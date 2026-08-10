뉴욕증시 개장 전 특징주...로켓랩·버크셔·아처에비에이션↑ VS 애플·인텔↓

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[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 10일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서는 증권사 투자의견과 기업 인수합병(M&A), 자금 조달 계획, 실적 발표 등을 소화하며 종목별 주가가 엇갈렸다.

휴렛팩커드엔터프라이즈는 모간스탠리의 투자의견 상향에 강세를 보였고, 로켓랩은 2분기 실적 발표를 앞두고 상승했다. 버크셔해서웨이도 2분기 영업이익 증가에 오름세를 나타냈다. 게임스톱은 이베이 인수 추진을 포기하는 방안을 검토하고 있다는 보도에 상승했고, 아처에비에이션은 보잉 자회사 3곳을 인수한다는 소식에 급등했다.

반면 베리스크애널리틱스는 법원이 23억5000만달러 규모의 애큐링스 인수를 진행해야 한다고 판결하면서 급락했다. 애플은 제프리스의 투자의견 하향에 약세를 보였고, 인텔은 150억달러 규모의 보통주 발행 계획을 발표하면서 하락했다.

로켓랩 USA 로고 [사진=업체 홈페이지 갈무리]

▶ 상승 종목

◆ 휴렛팩커드엔터프라이즈(HPE)

휴렛팩커드엔터프라이즈는 개장 전 거래에서 5% 가까이 상승했다.

모간스탠리가 회사에 대한 투자의견을 기존 '중립(Equal-weight)'에서 '비중확대(Overweight)'로 상향 조정한 영향이다.

모간스탠리의 애널리스트들은 현재 휴렛팩커드엔터프라이즈의 위험 대비 수익 매력도가 높다고 평가했다. 특히 시장이 회사의 이익 창출 능력과 현재 밸류에이션 사이의 비대칭적인 관계를 충분히 반영하지 않고 있다고 분석했다.

◆ 로켓랩(RKLB)

로켓랩은 개장 전 거래에서 약 0.9% 상승했다.

투자자들이 이날 장 마감 후 발표될 회사의 2분기 실적을 기다리는 가운데 매수세가 유입됐다.

로켓랩 주가는 2분기 동안 약 60% 상승했지만 지난 5월 말 기록한 고점과 비교하면 현재 40% 넘게 하락한 상태다.

◆ 버크셔해서웨이(BRK.B)

버크셔해서웨이는 개장 전 거래에서 0.5% 상승했다.

회사는 지난 토요일 2분기 영업이익이 전년 동기 대비 16% 증가했다고 발표했다.

제조·서비스·소매 부문의 이익이 강한 증가세를 보였으며 에너지 사업의 이익도 증가했다.

반면 보험 부문은 상대적으로 부진했다. 보험 투자이익은 9% 감소했다.

◆ 게임스톱(GME)

게임스톱은 개장 전 거래에서 2% 넘게 상승했다.

블룸버그는 게임스톱이 이베이에 대한 560억달러 규모의 인수 제안을 철회하는 방안을 검토하고 있다고 보도했다.

게임스톱은 앞서 이베이에 인수를 제안했지만 이베이는 지난 5월 이를 거부했다. 당시 이베이는 게임스톱의 제안에 대해 "신뢰할 만하지도, 매력적이지도 않다"고 밝혔다.

◆ 아처에비에이션(ACHR)

아처에비에이션은 보잉의 자회사 3곳을 인수한다고 발표한 뒤 개장 전 거래에서 17% 급등했다.

보잉도 아처에비에이션의 지분을 인수하기로 했다. 구체적인 투자 규모는 공개되지 않았다.

애덤 골드스타인 아처에비에이션 최고경영자(CEO)는 이번 인수가 회사의 매출원을 다각화하고 사업 규모를 확대하는 데 도움이 될 것이라고 밝혔다.

▶ 하락 종목

◆ 베리스크애널리틱스(VRSK)

데이터 분석업체 베리스크애널리틱스는 개장 전 거래에서 5% 넘게 급락했다.

델라웨어주 법원이 지난 금요일 베리스크에 23억5000만달러 규모의 애큐링스(AccuLynx) 인수를 예정대로 진행해야 한다고 판결한 영향이다.

베리스크는 앞서 미 연방거래위원회(FTC)의 기업결합 심사가 거래 종료 시한까지 완료되지 않았다는 이유로 지난해 12월 인수 계약을 해지한 바 있다.

◆ 애플(AAPL)

애플은 개장 전 거래에서 1% 넘게 하락했다.

제프리스가 애플에 대한 투자의견을 기존 '보유(Hold)'에서 '시장수익률 하회(Underperform)'로 낮춘 것이 주가에 부담으로 작용했다.

제프리스는 자체 공급망 조사를 토대로 애플이 '올 글래스(all-glass) 아이폰' 개발을 취소한 것으로 판단했다. 애플은 해당 제품을 공식적으로 발표한 적은 없다.

제프리스는 메모리 가격이 상승하는 상황에서 애플이 보다 고가의 제품을 출시해 수익성을 높이려 하고 있는 만큼 올 글래스 아이폰의 취소가 회사에 부담이 될 수 있다고 분석했다.

◆ 인텔(INTC)

인텔은 개장 전 거래에서 5% 넘게 하락했다.

회사가 150억달러 규모의 보통주를 발행하겠다고 발표한 영향이다.

인텔은 조달한 자금을 자본지출과 운전자본을 포함한 일반적인 기업 운영 목적으로 사용할 계획이라고 밝혔다.

회사는 이번 주식 발행을 통해 견조한 재무구조를 유지하면서 사업 성장을 지속할 수 있을 것이라고 설명했다.

koinwon@newspim.com