보고서에서 "일본이 연휴 기간에 들어가 시장 참여가 제한될 수 있고 국내 이벤트 일정도 비교적 한산하다"며 "일본과 미국 당국의 개입 자세에 관심이 계속 쏠릴 것이고 투자자들은 당국자 발언을 주시할 것"이라고 말했다.

엔화 가치가 다시 160엔대로 밀리면 물가 압력이 커지는 것은 물론, 달러 강세가 지나치다는 미국 정책당국의 우려도 커질 수 있다. 일본이 더 큰 규모의 외환시장 개입을 위해 보유 중인 미 국채를 일부 매각해야 하는 상황에 몰릴 수 있다는 관측도 나온다.

한편 일부 투자자들은 현재 시장 여건이 2024년 8월과 닮았다고 본다. 당시 엔화가 급등하면서 글로벌 금융시장 전반에 변동성이 번졌다. 엔화를 저금리로 빌려 다른 자산에 투자하는 엔 캐리 트레이드가 되감기면 해외 자산시장이 흔들릴 수 있기 때문이다.

다만 JP모간의 후지타 아야코 일본 담당 수석이코노미스트는 "단기 금리차가 다소 좁혀지더라도 당분간은 충분히 넓은 수준을 유지할 것"이라며 캐리 트레이드 축소는 "한참 뒤의 이야기"라고 선을 그었다.

mj72284@newspim.com

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Z폴드8 사전예약 美 30%↑ [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자의 신형 폴더블폰 '갤럭시 Z폴드8'이 국내를 넘어 미국과 유럽, 일본 등 글로벌 시장에서 초반 흥행에 성공했다. 미국에서는 역대 폴드 시리즈 가운데 가장 빠른 사전예약 흐름을 보였고, 국내에서는 갤럭시 스마트폰 사상 최대 사전예약 기록을 새로 썼다. 이번 흥행에서 눈에 띄는 점은 단순한 판매량 증가를 넘어 구매층이 달라지고 있다는 것이다. 짧고 넓어진 '여권형' 디자인과 개선된 휴대성을 앞세운 폴드8이 기존 폴더블 마니아뿐 아니라 일반 바형 스마트폰 사용자까지 끌어들이고 있다. 중장년 남성 중심이던 소비자층도 10~30대와 여성으로 확대되면서 폴더블폰 대중화 가능성에 대한 기대감도 커지고 있다.   갤럭시 Z폴드8 시리즈 [사진 = 뉴스핌DB] ◆ 美 30%·유럽 20%↑…한국선 144만대 '신기록' 10일 시장조사업체 카운터포인트리서치 등에 따르면 갤럭시 Z8 시리즈는 미국에서 사전예약 첫 12일을 기준으로 역대 Z 시리즈 가운데 가장 많은 예약 판매량을 기록할 것으로 예상된다. 삼성전자가 공개한 미국 시장 판매 동향을 보면 갤럭시 Z폴드8과 폴드8 울트라의 합산 사전예약은 기존 폴드 시리즈 최고 기록보다 30% 증가했다. 특히 일반형 폴드8이 이동통신사와 유통업체 전체 사전예약의 절반 가까이를 차지하며 흥행을 이끌었다. 기존 플립 사용자들이 폴드로 이동하는 흐름도 뚜렷했다. 전작 출시 당시와 비교해 갤럭시 Z플립을 사용하다 폴드8 또는 폴드8 울트라를 사전예약한 고객은 3배 이상 늘었다. 기존 폴드 사용자뿐 아니라 다른 폼팩터의 스마트폰 이용자까지 폴드8으로 유입되고 있는 셈이다. 유럽에서도 전작을 웃도는 성적을 냈다. 출시 첫 11일간 Z8 시리즈 사전예약은 Z7 시리즈보다 20% 이상 증가했고, 삼성전자가 세운 사전예약 목표도 정식 출시 전에 넘어섰다. 일반형 폴드8이 전체 예약의 약 40%를 차지했다. 국내에서는 역대 최대 기록을 새로 썼다. 폴드8 울트라와 폴드8, 플립8은 7일간 진행된 사전예약에서 총 144만대가 예약됐다. 전작 폴드7·플립7 시리즈의 104만대보다 약 39% 증가한 규모로 역대 갤럭시 스마트폰 사전예약 가운데 가장 많다. 이 가운데 폴드8이 약 70%를 차지하며 전체 흥행을 주도했다. 갤럭시 Z 시리즈 출시 이후 분기별 예상 출하량 추이 [사진=카운터포인트리서치] 일본과 중국, 동남아시아에서도 폴드8을 중심으로 초기 수요가 몰리고 있다. 일본에서는 삼성전자 공식 온라인스토어에서 폴드8 256GB 모델의 상당수 색상이 품절됐다. NTT도코모·au·소프트뱅크·라쿠텐모바일 등 일본 4대 이동통신사가 모두 삼성 폴드 모델을 판매하는 등 유통 기반도 확대됐다. 중국에서는 폴드8이 티몰과 징둥닷컴에서 삼성전자 스마트폰 가운데 판매 순위 1위에 올랐다. 말레이시아와 인도네시아, 베트남 등 동남아에서도 폴드8을 중심으로 초기 수요가 나타나고 있으며 일부 지역에서는 배송 지연도 발생하고 있다. 다만 인도에서는 폴드8 울트라가 사전예약의 약 60%를 차지하며 다른 주요 시장과는 다른 양상을 보였다. ◆ '아재폰' 벗어난 폴드…1030·여성까지 확산 이번 흥행에서 주목되는 부분은 판매량뿐 아니라 소비자층의 변화다. 그동안 폴드 시리즈는 대화면과 멀티태스킹, 업무 생산성을 중시하는 중장년 남성 중심의 제품이라는 인식이 강했지만 폴드8에서는 10~30대와 여성 고객의 유입이 두드러지고 있다. SK텔레콤에 따르면 국내 Z8 시리즈 사전예약 고객 가운데 기존 일반 바형 스마트폰 사용자는 약 62%로 전작보다 10%포인트 증가했다. 삼성닷컴 기준으로는 10~30대 구매 비중이 절반을 넘어섰으며, 이 연령대가 가장 많이 선택한 모델도 폴드8이었다. 특히 10~30대 여성의 폴드8 구매는 전작보다 두 배 이상 늘었다. ◆ 짧고 넓어진 '여권형' 통했다…업무용서 일상폰으로 폴드8의 달라진 디자인과 사용성이 소비자층 확대를 이끌었다는 분석이 나온다. 기존 폴드가 넓은 화면을 활용한 멀티태스킹과 업무 생산성에 무게를 뒀다면 폴드8은 무게와 두께를 줄이고 화면을 기존보다 짧고 넓게 만들면서 일상적인 스마트폰으로서의 사용성을 강화했다. 접었을 때는 일반 스마트폰에 가까운 형태로 사용할 수 있고 펼치면 넓은 화면으로 동영상과 소셜미디어(SNS), 웹서핑, 독서 등을 즐길 수 있다. 기존 폴드의 대화면이라는 장점을 유지하면서 휴대성과 콘텐츠 소비 경험을 동시에 개선한 것이다. 카운터포인트리서치도 이 같은 변화를 폴드8 흥행의 주요 요인으로 꼽았다. 짧고 넓어진 본체가 휴대하기 편하면서도 독서와 동영상 시청, 웹 브라우징 등에 적합해 폴드8의 활용 범위를 넓혔다는 평가다. 실제 글로벌 시장에서 일반형 폴드8은 인도를 제외한 한국과 미국, 유럽, 일본, 중국, 동남아 등 대부분 지역에서 Z8 시리즈의 초기 판매를 이끌고 있다. 최고 사양과 카메라를 앞세운 폴드8 울트라보다 상대적으로 대중적인 폴드8에 수요가 집중되고 있다는 점에서 폴더블폰의 소비 기반이 넓어지고 있다는 분석도 나온다. 삼성전자의 갤럭시 Z8 시리즈 [사진 = 뉴스핌DB] 카운터포인트리서치는 갤럭시 Z8 시리즈의 출시 첫해 출하량이 Z7 시리즈보다 두 자릿수 증가하고 Z6 시리즈와 비교하면 70% 이상 늘어날 것으로 전망했다. 관건은 사전예약 이후 흐름이다. 초기 판매에는 보상판매와 할부, 사은품 등 출시 프로모션 효과가 반영돼 있다는 것이다. 또 애플의 폴더블폰 시장 진입이 예상되는 만큼 향후 글로벌 폴더블 시장의 경쟁은 한층 치열해질 것으로 전망했다. 다만 폴드8이 기존 폴더블 마니아층을 넘어 일반 스마트폰 사용자와 젊은층, 여성까지 소비자층을 넓힐 경우 삼성전자가 시장 주도권을 이어가는 데 긍정적으로 작용할 것으로 내다봤다. syu@newspim.com 2026-08-10 11:07
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국방부, 용산 옛 청사서 첫 브리핑 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 정빛나 국방부 대변인이 10일 서울 용산구 국방부 옛 청사에서 복귀 후 첫 정례브리핑을 하고 있다. 정빛나 국방부 대변인이 10일 서울 용산구 국방부 옛 청사 브리핑룸에서 복귀 후 첫 정례브리핑을 하고 있다. [사진=오동룡 군사방산전문기자] 2026.08.10 gomsi@newspim.com 국방부는 윤석열 정부의 대통령실 용산 이전에 따라 2022년 합동참모본부 청사로 옮긴 뒤 약 4년 만에 옛 청사 복귀 절차를 밟고 있다. 지난달 21일부터 부서별 이전 작업을 시작했으며, 주요 부서와 출입기자실 등을 순차적으로 옮긴 뒤 장관실 이전을 끝으로 오는 14일쯤 작업을 마칠 계획이다. 국방부와 합참이 한 청사를 함께 쓰던 체제도 종료된다. gomsi@newspim.com 2026-08-10 11:30

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