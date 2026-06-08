우리투자증권, '위비킬샷' 우승자에 벤츠 S-클래스 증정

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1억 6000만원 상당 경품…남기천 대표 전달식 직접 참석

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 우리투자증권은 주가 예측 게임 '위비킬샷(Wibee Kill Shot)' 이벤트의 최종 우승자를 선정하고 경품을 증정했다고 8일 밝혔다.

'위비킬샷'은 우리투자증권 '우리WON MTS'에서 진행된 고객 참여형 게임이다. 매일 아침 공개되는 5개 종목 가운데 하나를 선택해 다음날 주가의 상승 또는 하락을 예측하는 방식으로 운영됐다. 이벤트는 4월 13일부터 5월 22일까지 총 6주간 진행됐으며, 전체 기간 중 최다 연속 적중 기록을 달성한 고객이 최종 1위에 선정됐다.

우리투자증권은 지난 5일 서울 마포구 소재 메르세데스-벤츠 전시장에서 차량 전달식을 열고 최종 우승 고객에게 1억 6000만원 상당의 벤츠 S-Class를 전달했다. 남기천 대표가 전달식에 직접 참석해 우승 고객에게 축하 인사를 전했다.

[사진=우리투자증권]

우리투자증권 측은 고객이 투자 정보를 보다 쉽고 흥미롭게 접할 수 있도록 다양한 참여형 콘텐츠를 확대하고 있으며, 앞으로도 우리WON MTS를 중심으로 고객과 시장을 연결하는 서비스를 강화해 나갈 계획이라고 밝혔다.

dconnect@newspim.com