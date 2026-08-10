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[AI MY 뉴스] 뉴욕 반도체주 프리뷰...마이크론 2%↓·인텔 3%대 급락

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AI 핵심 요약

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  • 뉴욕 증시 개장 전 주요 반도체주가 10일 약세로 돌아섰다.
  • CPI 경계와 유가 상승, 최근 급등에 따른 차익실현이 겹쳤다.
  • TSMC 매출은 45% 급증해 AI 반도체 수요는 견조했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

美 CPI 앞두고 차익실현…호르무즈 불확실성에 유가도 부담
TSMC 7월 매출 45% 급증…AI 반도체 수요는 여전히 견조

*[AI MY 뉴스]는 AI 어시스턴트가 분석한 내용을 바탕으로 기자가 정리한 내용입니다. ChatGPT AI 모델이 적용됐습니다. 상단의 'AI MY 뉴스' 로그인을 통해 뉴스핌의 차세대 AI 콘텐츠 서비스를 활용해 보기 바랍니다.

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 10일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서는 주요 반도체주가 대체로 약세를 보였다.

지난주 예상 밖의 미국 고용 감소로 미 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 금리 인상 우려가 완화됐지만, 이번 주 발표되는 미국의 7월 소비자물가지수(CPI)를 앞두고 최근 급등한 반도체주를 중심으로 차익실현 매물이 나오고 있다.

특히 마이크론테크놀로지(MU)가 2% 가까이 하락했고 엔비디아(NVDA)와 AMD(AMD)도 장 초반 상승분을 반납하고 약세로 돌아섰다. 인텔(INTC)은 150억달러 규모의 보통주 발행 계획을 발표하면서 4% 넘게 급락했다.

호르무즈 해협 재개방을 둘러싼 미국과 이란의 협상 불확실성으로 국제유가가 다시 상승한 것도 부담이다. 유가 상승이 인플레이션 압력을 다시 높일 경우 지난주 고용지표 부진으로 후퇴했던 연준의 금리 인상 가능성이 재차 부각될 수 있기 때문이다.

다만 TSMC(TSM)의 7월 매출이 전년 동기 대비 약 45% 급증하는 등 인공지능(AI) 반도체 수요 자체는 여전히 견조한 것으로 나타났다. 이에 따라 시장에서는 이날 약세가 AI 반도체 수요 둔화보다는 물가지표를 앞둔 경계감과 최근 주가 급등에 따른 차익실현 성격이 강한지 주목하고 있다.

TSMC 로고 [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 엔비디아·AMD 하락 전환…마이크론 2% 가까이↓

이날 개장 시간이 가까워지면서 주요 반도체주는 대체로 하락세로 기울었다.

엔비디아(NVDA)는 이날 뉴욕 증시 개장이 가까워지며 하락세로 전환했다.

AMD(AMD) 역시 장 초반 0.3% 넘게 상승했지만 이후 하락 전환했다. 

마이크론테크놀로지(MU)는 낙폭이 더 컸다. 개장 직전 주가는 전 거래일보다 1.6% 하락했다.

애플이 중국 메모리 반도체 업체 창신메모리테크놀로지(CXMT)의 제품을 시험하고 있다는 소식이 나오면서 중국 업체와의 경쟁 확대 가능성이 투자심리에 부담을 준 것으로 풀이된다.

이날 반도체주 흐름은 장 초반과 개장 직전에 크게 달라졌다. 이른 시간에는 AI 투자 기대와 지난주 금리 인상 우려 완화에 힘입어 상당수 종목이 상승했지만 개장이 가까워지면서 매도세가 강해졌다.

인텔 4% 넘게 급락…150억달러 신주 발행에 희석 우려

개별 종목 가운데 인텔(INTC)의 낙폭이 두드러졌다.

인텔은 150억달러 규모의 보통주를 발행한다고 발표한 뒤 개장 전 거래에서 3% 넘게 급락했다.

회사는 조달 자금을 자본지출과 운전자본을 포함한 일반적인 기업 운영 목적으로 사용할 계획이다.

인텔은 최근 AI용 중앙처리장치(CPU) 수요 증가와 파운드리 사업 회복 기대에 힘입어 올해 주가가 큰 폭으로 상승했다. 회사는 이러한 주가 상승을 활용해 대규모 자금 조달에 나선 것으로 풀이된다.

그러나 대규모 신주 발행에 따른 기존 주주의 지분 희석 우려가 부각되면서 이날 주가에는 강한 하방 압력이 나타났다.

인텔은 AI 반도체 수요 확대에 대응하기 위해 올해 자본지출 전망도 기존 180억달러에서 200억달러로 높인 상태다.

◆ 고용 쇼크 효과보다 CPI 경계감…최근 급등주 차익실현

거시경제 측면에서는 지난주 고용지표가 반도체주에 우호적인 환경을 만들었지만 이날 시장의 관심은 이번 주 물가지표로 빠르게 이동했다.

지난 금요일 발표된 미국의 7월 비농업 고용은 예상과 달리 감소했다. 이에 따라 연준이 추가 금리 인상에 나설 것이라는 전망도 크게 후퇴했다.

CME 페드워치에 따르면 연방기금금리 선물 시장이 반영하는 9월 금리 인상 가능성은 약 44%로, 일주일 전 67%에서 크게 낮아졌다.

그러나 투자자들은 오는 12일 발표되는 7월 CPI를 확인하기 전까지 최근 급등한 기술주에 대한 추가 매수에 신중한 모습을 보이고 있다.

특히 AI 관련 반도체주는 올해 큰 폭으로 상승한 만큼 물가가 예상보다 높게 나와 미 국채 수익률이 다시 상승할 경우 밸류에이션 부담이 빠르게 부각될 수 있다.

여기에 호르무즈 해협 재개방을 둘러싼 미국과 이란의 협상 불확실성으로 국제유가가 다시 상승하면서 인플레이션 재확산에 대한 경계감도 커졌다.

TSMC 매출 45% 급증…AI 반도체 수요는 여전히 견조

주가 약세와 달리 반도체 업황을 둘러싼 펀더멘털에서는 긍정적인 신호도 나왔다.

세계 최대 파운드리 업체 TSMC는 이날 7월 매출이 4675억8000만대만달러(약 145억달러)를 기록했다고 밝혔다. 지난해 같은 기간보다 44.7% 증가한 규모다.

AI 가속기용 첨단 반도체 수요가 이어지면서 매출 증가세가 다시 가팔라진 것으로 분석된다.

TSMC는 엔비디아와 AMD의 AI 반도체를 비롯해 애플과 퀄컴 등의 첨단 프로세서를 생산하고 있어 글로벌 AI·반도체 수요를 가늠하는 핵심 지표로 평가된다.

회사는 앞서 올해 달러 기준 매출 증가율 전망을 기존 30% 이상에서 40% 이상으로 높였다.

이에 따라 이날 미국 반도체주의 약세가 AI 반도체 수요 자체의 둔화를 의미한다고 보기는 어렵다는 분석도 나온다. 오히려 지난주 급등 이후 CPI를 앞두고 투자자들이 위험 노출을 줄이는 과정에서 차익실현이 나타나고 있다는 데 무게가 실린다.

이번 주 AMAT 실적도 주목…AI 투자 실제 수요 확인

시장에서는 이번 주 발표되는 반도체 장비업체 어플라이드머티어리얼즈(AMAT)의 실적에도 주목하고 있다.

어플라이드머티어리얼즈는 오는 13일 분기 실적을 발표할 예정이다. AI 데이터센터 투자 확대가 첨단 로직과 메모리, 패키징 장비 주문 증가로 얼마나 이어지고 있는지가 핵심 관전 포인트다.

회사는 지난 분기 매출 79억1000만달러를 기록해 전년 동기 대비 11% 증가했으며 조정 주당순이익(EPS)은 2.86달러로 20% 늘었다.

AI 가속기와 고대역폭메모리(HBM) 수요 확대에 따라 게이트올어라운드(GAA)와 첨단 패키징 등에 대한 투자가 늘어나고 있는 만큼 이번 실적과 향후 전망은 AI 반도체 업종 전반의 투자심리를 좌우할 가능성이 있다.

시장에서는 이번 주 반도체주의 방향을 결정할 핵심 변수로 미국 CPI와 국제유가, AI 관련 기업들의 실적을 꼽고 있다.

지난주 고용 부진으로 연준의 금리 인상 부담이 완화됐지만 CPI가 예상보다 강하게 나오거나 중동 긴장으로 국제유가가 추가 상승할 경우 금리 인상 우려가 되살아나면서 최근 급등한 AI·반도체주에 추가적인 차익실현 압력이 나타날 가능성이 있다.

koinwon@newspim.com

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Z폴드8 사전예약 美 30%↑ [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자의 신형 폴더블폰 '갤럭시 Z폴드8'이 국내를 넘어 미국과 유럽, 일본 등 글로벌 시장에서 초반 흥행에 성공했다. 미국에서는 역대 폴드 시리즈 가운데 가장 빠른 사전예약 흐름을 보였고, 국내에서는 갤럭시 스마트폰 사상 최대 사전예약 기록을 새로 썼다. 이번 흥행에서 눈에 띄는 점은 단순한 판매량 증가를 넘어 구매층이 달라지고 있다는 것이다. 짧고 넓어진 '여권형' 디자인과 개선된 휴대성을 앞세운 폴드8이 기존 폴더블 마니아뿐 아니라 일반 바형 스마트폰 사용자까지 끌어들이고 있다. 중장년 남성 중심이던 소비자층도 10~30대와 여성으로 확대되면서 폴더블폰 대중화 가능성에 대한 기대감도 커지고 있다.   갤럭시 Z폴드8 시리즈 [사진 = 뉴스핌DB] ◆ 美 30%·유럽 20%↑…한국선 144만대 '신기록' 10일 시장조사업체 카운터포인트리서치 등에 따르면 갤럭시 Z8 시리즈는 미국에서 사전예약 첫 12일을 기준으로 역대 Z 시리즈 가운데 가장 많은 예약 판매량을 기록할 것으로 예상된다. 삼성전자가 공개한 미국 시장 판매 동향을 보면 갤럭시 Z폴드8과 폴드8 울트라의 합산 사전예약은 기존 폴드 시리즈 최고 기록보다 30% 증가했다. 특히 일반형 폴드8이 이동통신사와 유통업체 전체 사전예약의 절반 가까이를 차지하며 흥행을 이끌었다. 기존 플립 사용자들이 폴드로 이동하는 흐름도 뚜렷했다. 전작 출시 당시와 비교해 갤럭시 Z플립을 사용하다 폴드8 또는 폴드8 울트라를 사전예약한 고객은 3배 이상 늘었다. 기존 폴드 사용자뿐 아니라 다른 폼팩터의 스마트폰 이용자까지 폴드8으로 유입되고 있는 셈이다. 유럽에서도 전작을 웃도는 성적을 냈다. 출시 첫 11일간 Z8 시리즈 사전예약은 Z7 시리즈보다 20% 이상 증가했고, 삼성전자가 세운 사전예약 목표도 정식 출시 전에 넘어섰다. 일반형 폴드8이 전체 예약의 약 40%를 차지했다. 국내에서는 역대 최대 기록을 새로 썼다. 폴드8 울트라와 폴드8, 플립8은 7일간 진행된 사전예약에서 총 144만대가 예약됐다. 전작 폴드7·플립7 시리즈의 104만대보다 약 39% 증가한 규모로 역대 갤럭시 스마트폰 사전예약 가운데 가장 많다. 이 가운데 폴드8이 약 70%를 차지하며 전체 흥행을 주도했다. 갤럭시 Z 시리즈 출시 이후 분기별 예상 출하량 추이 [사진=카운터포인트리서치] 일본과 중국, 동남아시아에서도 폴드8을 중심으로 초기 수요가 몰리고 있다. 일본에서는 삼성전자 공식 온라인스토어에서 폴드8 256GB 모델의 상당수 색상이 품절됐다. NTT도코모·au·소프트뱅크·라쿠텐모바일 등 일본 4대 이동통신사가 모두 삼성 폴드 모델을 판매하는 등 유통 기반도 확대됐다. 중국에서는 폴드8이 티몰과 징둥닷컴에서 삼성전자 스마트폰 가운데 판매 순위 1위에 올랐다. 말레이시아와 인도네시아, 베트남 등 동남아에서도 폴드8을 중심으로 초기 수요가 나타나고 있으며 일부 지역에서는 배송 지연도 발생하고 있다. 다만 인도에서는 폴드8 울트라가 사전예약의 약 60%를 차지하며 다른 주요 시장과는 다른 양상을 보였다. ◆ '아재폰' 벗어난 폴드…1030·여성까지 확산 이번 흥행에서 주목되는 부분은 판매량뿐 아니라 소비자층의 변화다. 그동안 폴드 시리즈는 대화면과 멀티태스킹, 업무 생산성을 중시하는 중장년 남성 중심의 제품이라는 인식이 강했지만 폴드8에서는 10~30대와 여성 고객의 유입이 두드러지고 있다. SK텔레콤에 따르면 국내 Z8 시리즈 사전예약 고객 가운데 기존 일반 바형 스마트폰 사용자는 약 62%로 전작보다 10%포인트 증가했다. 삼성닷컴 기준으로는 10~30대 구매 비중이 절반을 넘어섰으며, 이 연령대가 가장 많이 선택한 모델도 폴드8이었다. 특히 10~30대 여성의 폴드8 구매는 전작보다 두 배 이상 늘었다. ◆ 짧고 넓어진 '여권형' 통했다…업무용서 일상폰으로 폴드8의 달라진 디자인과 사용성이 소비자층 확대를 이끌었다는 분석이 나온다. 기존 폴드가 넓은 화면을 활용한 멀티태스킹과 업무 생산성에 무게를 뒀다면 폴드8은 무게와 두께를 줄이고 화면을 기존보다 짧고 넓게 만들면서 일상적인 스마트폰으로서의 사용성을 강화했다. 접었을 때는 일반 스마트폰에 가까운 형태로 사용할 수 있고 펼치면 넓은 화면으로 동영상과 소셜미디어(SNS), 웹서핑, 독서 등을 즐길 수 있다. 기존 폴드의 대화면이라는 장점을 유지하면서 휴대성과 콘텐츠 소비 경험을 동시에 개선한 것이다. 카운터포인트리서치도 이 같은 변화를 폴드8 흥행의 주요 요인으로 꼽았다. 짧고 넓어진 본체가 휴대하기 편하면서도 독서와 동영상 시청, 웹 브라우징 등에 적합해 폴드8의 활용 범위를 넓혔다는 평가다. 실제 글로벌 시장에서 일반형 폴드8은 인도를 제외한 한국과 미국, 유럽, 일본, 중국, 동남아 등 대부분 지역에서 Z8 시리즈의 초기 판매를 이끌고 있다. 최고 사양과 카메라를 앞세운 폴드8 울트라보다 상대적으로 대중적인 폴드8에 수요가 집중되고 있다는 점에서 폴더블폰의 소비 기반이 넓어지고 있다는 분석도 나온다. 삼성전자의 갤럭시 Z8 시리즈 [사진 = 뉴스핌DB] 카운터포인트리서치는 갤럭시 Z8 시리즈의 출시 첫해 출하량이 Z7 시리즈보다 두 자릿수 증가하고 Z6 시리즈와 비교하면 70% 이상 늘어날 것으로 전망했다. 관건은 사전예약 이후 흐름이다. 초기 판매에는 보상판매와 할부, 사은품 등 출시 프로모션 효과가 반영돼 있다는 것이다. 또 애플의 폴더블폰 시장 진입이 예상되는 만큼 향후 글로벌 폴더블 시장의 경쟁은 한층 치열해질 것으로 전망했다. 다만 폴드8이 기존 폴더블 마니아층을 넘어 일반 스마트폰 사용자와 젊은층, 여성까지 소비자층을 넓힐 경우 삼성전자가 시장 주도권을 이어가는 데 긍정적으로 작용할 것으로 내다봤다. syu@newspim.com 2026-08-10 11:07
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국방부, 용산 옛 청사서 첫 브리핑 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 정빛나 국방부 대변인이 10일 서울 용산구 국방부 옛 청사에서 복귀 후 첫 정례브리핑을 하고 있다. 정빛나 국방부 대변인이 10일 서울 용산구 국방부 옛 청사 브리핑룸에서 복귀 후 첫 정례브리핑을 하고 있다. [사진=오동룡 군사방산전문기자] 2026.08.10 gomsi@newspim.com 국방부는 윤석열 정부의 대통령실 용산 이전에 따라 2022년 합동참모본부 청사로 옮긴 뒤 약 4년 만에 옛 청사 복귀 절차를 밟고 있다. 지난달 21일부터 부서별 이전 작업을 시작했으며, 주요 부서와 출입기자실 등을 순차적으로 옮긴 뒤 장관실 이전을 끝으로 오는 14일쯤 작업을 마칠 계획이다. 국방부와 합참이 한 청사를 함께 쓰던 체제도 종료된다. gomsi@newspim.com 2026-08-10 11:30

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