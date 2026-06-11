우리투자증권, 에코프로 인니법인 1200억 조달 주관

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그린에코니켈 제련 설비 확충 자금

니켈 공급망 다변화에 활용

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 우리투자증권이 에코프로의 인도네시아 현지 법인 그린에코니켈(PT. Green Eco Nickel)의 1200억원 규모 자금 조달을 단독 주관했다고 11일 밝혔다.

이번 조달은 에코프로의 니켈 공급망 다변화와 인도네시아 현지 제련 시설 설비 인프라 확충에 쓰일 예정이다.

우리투자증권은 지난달 초 1조원의 증자를 단행했다. 회사는 확충된 자본력을 바탕으로 이번 기업금융 조달을 단독 주관했다. 우리투자증권은 이번 딜을 우리금융그룹이 추진하는 '미래동반성장 프로젝트'의 모험자본 투자 사례로 설명했다.

에코프로는 조달 자금을 활용해 중국 의존도가 높았던 니켈 공급망을 다변화할 계획이다. 인도네시아 현지 제련 시설의 설비 인프라도 확충한다. 회사는 이를 통해 니켈, 전구체, 양극재로 이어지는 수직계열화 구조를 강화한다는 방침이다.

우리투자증권 사옥. [사진=우리투자증권]

이번 자금 조달은 글로벌 공급망 재편에 대응해 원료 수급 불확실성을 줄이려는 국내 기업의 해외 투자와 금융기관의 기업금융 주관이 결합된 사례다. 에코프로는 인도네시아 현지 법인을 통해 니켈 원료 확보와 제련 시설 기반을 확대하고, 국내 이차전지 생태계와 연계된 공급망 안정화를 추진한다.

우리투자증권은 이차전지와 신재생에너지 등 국가전략산업 분야에 대한 기업금융 공급을 확대한다는 방침이다. 회사는 증자 이후 늘어난 자기자본을 기반으로 기업금융과 투자은행(IB) 부문에서 대형 조달 주관 업무를 확대하고 있다.

우리투자증권 관계자는 "이번 자금조달 주관은 국내 기업이 글로벌 시장에서 안정적인 공급망을 확보하고 산업 경쟁력을 강화할 수 있도록 진행된 건"이라며 "향후에도 이차전지, 신재생에너지 등 미래 성장 산업 분야에 자금이 공급될 수 있도록 IB 부문 역량을 집중하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com