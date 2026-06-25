구윤철 "에너지 가격 상승 여파 여전…물가 안정 최우선 과제"

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구 부총리, 먹거리 물가 안정 관계기관·협회 간담회

[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 25일 "중동전쟁 종전 이후에도 누적된 에너지 가격 상승의 여파가 이어지고, 여름철 이상기후 등 불확실성도 상존한다"며 "민생물가 안정은 정부의 최우선 과제"라고 말했다.

구 부총리는 이날 먹거리 물가 안정 관계기관·협회 대표들과 간담회를 열고 이같이 밝혔다. 간담회는 물가 상황에 대한 인식을 공유하고 각계 의견을 수렴하기 위해 마련됐다. 정부는 현장에서 체감할 수 있는 재정·세제 지원 등 물가 안정 방안을 마련하고 있다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 지난 19일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 비상경제본부 회의 겸 경제관계장관회의 및 대외경제장관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

구 부총리는 유통구조 개선, 다각적인 물가 모니터링과 물가정보 공개, 할당관세 등 정부 정책의 가격 인하 효과 극대화를 위한 부처 간 협업도 강조했다.

참석자들도 물가 안정의 중요성에 공감했다. 이들은 민생 밀접 품목 할인 지원과 공급 확대, 필수생계비 부담 경감, 담합 등 불공정행위 근절을 위한 정부의 전방위적인 물가 안정 노력에 협조하기로 했다.

정용익 식품산업협회 부회장은 "식품업계가 현재의 비상 상황을 극복하고 국민 먹거리의 안정적 공급을 지속할 수 있도록 정부의 적극적인 정책 지원이 필요하다"고 강조했다.

윤수현 한국소비자원 원장은 "아이돌 공연과 관련한 숙박요금 상승처럼 사회적 관심이 집중되는 현안에 대해서는 신속한 실태조사와 결과 제공을 통해 정부 정책의 실증적 근거를 마련하고, 관련 소비자 피해에도 적극 대응할 필요가 있다"고 말했다.

문미란 소비자단체협의회 회장은 "외식서비스 가격에 대한 소비자 부담이 증가한 상황인 만큼, 외식서비스 시장에 대한 구체적인 상황 분석과 가격 영향 정도를 확인할 필요가 있다"고 말했다.

wideopen@newspim.com