우리투자증권, SK 발전자산 인수금융 6000억 주선 완료

AI 핵심 요약beta
- 우리투자증권이 2일 SK에너지 발전소 인수금융 주선을 완료했다.
- 울산GPS·SK멀티유틸리티 지분 거래는 총 1조6000억원 규모다.
- 회사는 최대 실적을 바탕으로 IB 대형거래 확대에 나선다.
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1조6000억원 딜서 전체 인수금융 1조원 중 과반 담당
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 우리투자증권은 스틱얼터너티브자산운용과 한국투자프라이빗에쿼티 컨소시엄이 추진한 SK그룹 에너지 발전소 자산 인수 거래의 인수금융 주선을 지난 6월 30일 완료했다고 2일 밝혔다.
이번 거래 대상은 울산GPS와 SK멀티유틸리티 지분이다. 전체 거래 규모는 1조6000억원이며, 우리투자증권은 전체 인수금융 1조원 가운데 6000억원을 담당했다. 이는 우리투자증권 출범 이후 최대 규모 인수금융 주선이다.
우리투자증권은 이번 거래에서 공동 주선사로 참여했다. 우선협상대상자 선정 이전 단계부터 컨소시엄과 협업해 금융자문, 인수주선, 투자 등을 제공했다.
울산GPS는 액화천연가스(LNG)와 액화석유가스(LPG)를 모두 연료로 사용할 수 있는 복합화력발전소다. 회사 측은 울산GPS가 설비와 연료도입 가격 구조를 기반으로 전력 생산 역량을 갖추고 있다고 설명했다.
SK멀티유틸리티는 울산미포국가산업단지 입주 기업에 전력을 공급하는 분산에너지사업자다. 울산미포국가산업단지는 국가산업단지 생산실적 1위 지역으로 제시됐다.
우리투자증권은 지난 5월 1조원 규모 유상증자를 완료했다. 회사는 이번 거래가 증자 이후 대형 거래를 수행한 사례라며 기업금융, 인수금융, 구조화금융 등 투자은행(IB) 부문에서 거래 참여를 확대할 계획이라고 밝혔다.
우리투자증권 관계자는 "이번 거래는 그간 초대형 증권사들이 주도해온 인수금융 시장에 우리투자증권의 경쟁력을 입증한 사례"라며 "이번 거래를 계기로 향후 인수금융 분야에서 대형 거래에 적극적으로 참여하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com