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뉴욕증시 프리뷰, 주가 선물 하락…호르무즈 불확실성 속 CPI·PPI에 시선

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  • 미 증시 선물은 10일 개장 전 일제히 하락했다
  • 미·이란 호르무즈 협상 불확실성에 유가가 올랐다
  • 이번 주 CPI·PPI와 연준 발언에 시장이 주목했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

이란 "오만과 합의 근접"…美와 직접 협상은 거부
고용 쇼크에 금리 인상 기대 후퇴…이번 주 CPI·PPI 주목
AI·기업 실적이 증시 떠받쳐…JP모간, S&P500 목표 8000

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 10일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 주가지수 선물 가격은 일제히 하락하고 있다. 미국과 이란이 호르무즈 해협 재개방을 둘러싸고 엇갈린 신호를 보내면서 국제유가가 다시 상승한 가운데 투자자들은 이번 주 발표되는 미국의 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI)를 기다리고 있다.

미 동부시간 오전 8시 35분(한국 시간 오후 9시 35분) 기준 S&P500 선물은 0.04%, 나스닥100 선물은 0.05% 각각 내리고 있으며, 다우존스산업평균지수 선물은 45.00포인트(0.08%) 하락했다.

지난주 미국 3대 지수는 4월 이후 가장 좋은 주간 성적을 기록했다. S&P500지수는 지난 7일 사상 최고 종가로 거래를 마쳤고, 다우지수도 지난주 사상 최고치를 기록했다. S&P500지수의 연초 이후 상승률은 13%를 넘어섰다.

미국 뉴욕증권거래소에서 근무 중인 트레이더 [사진=블룸버그통신]

이란 "오만과 합의 근접"…美와 직접 협상은 거부

이날 시장의 관심은 호르무즈 해협을 둘러싼 미국과 이란의 협상에 집중됐다.

이란은 오만과 호르무즈 해협을 통과하는 새로운 해상 운송로를 설정하는 최종 합의에 근접했다고 밝혔다. 다만 해협을 다시 개방하기에 앞서 미국이 몇 가지 조건을 충족해야 한다는 입장을 고수했다.

이란 혁명수비대(IRGC)와 연계된 준관영 타스님통신에 따르면 아바스 아락치 이란 외무장관은 전날 미국이 6월 양해각서(MOU)를 계속 위반하고 있으며 이에 대해 보상하지 않는 한 "협상을 재개할 가능성은 없다"고 밝혔다.

미국에서도 엇갈린 메시지가 나왔다. 스콧 베선트 미 재무장관은 지난주 CNBC와의 인터뷰에서 합의가 임박했음을 강하게 시사했지만, 도널드 트럼프 대통령은 주말 악시오스와의 인터뷰에서 미국이 이란과 "절반 정도만 협상하고 있다"며 이란이 경제적 압박을 느끼기를 원한다고 말했다.

호르무즈 해협 재개방 합의에 대한 불확실성이 커지면서 국제유가는 상승했다. 국제유가 벤치마크인 브렌트유 선물은 1.8% 오른 배럴당 85.01달러, 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 1.8% 상승한 79.58달러를 기록했다.

호르무즈 해협을 통한 에너지 운송이 정상화되면 최근 유가 상승으로 커진 인플레이션 우려를 완화할 수 있다. 반대로 협상이 장기화돼 유가가 추가 상승하면 인플레이션 압력이 높아지고 연준을 비롯한 주요국 중앙은행의 금리 인상 가능성이 다시 부각될 수 있다.

ADM 인베스터 서비스의 마크 오스트월드 수석 이코노미스트 겸 글로벌 전략가는 "중동 분쟁은 계속해서 시장 심리를 좌우하는 핵심 요인으로 작용하고 있으며, AI 투자 주도의 성장에 대한 지속적인 낙관론과 상반되는 요인이 되고 있다"고 말했다.

◆ 고용 쇼크에 금리 인상 기대 후퇴…이번 주 CPI·PPI 주목

지난주 부진한 미국 고용지표는 증시에 상승 동력을 제공했다.

지난 7일 발표된 7월 비농업 고용보고서에서 미국의 고용이 예상과 달리 감소하면서 연준이 추가 금리 인상을 서두르지 않을 것이라는 기대가 커졌다.

CME 페드워치에 따르면 연방기금금리 선물 시장이 반영하는 9월 금리 인상 가능성은 약 46%로, 일주일 전 67%에서 크게 낮아졌다.

도이체방크 애널리스트들은 부진한 고용지표가 "단기적으로 연준이 추가 긴축에 나서야 할 시급성을 낮췄다"고 평가했다.

이날 오전 소폭 하락했던 미 국채 수익률은 보합선 부근에서 움직이고 있다.

시장의 다음 관심은 이번 주 발표되는 물가지표다. 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI)는 고용시장 둔화에도 물가 압력이 지속되고 있는지를 보여주면서 연준의 향후 금리 경로를 좌우할 전망이다. 이날 후반에는 베스 해맥 클리블랜드 연방준비은행 총재의 발언도 예정돼 있다.

스페이스X [사진=로이터 뉴스핌]

AI·기업 실적이 증시 떠받쳐…JP모간, S&P500 목표 8000

중동발 불확실성에도 미국 증시를 지지하는 것은 견조한 기업 실적과 AI 투자 기대다.

금융전문매체 LSEG에 따르면 현재까지 6월 분기 실적을 발표한 S&P500 기업 436곳 가운데 85.1%가 시장 예상치를 웃돌았다. 이는 1994년 이후 일반적인 분기의 평균 실적 예상 상회 비율인 67%를 크게 웃돈다.

특히 AI 관련 기업들의 견조한 실적이 대규모 AI 투자 지출이 충분한 수익으로 이어질 수 있을지를 둘러싼 우려를 상쇄하고 있다.

오스트월드는 "7월 말 이후 주식시장의 상승세는 앞서 나타났던 격렬한 횡보 장세가 장기적인 약세 전환을 의미했다기보다는 과도하게 레버리지를 일으킨 포지션 일부가 정리되는 과정이었다는 점을 확인해주는 것으로 보인다"고 말했다.

JP모간은 견조한 기업 실적과 하이퍼스케일러들의 AI 투자가 매출 성장을 가속할 것이라는 기대를 근거로 S&P500지수의 연말 목표치를 기존 7800에서 8000으로 상향 조정했다.

이번 주에는 기업 실적 발표가 다소 한산해진다. 반도체 장비업체 어플라이드머티어리얼즈(AMAT)와 네트워크 장비업체 시스코(CSCO), 슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI), 코어위브(CRWV)를 비롯해 소비자 관련 기업인 온홀딩(ONON)과 카바그룹(CAVA) 등이 실적을 공개할 예정이다.

배릭마이닝 5%↓·스페이스X 2%↑…애플은 투자의견 하향에 약세

개별 종목 가운데 ▲바릭 마이닝(B)은 2분기 이익이 시장 예상치를 밑돌면서 개장 전 거래에서 5.2% 하락했다.

일론 머스크의 ▲스페이스X(SPCX)는 2.2% 상승해 지난주 22.8% 급등에 이어 강세를 지속했다.

▲애플(AAPL)은 1% 넘게 하락했다. 제프리스가 애플의 투자의견을 기존 '보유(Hold)'에서 '시장수익률 하회(Underperform)'로 낮춘 것이 주가에 부담을 줬다.

한편 미 상원은 주말 연방정부 기관에 오는 12월 11일까지 자금을 지원하는 '임시 예산안'을 통과시켰다. 이에 따라 11월 중간선거를 앞두고 우려됐던 연방정부 셧다운은 피하게 됐다.

아시아 증시는 지난주 뉴욕 증시 강세를 이어받아 대체로 상승했다. 일본 닛케이225지수는 2.1% 오른 6만6970에 마감했고 홍콩 항셍지수는 1%, 한국 코스피는 0.65% 상승했다. 유럽 증시는 호르무즈 해협을 둘러싼 불확실성을 주시하며 보합권에서 출발했다.

koinwon@newspim.com

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Z폴드8 사전예약 美 30%↑ [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자의 신형 폴더블폰 '갤럭시 Z폴드8'이 국내를 넘어 미국과 유럽, 일본 등 글로벌 시장에서 초반 흥행에 성공했다. 미국에서는 역대 폴드 시리즈 가운데 가장 빠른 사전예약 흐름을 보였고, 국내에서는 갤럭시 스마트폰 사상 최대 사전예약 기록을 새로 썼다. 이번 흥행에서 눈에 띄는 점은 단순한 판매량 증가를 넘어 구매층이 달라지고 있다는 것이다. 짧고 넓어진 '여권형' 디자인과 개선된 휴대성을 앞세운 폴드8이 기존 폴더블 마니아뿐 아니라 일반 바형 스마트폰 사용자까지 끌어들이고 있다. 중장년 남성 중심이던 소비자층도 10~30대와 여성으로 확대되면서 폴더블폰 대중화 가능성에 대한 기대감도 커지고 있다.   갤럭시 Z폴드8 시리즈 [사진 = 뉴스핌DB] ◆ 美 30%·유럽 20%↑…한국선 144만대 '신기록' 10일 시장조사업체 카운터포인트리서치 등에 따르면 갤럭시 Z8 시리즈는 미국에서 사전예약 첫 12일을 기준으로 역대 Z 시리즈 가운데 가장 많은 예약 판매량을 기록할 것으로 예상된다. 삼성전자가 공개한 미국 시장 판매 동향을 보면 갤럭시 Z폴드8과 폴드8 울트라의 합산 사전예약은 기존 폴드 시리즈 최고 기록보다 30% 증가했다. 특히 일반형 폴드8이 이동통신사와 유통업체 전체 사전예약의 절반 가까이를 차지하며 흥행을 이끌었다. 기존 플립 사용자들이 폴드로 이동하는 흐름도 뚜렷했다. 전작 출시 당시와 비교해 갤럭시 Z플립을 사용하다 폴드8 또는 폴드8 울트라를 사전예약한 고객은 3배 이상 늘었다. 기존 폴드 사용자뿐 아니라 다른 폼팩터의 스마트폰 이용자까지 폴드8으로 유입되고 있는 셈이다. 유럽에서도 전작을 웃도는 성적을 냈다. 출시 첫 11일간 Z8 시리즈 사전예약은 Z7 시리즈보다 20% 이상 증가했고, 삼성전자가 세운 사전예약 목표도 정식 출시 전에 넘어섰다. 일반형 폴드8이 전체 예약의 약 40%를 차지했다. 국내에서는 역대 최대 기록을 새로 썼다. 폴드8 울트라와 폴드8, 플립8은 7일간 진행된 사전예약에서 총 144만대가 예약됐다. 전작 폴드7·플립7 시리즈의 104만대보다 약 39% 증가한 규모로 역대 갤럭시 스마트폰 사전예약 가운데 가장 많다. 이 가운데 폴드8이 약 70%를 차지하며 전체 흥행을 주도했다. 갤럭시 Z 시리즈 출시 이후 분기별 예상 출하량 추이 [사진=카운터포인트리서치] 일본과 중국, 동남아시아에서도 폴드8을 중심으로 초기 수요가 몰리고 있다. 일본에서는 삼성전자 공식 온라인스토어에서 폴드8 256GB 모델의 상당수 색상이 품절됐다. NTT도코모·au·소프트뱅크·라쿠텐모바일 등 일본 4대 이동통신사가 모두 삼성 폴드 모델을 판매하는 등 유통 기반도 확대됐다. 중국에서는 폴드8이 티몰과 징둥닷컴에서 삼성전자 스마트폰 가운데 판매 순위 1위에 올랐다. 말레이시아와 인도네시아, 베트남 등 동남아에서도 폴드8을 중심으로 초기 수요가 나타나고 있으며 일부 지역에서는 배송 지연도 발생하고 있다. 다만 인도에서는 폴드8 울트라가 사전예약의 약 60%를 차지하며 다른 주요 시장과는 다른 양상을 보였다. ◆ '아재폰' 벗어난 폴드…1030·여성까지 확산 이번 흥행에서 주목되는 부분은 판매량뿐 아니라 소비자층의 변화다. 그동안 폴드 시리즈는 대화면과 멀티태스킹, 업무 생산성을 중시하는 중장년 남성 중심의 제품이라는 인식이 강했지만 폴드8에서는 10~30대와 여성 고객의 유입이 두드러지고 있다. SK텔레콤에 따르면 국내 Z8 시리즈 사전예약 고객 가운데 기존 일반 바형 스마트폰 사용자는 약 62%로 전작보다 10%포인트 증가했다. 삼성닷컴 기준으로는 10~30대 구매 비중이 절반을 넘어섰으며, 이 연령대가 가장 많이 선택한 모델도 폴드8이었다. 특히 10~30대 여성의 폴드8 구매는 전작보다 두 배 이상 늘었다. ◆ 짧고 넓어진 '여권형' 통했다…업무용서 일상폰으로 폴드8의 달라진 디자인과 사용성이 소비자층 확대를 이끌었다는 분석이 나온다. 기존 폴드가 넓은 화면을 활용한 멀티태스킹과 업무 생산성에 무게를 뒀다면 폴드8은 무게와 두께를 줄이고 화면을 기존보다 짧고 넓게 만들면서 일상적인 스마트폰으로서의 사용성을 강화했다. 접었을 때는 일반 스마트폰에 가까운 형태로 사용할 수 있고 펼치면 넓은 화면으로 동영상과 소셜미디어(SNS), 웹서핑, 독서 등을 즐길 수 있다. 기존 폴드의 대화면이라는 장점을 유지하면서 휴대성과 콘텐츠 소비 경험을 동시에 개선한 것이다. 카운터포인트리서치도 이 같은 변화를 폴드8 흥행의 주요 요인으로 꼽았다. 짧고 넓어진 본체가 휴대하기 편하면서도 독서와 동영상 시청, 웹 브라우징 등에 적합해 폴드8의 활용 범위를 넓혔다는 평가다. 실제 글로벌 시장에서 일반형 폴드8은 인도를 제외한 한국과 미국, 유럽, 일본, 중국, 동남아 등 대부분 지역에서 Z8 시리즈의 초기 판매를 이끌고 있다. 최고 사양과 카메라를 앞세운 폴드8 울트라보다 상대적으로 대중적인 폴드8에 수요가 집중되고 있다는 점에서 폴더블폰의 소비 기반이 넓어지고 있다는 분석도 나온다. 삼성전자의 갤럭시 Z8 시리즈 [사진 = 뉴스핌DB] 카운터포인트리서치는 갤럭시 Z8 시리즈의 출시 첫해 출하량이 Z7 시리즈보다 두 자릿수 증가하고 Z6 시리즈와 비교하면 70% 이상 늘어날 것으로 전망했다. 관건은 사전예약 이후 흐름이다. 초기 판매에는 보상판매와 할부, 사은품 등 출시 프로모션 효과가 반영돼 있다는 것이다. 또 애플의 폴더블폰 시장 진입이 예상되는 만큼 향후 글로벌 폴더블 시장의 경쟁은 한층 치열해질 것으로 전망했다. 다만 폴드8이 기존 폴더블 마니아층을 넘어 일반 스마트폰 사용자와 젊은층, 여성까지 소비자층을 넓힐 경우 삼성전자가 시장 주도권을 이어가는 데 긍정적으로 작용할 것으로 내다봤다. syu@newspim.com 2026-08-10 11:07
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국방부, 용산 옛 청사서 첫 브리핑 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 정빛나 국방부 대변인이 10일 서울 용산구 국방부 옛 청사에서 복귀 후 첫 정례브리핑을 하고 있다. 정빛나 국방부 대변인이 10일 서울 용산구 국방부 옛 청사 브리핑룸에서 복귀 후 첫 정례브리핑을 하고 있다. [사진=오동룡 군사방산전문기자] 2026.08.10 gomsi@newspim.com 국방부는 윤석열 정부의 대통령실 용산 이전에 따라 2022년 합동참모본부 청사로 옮긴 뒤 약 4년 만에 옛 청사 복귀 절차를 밟고 있다. 지난달 21일부터 부서별 이전 작업을 시작했으며, 주요 부서와 출입기자실 등을 순차적으로 옮긴 뒤 장관실 이전을 끝으로 오는 14일쯤 작업을 마칠 계획이다. 국방부와 합참이 한 청사를 함께 쓰던 체제도 종료된다. gomsi@newspim.com 2026-08-10 11:30

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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